يحتوي على معلومات عن فهارس تخطي البيانات الموجودة في جميع الجداول.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
name(String) — اسم الفهرس.
type(String) — نوع الفهرس.
type_full(String) — تعبير نوع الفهرس من عبارة CREATE.
expr(String) — التعبير المستخدم في حساب الفهرس.
creation(Enum8(‘Explicit’ = 0, ‘Implicit’ = 1)) — ما إذا كان الفهرس قد أُنشئ ضمنيًا (عبر add_minmax_index_for_numeric_columns أو ما شابه ذلك)
granularity(UInt64) — عدد الحبيبات في الكتلة.
data_compressed_bytes(UInt64) — حجم البيانات المضغوطة، بالبايت.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — حجم البيانات غير المضغوطة، بالبايت.
marks_bytes(UInt64) — حجم العلامات، بالبايت.
مثال
SELECT * FROM system.data_skipping_indices LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: user_actions
name: clicks_idx
type: minmax
type_full: minmax
expr: clicks
creation: Explicit
granularity: 1
data_compressed_bytes: 58
data_uncompressed_bytes: 6
marks_bytes: 48
Row 2:
──────
database: default
table: users
name: contacts_null_idx
type: minmax
type_full: minmax
expr: assumeNotNull(contacts_null)
creation: Explicit
granularity: 1
data_compressed_bytes: 58
data_uncompressed_bytes: 6
marks_bytes: 48