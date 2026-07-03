يتضمن معلومات حول الدوال العادية والدوال التجميعية.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم الدالة.
is_aggregate(UInt8) — ما إذا كانت الدالة دالة تجميعية.
case_insensitive(UInt8) — ما إذا كان يمكن استخدام اسم الدالة بغضّ النظر عن حالة الأحرف.
alias_to(String) — الاسم الأصلي للدالة، إذا كان اسم الدالة اسمًا مستعارًا.
create_query(String) — مهمل.
origin(Enum8(‘System’ = 0, ‘SQLUserDefined’ = 1, ‘ExecutableUserDefined’ = 2, ‘WasmUserDefined’ = 3)) — مهمل.
description(String) — وصف عام لما تقوم به الدالة.
syntax(String) — توقيع الدالة.
arguments(String) — وسيطات الدالة.
parameters(String) — معلمات الدالة (للدالة التجميعية فقط).
returned_value(String) — ما تُرجعه الدالة.
examples(String) — مثال على الاستخدام.
introduced_in(String) — إصدار ClickHouse الذي ظهرت فيه الدالة لأول مرة.
categories(String) — فئة الدالة.
deterministic(Nullable(UInt8)) — ما إذا كانت الدالة تُرجع النتيجة نفسها للوسيطات نفسها. تكون القيمة NULL عندما يكون ذلك غير معروف (مثل الدوال التجميعية أو الدوال المعرّفة من قبل المستخدم).
higher_order(Nullable(UInt8)) — ما إذا كانت الدالة من الرتبة العليا، أي إنها تقبل تعبير lambda واحدًا على الأقل كوسيطة (مثل arrayMap و arrayFilter و mapApply). تكون القيمة NULL عندما يكون ذلك غير معروف.
مثال
Query
SELECT name, is_aggregate, deterministic, case_insensitive, alias_to FROM system.functions LIMIT 5;
Response
┌─name─────────────────────┬─is_aggregate─┬─deterministic─┬─case_insensitive─┬─alias_to─┐
│ BLAKE3 │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ sipHash128Reference │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ mapExtractKeyLike │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ sipHash128ReferenceKeyed │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ mapPartialSort │ 0 │ 1 │ 0 │ │
└──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.