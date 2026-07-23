تتضمن معلومات عن جميع سياسات الإخفاء المعرّفة في النظام.

لا يمكن إنشاء سياسات الإخفاء وتطبيقها إلا في ClickHouse Cloud. في الإصدارات مفتوحة المصدر، يكون جدول system.masking_policies فارغًا دائمًا، لكنه يظل موجودًا حتى تعمل استعلامات الفحص مثل SHOW MASKING POLICIES وتُرجع نتيجة فارغة بدلًا من إثارة استثناء.