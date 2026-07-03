الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
استهلاك الحصة للمستخدم الحالي: مقدار ما استُخدم ومقدار ما تبقّى.
الوصف
الأعمدة
quota_name(String) — اسم الحصة.
quota_key(String) — قيمة المفتاح.
start_time(Nullable(DateTime)) — وقت البدء لحساب استهلاك الموارد.
end_time(Nullable(DateTime)) — وقت الانتهاء لحساب استهلاك الموارد.
duration(Nullable(UInt32)) — طول الفترة الزمنية لحساب استهلاك الموارد، بالثواني.
queries(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي للاستعلامات المنفَّذة.
max_queries(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الاستعلامات المنفَّذة من جميع الأنواع.
query_selects(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي لاستعلامات SELECT المنفَّذة.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد استعلامات SELECT المنفَّذة.
query_inserts(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي لاستعلامات INSERT المنفَّذة.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد استعلامات INSERT المنفَّذة.
errors(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي للاستعلامات التي نتج عنها خطأ.
max_errors(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الاستعلامات التي نتج عنها خطأ ضمن الفترة الزمنية المحددة.
result_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للصفوف في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لإجمالي عدد الصفوف في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
result_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للبايتات في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لإجمالي عدد البايتات في مجموعة نتائج جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
read_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للصفوف المقروءة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد الصفوف المقروءة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للبايتات المقروءة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد البايتات المقروءة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
execution_time(Nullable(Float64)) — إجمالي الوقت الحالي (بالنانوثانية) المستغرَق في تنفيذ الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية
max_execution_time(Nullable(Float64)) — الحد الأقصى للوقت (بالنانوثانية) المسموح لاستهلاكه في تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة
written_bytes(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي الحالي للبايتات المكتوبة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_written_bytes(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد البايتات المكتوبة أثناء تنفيذ جميع الاستعلامات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — العدد الحالي لإخفاقات المصادقة المتتالية ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لإخفاقات المصادقة المتتالية ضمن الفترة الزمنية المحددة.
queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى الحالي لعدد مرات تنفيذ أي استعلام مُطبَّع واحد ضمن الفترة الزمنية الحالية.
max_queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى المسموح به لعدد مرات تنفيذ أي استعلام مُطبَّع واحد ضمن الفترة الزمنية المحددة.