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الوصف

يتضمن معلومات حول الدوال العادية والدوال التجميعية.

الأعمدة

  • name (String) — اسم الدالة.
  • is_aggregate (UInt8) — ما إذا كانت الدالة دالة تجميعية.
  • case_insensitive (UInt8) — ما إذا كان يمكن استخدام اسم الدالة بغضّ النظر عن حالة الأحرف.
  • alias_to (String) — الاسم الأصلي للدالة، إذا كان اسم الدالة اسمًا مستعارًا.
  • create_query (String) — مهمل.
  • origin (Enum8(‘System’ = 0, ‘SQLUserDefined’ = 1, ‘ExecutableUserDefined’ = 2, ‘WasmUserDefined’ = 3)) — مهمل.
  • description (String) — وصف عام لما تقوم به الدالة.
  • syntax (String) — توقيع الدالة.
  • arguments (String) — وسيطات الدالة.
  • parameters (String) — معلمات الدالة (للدالة التجميعية فقط).
  • returned_value (String) — ما تُرجعه الدالة.
  • examples (String) — مثال على الاستخدام.
  • introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي ظهرت فيه الدالة لأول مرة.
  • categories (String) — فئة الدالة.
  • deterministic (Nullable(UInt8)) — ما إذا كانت الدالة تُرجع النتيجة نفسها للوسيطات نفسها. تكون القيمة NULL عندما يكون ذلك غير معروف (مثل الدوال التجميعية أو الدوال المعرّفة من قبل المستخدم).
  • higher_order (Nullable(UInt8)) — ما إذا كانت الدالة من الرتبة العليا، أي إنها تقبل تعبير lambda واحدًا على الأقل كوسيطة (مثل arrayMap و arrayFilter و mapApply). تكون القيمة NULL عندما يكون ذلك غير معروف.

مثال

Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦