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الوصف

تتضمن معلومات عن جميع سياسات الإخفاء المعرّفة في النظام. لا يمكن إنشاء سياسات الإخفاء وتطبيقها إلا في ClickHouse Cloud. في الإصدارات مفتوحة المصدر، يكون جدول system.masking_policies فارغًا دائمًا، لكنه يظل موجودًا حتى تعمل استعلامات الفحص مثل SHOW MASKING POLICIES وتُرجع نتيجة فارغة بدلًا من إثارة استثناء.

الأعمدة

  • name (String) — اسم سياسة الإخفاء. تنسيق الاسم الكامل هو short_name ON database.table.
  • short_name (String) — الاسم المختصر لسياسة الإخفاء. على سبيل المثال، إذا كان الاسم الكامل هو mask_email ON mydb.mytable، فإن الاسم المختصر هو mask_email.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • id (UUID) — معرّف سياسة الإخفاء.
  • storage (String) — اسم الدليل الذي تُخزَّن فيه سياسة الإخفاء.
  • update_assignments (Nullable(String)) — تعيينات UPDATE التي تحدد كيفية إخفاء البيانات. على سبيل المثال: email = '***masked***', phone = '***-***-****'.
  • where_condition (Nullable(String)) — شرط WHERE اختياري يحدد متى يُطبَّق الإخفاء.
  • priority (Int64) — أولوية تطبيق عدة سياسات إخفاء. تُطبَّق السياسات ذات الأولوية الأعلى أولاً. القيمة الافتراضية هي 0.
  • apply_to_all (UInt8) — يوضّح ما إذا كانت سياسة الإخفاء تُطبَّق على جميع roles و/أو المستخدمين. تكون القيمة 1 إذا كانت true، وإلا 0.
  • apply_to_list (Array(String)) — قائمة الـ roles و/أو المستخدمين الذين تُطبَّق عليهم سياسة الإخفاء.
  • apply_to_except (Array(String)) — تُطبَّق سياسة الإخفاء على جميع الـ roles و/أو المستخدمين باستثناء المدرجين في القائمة. لا يُملأ هذا الحقل إلا عندما تكون apply_to_all مساوية لـ 1.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦