يحتوي على البيانات الوصفية لكل جدول يعرفه الخادم. لا تظهر الجداول المفصولة في
الوصف
system.tables.
تكون الجداول المؤقتة مرئية في
system.tables فقط في الجلسات التي أُنشئت فيها. وتُعرض مع حقل
database فارغًا، ومع تفعيل العلامة
is_temporary.
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول.
name(String) — اسم الجدول.
uuid(UUID) — معرّف uuid الخاص بالجدول (قاعدة بيانات atomic).
engine(String) — اسم محرك الجدول (من دون معلمات).
is_temporary(UInt8) — راية تشير إلى ما إذا كان الجدول مؤقتًا.
data_paths(Array(String)) — مسارات بيانات الجدول في أنظمة الملفات.
metadata_path(String) — مسار البيانات الوصفية للجدول في نظام الملفات.
metadata_modification_time(DateTime) — وقت آخر تعديل للبيانات الوصفية للجدول.
metadata_version(Int32) — إصدار البيانات الوصفية لجدول ReplicatedMergeTree، و0 لجدول غير ReplicatedMergeTree.
dependencies_database(Array(String)) — تبعيات قاعدة البيانات.
dependencies_table(Array(String)) — تبعيات الجدول (العروض المادية للجدول الحالي).
create_table_query(String) — الاستعلام الذي استُخدم لإنشاء الجدول.
engine_full(String) — معلمات محرك الجدول.
as_select(String) — استعلام SELECT للعرض.
parameterized_view_parameters(Array(Tuple(name String, type String))) — معلمات العرض ذي المعلمات.
partition_key(String) — تعبير مفتاح التقسيم المحدد في الجدول.
sorting_key(String) — تعبير مفتاح الفرز المحدد في الجدول.
primary_key(String) — تعبير المفتاح الأساسي المحدد في الجدول.
sampling_key(String) — تعبير مفتاح أخذ العينات المحدد في الجدول.
unique_key(String) — تعبير المفتاح الفريد المحدد في الجدول (البند UNIQUE KEY).
storage_policy(String) — سياسة التخزين. وهذا ينطبق على الجداول التي تستخدم محركات MergeTree وDistributed.
total_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للصفوف، إذا أمكن تحديد العدد الدقيق للصفوف في الجدول بسرعة، وإلا فتكون القيمة NULL (بما في ذلك جدول Buffer الأساسي).
total_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للبايتات، إذا أمكن تحديد العدد الدقيق لبايتات الجدول على التخزين بسرعة، وإلا فتكون القيمة NULL (ولا يشمل أي تخزين أساسي). إذا كان الجدول يخزّن البيانات على القرص، فسيُرجع المساحة المستخدمة على القرص (أي بالحجم المضغوط). وإذا كان الجدول يخزّن البيانات في الذاكرة، فسيُرجع عددًا تقريبيًا للبايتات المستخدمة في الذاكرة.
total_bytes_uncompressed(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للبايتات غير المضغوطة، إذا أمكن تحديد العدد الدقيق للبايتات بسرعة من part checksums الخاصة بالجدول على التخزين، وإلا فتكون القيمة NULL (من دون احتساب التخزين الأساسي، إن وُجد).
parts(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للأجزاء في هذا الجدول.
active_parts(Nullable(UInt64)) — عدد الأجزاء النشطة في هذا الجدول.
total_marks(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للعلامات في جميع أجزاء هذا الجدول.
active_on_fly_data_mutations(UInt64) — العدد الإجمالي لتعديلات البيانات النشطة (UPDATEs وDELETEs) القابلة للتطبيق الفوري.
active_on_fly_alter_mutations(UInt64) — العدد الإجمالي لتعديلات ALTER النشطة (MODIFY COLUMN) القابلة للتطبيق الفوري.
active_on_fly_metadata_mutations(UInt64) — العدد الإجمالي لتعديلات البيانات الوصفية النشطة (RENAMEs) القابلة للتطبيق الفوري.
columns_descriptions_cache_size(UInt64) — حجم ذاكرة التخزين المؤقت لأوصاف الأعمدة في جداول *MergeTree
lifetime_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للصفوف التي تم INSERTها منذ بدء تشغيل الخادم (لجداول Buffer فقط).
lifetime_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للبايتات التي تم INSERTها منذ بدء تشغيل الخادم (لجداول Buffer فقط).
comment(String) — التعليق المرتبط بالجدول.
has_own_data(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان الجدول نفسه يخزّن بيانات على القرص، أم يقتصر على الوصول إلى مصدر آخر.
loading_dependencies_database(Array(String)) — تبعيات تحميل قاعدة البيانات (قائمة بالكائنات التي يجب تحميلها قبل الكائن الحالي).
loading_dependencies_table(Array(String)) — تبعيات تحميل الجدول (قائمة بالكائنات التي يجب تحميلها قبل الكائن الحالي).
loading_dependent_database(Array(String)) — قاعدة البيانات التابعة لعملية التحميل.
loading_dependent_table(Array(String)) — الجدول التابع لعملية التحميل.
target_database(String) — بالنسبة إلى العرض المادي، قاعدة بيانات الجدول الوجهة الذي يكتب إليه العرض (الهدف
TOأو الجدول الضمني
.inner.*). تكون فارغة للمحركات الأخرى.
target_table(String) — بالنسبة إلى العرض المادي، اسم الجدول الوجهة الذي يكتب إليه العرض (الهدف
TOأو الجدول الضمني
.inner.*). تكون فارغة للمحركات الأخرى.
definer(String) — اسم المُعرِّف المستخدم في SQL security لهذا الجدول.
مثال
SELECT * FROM system.tables LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: base
name: t1
uuid: 81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736
engine: MergeTree
is_temporary: 0
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/store/81b/81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/461/461cf698-fd0b-406d-8c01-5d8fd5748a91/t1.sql
metadata_modification_time: 2021-01-25 19:14:32
dependencies_database: []
dependencies_table: []
create_table_query: CREATE TABLE base.t1 (`n` UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY n
engine_full: MergeTree ORDER BY n
as_select: SELECT database AS table_catalog
partition_key:
sorting_key: n
primary_key: n
sampling_key:
storage_policy: default
total_rows: 1
total_bytes: 99
lifetime_rows: ᴺᵁᴸᴸ
lifetime_bytes: ᴺᵁᴸᴸ
comment:
has_own_data: 0
loading_dependencies_database: []
loading_dependencies_table: []
loading_dependent_database: []
loading_dependent_table: []
Row 2:
──────
database: default
name: 53r93yleapyears
uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
engine: MergeTree
is_temporary: 0
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/data/default/53r93yleapyears/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/metadata/default/53r93yleapyears.sql
metadata_modification_time: 2020-09-23 09:05:36
dependencies_database: []
dependencies_table: []
create_table_query: CREATE TABLE default.`53r93yleapyears` (`id` Int8, `febdays` Int8) ENGINE = MergeTree ORDER BY id
engine_full: MergeTree ORDER BY id
as_select: SELECT name AS catalog_name
partition_key:
sorting_key: id
primary_key: id
sampling_key:
storage_policy: default
total_rows: 2
total_bytes: 155
lifetime_rows: ᴺᵁᴸᴸ
lifetime_bytes: ᴺᵁᴸᴸ
comment:
has_own_data: 0
loading_dependencies_database: []
loading_dependencies_table: []
loading_dependent_database: []
loading_dependent_table: []