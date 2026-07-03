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الوصف

يحتوي على معلومات عن فهارس تخطي البيانات الموجودة في جميع الجداول.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • name (String) — اسم الفهرس.
  • type (String) — نوع الفهرس.
  • type_full (String) — تعبير نوع الفهرس من عبارة CREATE.
  • expr (String) — التعبير المستخدم في حساب الفهرس.
  • creation (Enum8(‘Explicit’ = 0, ‘Implicit’ = 1)) — ما إذا كان الفهرس قد أُنشئ ضمنيًا (عبر add_minmax_index_for_numeric_columns أو ما شابه ذلك)
  • granularity (UInt64) — عدد الحبيبات في الكتلة.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — حجم البيانات المضغوطة، بالبايت.
  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — حجم البيانات غير المضغوطة، بالبايت.
  • marks_bytes (UInt64) — حجم العلامات، بالبايت.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦