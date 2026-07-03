جدول نظامي يتضمن عوامل التصفية لجدول معيّن، بالإضافة إلى قائمة بالأدوار و/أو المستخدمين الذين ينبغي أن تُطبَّق عليهم سياسة الصف هذه.

يحتوي على عوامل تصفية لجدول معيّن، بالإضافة إلى قائمة بالأدوار و/أو المستخدمين الذين ينبغي أن يستخدموا سياسة الصف هذه.