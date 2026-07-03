Skip to main content

الوصف

يحتوي على معلومات عن جميع العناصر الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بالكائنات البعيدة.

الأعمدة

  • cache_name (String) — اسم كائن ذاكرة التخزين المؤقت. يمكن استخدامه في الأمرين SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name> وSYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name>
  • cache_base_path (String) — المسار إلى الدليل الأساسي الذي تُخزَّن فيه جميع ملفات ذاكرة التخزين المؤقت (لذاكرة التخزين المؤقت المعرَّفة بواسطة cache_name).
  • cache_path (String) — المسار إلى ملف معيّن في ذاكرة التخزين المؤقت، ويقابل file segment في ملف مصدر
  • key (String) — مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت الخاص بـ file segment
  • file_segment_range_begin (UInt64) — الإزاحة المقابلة لبداية نطاق file segment
  • file_segment_range_end (UInt64) — الإزاحة المقابلة لنهاية نطاق file segment (شاملة)
  • size (UInt64) — حجم file segment
  • state (String) — حالة file segment ‏(DOWNLOADED, DOWNLOADING, PARTIALLY_DOWNLOADED, …)
  • finished_download_time (DateTime) — الوقت الذي اكتمل فيه تنزيل file segment.
  • cache_hits (UInt64) — عدد مرات العثور على file segment المقابل في ذاكرة التخزين المؤقت
  • references (UInt64) — عدد المراجع إلى file segment المقابل. تعني القيمة 1 أنه لا أحد يستخدمه حاليًا (والمرجع الوحيد الموجود هو في تخزين ذاكرة التخزين المؤقت نفسه)
  • downloaded_size (UInt64) — الحجم الذي تم تنزيله من file segment
  • kind (String) — نوع file segment (يُستخدم للتمييز بين file segments المضافة كجزء من ‘البيانات المؤقتة في ذاكرة التخزين المؤقت’)
  • unbound (UInt8) — علامة تنفيذ داخلية
  • user_id (String) — معرّف المستخدم الذي أنشأ file segment
  • segment_type (String) — نوع المقطع. يُستخدم للفصل بين data files‏ (.json, .txt وما إلى ذلك) وdata files‏ (.bin, mark files).
  • file_size (Nullable(UInt64)) — حجم الملف الذي ينتمي إليه file segment الحالي
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦