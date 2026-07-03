يحتوي على عوامل تصفية لجدول معيّن، بالإضافة إلى قائمة بالأدوار و/أو المستخدمين الذين ينبغي أن يستخدموا سياسة الصف هذه.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم سياسة الصف.
short_name(String) — الاسم المختصر لسياسة الصف. تكون أسماء سياسات الصف مركبة، على سبيل المثال: myfilter ON mydb.mytable. هنا ‘myfilter ON mydb.mytable’ هو اسم سياسة الصف، و’myfilter’ هو اسمها المختصر.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول. تكون فارغة إذا كانت السياسة تخص قاعدة بيانات.
id(UUID) — معرّف سياسة الصف.
storage(String) — اسم الدليل الذي تُخزَّن فيه سياسة الصف.
select_filter(Nullable(String)) — التعبير المستخدم للتصفية في استعلامات SELECT.
is_restrictive(UInt8) — يوضّح ما إذا كانت سياسة الصف تقيّد الوصول إلى الصفوف. القيمة: • 0 — جرى تعريف سياسة الصف باستخدام البند
AS PERMISSIVE، • 1 — جرى تعريف سياسة الصف باستخدام البند AS RESTRICTIVE.
apply_to_all(UInt8) — يوضّح أن سياسات الصف مضبوطة لجميع الأدوار و/أو المستخدمين.
apply_to_list(Array(String)) — قائمة الأدوار و/أو المستخدمين التي تُطبَّق عليها سياسات الصف.
apply_to_except(Array(String)) — تُطبَّق سياسات الصف على جميع الأدوار و/أو المستخدمين باستثناء المُدرَجين في القائمة.