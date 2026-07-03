يتضمن معلومات عن المعلمات graphite_rollup المستخدمة في الجداول ذات محركات *GraphiteMergeTree.
الوصف
الأعمدة
config_name(String) — اسم المعلمة graphite_rollup.
rule_type(String) — نوع القاعدة. القيم الممكنة: RuleTypeAll = 0 - الافتراضي، مع تعبير نمطي، ومتوافق مع الصيغة القديمة؛ RuleTypePlain = 1 - مقاييس عادية، مع تعبير نمطي، ومتوافق مع الصيغة القديمة؛ RuleTypeTagged = 2 - مقاييس موسومة، مع تعبير نمطي، ومتوافق مع الصيغة القديمة؛ RuleTypeTagList = 3 - مقاييس موسومة، مع تعبير نمطي (تُحوَّل إلى RuleTypeTagged من سلسلة مثل ‘retention=10min ; env=(staging|prod)’)
regexp(String) — نمط لاسم المقياس.
function(String) — اسم دالة التجميع.
age(UInt64) — الحد الأدنى لعمر البيانات بالثواني.
precision(UInt64) — مدى دقة تحديد عمر البيانات بالثواني.
priority(UInt16) — أولوية النمط.
is_default(UInt8) — ما إذا كان النمط هو الافتراضي.
Tables.database(Array(String)) — مصفوفة بأسماء قواعد البيانات الخاصة بالجداول التي تستخدم المعلمة
config_name.
Tables.table(Array(String)) — مصفوفة بأسماء الجداول التي تستخدم المعلمة
config_name.