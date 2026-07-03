يتضمن معلومات حول حصص.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم الحصة.
id(UUID) — معرّف الحصة.
storage(String) — مكان تخزين الحصص. القيمة الممكنة: ‘users.xml’ إذا كانت الحصة مُعدّة في ملف users.xml، و’disk’ إذا كانت الحصة مُعدّة بواسطة استعلام SQL.
keys(Array(Enum8(‘user_name’ = 1, ‘ip_address’ = 2, ‘forwarded_ip_address’ = 3, ‘client_key’ = 4, ‘normalized_query_hash’ = 7))) — يحدّد المفتاح كيفية مشاركة الحصة. إذا استخدم اتصالان الحصة نفسها والمفتاح نفسه، فإنهما يتشاركان الكميات نفسها من الموارد. القيم: [] — جميع المستخدمين يتشاركون الحصة نفسها، [‘user_name’] — الاتصالات التي لها اسم المستخدم نفسه تتشارك الحصة نفسها، [‘ip_address’] — الاتصالات القادمة من عنوان IP نفسه تتشارك الحصة نفسها. [‘client_key’] — الاتصالات التي لها المفتاح نفسه تتشارك الحصة نفسها. يجب أن يوفّر العميل مفتاحًا صراحةً. عند استخدام clickhouse-client، مرّر قيمة مفتاح في المعامل —quota_key، أو استخدم المعامل quota_key في ملف إعداد العميل. عند استخدام واجهة HTTP، استخدم الترويسة X-ClickHouse-Quota، [‘user_name’, ‘client_key’] — الاتصالات التي لها client_key نفسه تتشارك الحصة نفسها. إذا لم يوفّر العميل مفتاحًا، فتُتتبَّع الحصة وفقًا لـ
user_name، [‘client_key’, ‘ip_address’] — الاتصالات التي لها client_key نفسه تتشارك الحصة نفسها. إذا لم يوفّر العميل مفتاحًا، فتُتتبَّع الحصة وفقًا لـ ip_address.
durations(Array(UInt32)) — أطوال الفواصل الزمنية بالثواني.
apply_to_all(UInt8) — قيمة منطقية. توضّح المستخدمين الذين تُطبَّق عليهم الحصة. القيم: 0 — تُطبَّق الحصة على المستخدمين المحددين في apply_to_list. 1 — تُطبَّق الحصة على جميع المستخدمين باستثناء المدرجين في apply_to_except.
apply_to_list(Array(String)) — قائمة بأسماء المستخدمين/الأدوار التي يجب تطبيق الحصة عليها.
apply_to_except(Array(String)) — قائمة بأسماء المستخدمين/الأدوار التي يجب ألا تُطبَّق الحصة عليها.
ipv4_prefix_bits(Nullable(UInt8)) — عدد بتات البادئة لإخفاء عنوان IPv4. الاتصالات القادمة من الشبكة الفرعية نفسها تتشارك الحصة نفسها. يُستخدم فقط عندما يكون المفتاح
ip_addressأو
forwarded_ip_address.
ipv6_prefix_bits(Nullable(UInt8)) — عدد بتات البادئة لإخفاء عنوان IPv6. الاتصالات القادمة من الشبكة الفرعية نفسها تتشارك الحصة نفسها. يُستخدم فقط عندما يكون المفتاح
ip_addressأو
forwarded_ip_address.