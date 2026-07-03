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الوصف

يتضمن معلومات عن المعلمات graphite_rollup المستخدمة في الجداول ذات محركات *GraphiteMergeTree.

الأعمدة

  • config_name (String) — اسم المعلمة graphite_rollup.
  • rule_type (String) — نوع القاعدة. القيم الممكنة: RuleTypeAll = 0 - الافتراضي، مع تعبير نمطي، ومتوافق مع الصيغة القديمة؛ RuleTypePlain = 1 - مقاييس عادية، مع تعبير نمطي، ومتوافق مع الصيغة القديمة؛ RuleTypeTagged = 2 - مقاييس موسومة، مع تعبير نمطي، ومتوافق مع الصيغة القديمة؛ RuleTypeTagList = 3 - مقاييس موسومة، مع تعبير نمطي (تُحوَّل إلى RuleTypeTagged من سلسلة مثل ‘retention=10min ; env=(staging|prod)’)
  • regexp (String) — نمط لاسم المقياس.
  • function (String) — اسم دالة التجميع.
  • age (UInt64) — الحد الأدنى لعمر البيانات بالثواني.
  • precision (UInt64) — مدى دقة تحديد عمر البيانات بالثواني.
  • priority (UInt16) — أولوية النمط.
  • is_default (UInt8) — ما إذا كان النمط هو الافتراضي.
  • Tables.database (Array(String)) — مصفوفة بأسماء قواعد البيانات الخاصة بالجداول التي تستخدم المعلمة config_name.
  • Tables.table (Array(String)) — مصفوفة بأسماء الجداول التي تستخدم المعلمة config_name.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦