system.filesystem_read_prefetches_log يحتوي على سجل بجميع عمليات الجلب المسبق التي أُجريت أثناء القراءة من جداول MergeTree المدعومة بنظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP على هذا الجدول في أي وقت.

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