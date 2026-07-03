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الوصف

يحتوي على عوامل تصفية لجدول معيّن، بالإضافة إلى قائمة بالأدوار و/أو المستخدمين الذين ينبغي أن يستخدموا سياسة الصف هذه.

الأعمدة

  • name (String) — اسم سياسة الصف.
  • short_name (String) — الاسم المختصر لسياسة الصف. تكون أسماء سياسات الصف مركبة، على سبيل المثال: myfilter ON mydb.mytable. هنا ‘myfilter ON mydb.mytable’ هو اسم سياسة الصف، و’myfilter’ هو اسمها المختصر.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول. تكون فارغة إذا كانت السياسة تخص قاعدة بيانات.
  • id (UUID) — معرّف سياسة الصف.
  • storage (String) — اسم الدليل الذي تُخزَّن فيه سياسة الصف.
  • select_filter (Nullable(String)) — التعبير المستخدم للتصفية في استعلامات SELECT.
  • is_restrictive (UInt8) — يوضّح ما إذا كانت سياسة الصف تقيّد الوصول إلى الصفوف. القيمة: • 0 — جرى تعريف سياسة الصف باستخدام البند AS PERMISSIVE، • 1 — جرى تعريف سياسة الصف باستخدام البند AS RESTRICTIVE.
  • apply_to_all (UInt8) — يوضّح أن سياسات الصف مضبوطة لجميع الأدوار و/أو المستخدمين.
  • apply_to_list (Array(String)) — قائمة الأدوار و/أو المستخدمين التي تُطبَّق عليها سياسات الصف.
  • apply_to_except (Array(String)) — تُطبَّق سياسات الصف على جميع الأدوار و/أو المستخدمين باستثناء المُدرَجين في القائمة.

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦