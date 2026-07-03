يحتوي على معلومات عن جميع العناصر الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بالكائنات البعيدة.
الوصف
الأعمدة
cache_name(String) — اسم كائن ذاكرة التخزين المؤقت. يمكن استخدامه في الأمرين
SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name>و
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name>
cache_base_path(String) — المسار إلى الدليل الأساسي الذي تُخزَّن فيه جميع ملفات ذاكرة التخزين المؤقت (لذاكرة التخزين المؤقت المعرَّفة بواسطة
cache_name).
cache_path(String) — المسار إلى ملف معيّن في ذاكرة التخزين المؤقت، ويقابل file segment في ملف مصدر
key(String) — مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت الخاص بـ file segment
file_segment_range_begin(UInt64) — الإزاحة المقابلة لبداية نطاق file segment
file_segment_range_end(UInt64) — الإزاحة المقابلة لنهاية نطاق file segment (شاملة)
size(UInt64) — حجم file segment
state(String) — حالة file segment (DOWNLOADED, DOWNLOADING, PARTIALLY_DOWNLOADED, …)
finished_download_time(DateTime) — الوقت الذي اكتمل فيه تنزيل file segment.
cache_hits(UInt64) — عدد مرات العثور على file segment المقابل في ذاكرة التخزين المؤقت
references(UInt64) — عدد المراجع إلى file segment المقابل. تعني القيمة 1 أنه لا أحد يستخدمه حاليًا (والمرجع الوحيد الموجود هو في تخزين ذاكرة التخزين المؤقت نفسه)
downloaded_size(UInt64) — الحجم الذي تم تنزيله من file segment
kind(String) — نوع file segment (يُستخدم للتمييز بين file segments المضافة كجزء من ‘البيانات المؤقتة في ذاكرة التخزين المؤقت’)
unbound(UInt8) — علامة تنفيذ داخلية
user_id(String) — معرّف المستخدم الذي أنشأ file segment
segment_type(String) — نوع المقطع. يُستخدم للفصل بين data files (
.json,
.txtوما إلى ذلك) وdata files (
.bin, mark files).
file_size(Nullable(UInt64)) — حجم الملف الذي ينتمي إليه file segment الحالي