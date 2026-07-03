يتضمن معلومات عن الحدود القصوى لجميع فترات جميع حصص. ويمكن أن يقابل حصة واحد أي عدد من الصفوف أو لا يقابله أي صف.
الوصف
الأعمدة
quota_name(String) — اسم الحصة.
duration(UInt32) — طول الفاصل الزمني لحساب استهلاك الموارد، بالثواني.
is_randomized_interval(UInt8) — قيمة منطقية. توضّح ما إذا كان الفاصل الزمني عشوائيًا. إذا لم يكن عشوائيًا، فإنه يبدأ دائمًا في الوقت نفسه. على سبيل المثال، يبدأ الفاصل الزمني البالغ دقيقة واحدة دائمًا مع بداية دقيقة كاملة (أي يمكن أن يبدأ عند 11:20:00، لكنه لا يبدأ أبدًا عند 11:20:01)، ويبدأ الفاصل الزمني البالغ يومًا واحدًا دائمًا عند منتصف الليل بتوقيت UTC. وإذا كان الفاصل الزمني عشوائيًا، فإن أول فاصل زمني يبدأ في وقت عشوائي، ثم تبدأ الفواصل الزمنية اللاحقة تباعًا. القيم: 0 — الفاصل الزمني غير عشوائي، 1 — الفاصل الزمني عشوائي.
max_queries(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الاستعلامات من جميع الأنواع التي يمكن تنفيذها.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد استعلامات SELECT التي يمكن تنفيذها.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد استعلامات INSERT التي يمكن تنفيذها.
max_errors(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لعدد الاستعلامات التي ينتج عنها خطأ والمسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لإجمالي عدد الصفوف في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات المسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لإجمالي عدد البايتات في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات المسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن قراءتها أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات المسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لعدد البايتات التي يمكن قراءتها أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات المسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_execution_time(Nullable(Float64)) — الحد الأقصى للوقت (بالنانوثانية) المسموح به لتنفيذ جميع الاستعلامات خلال الفترة الزمنية المحددة
max_written_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لعدد البايتات التي يمكن كتابتها أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات المسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لعدد حالات فشل المصادقة المتتالية المسموح بها خلال الفترة الزمنية المحددة.
max_queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى لعدد مرات تنفيذ أي استعلام مُطبَّع واحد والمسموح به خلال الفترة الزمنية المحددة.