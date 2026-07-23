تتضمن معلومات عن جميع سياسات الإخفاء المعرّفة في النظام. لا يمكن إنشاء سياسات الإخفاء وتطبيقها إلا في ClickHouse Cloud. في الإصدارات مفتوحة المصدر، يكون جدول
الوصف
system.masking_policies فارغًا دائمًا، لكنه يظل موجودًا حتى تعمل استعلامات الفحص مثل
SHOW MASKING POLICIES وتُرجع نتيجة فارغة بدلًا من إثارة استثناء.
الأعمدة
name(String) — اسم سياسة الإخفاء. تنسيق الاسم الكامل هو
short_name ON database.table.
short_name(String) — الاسم المختصر لسياسة الإخفاء. على سبيل المثال، إذا كان الاسم الكامل هو
mask_email ON mydb.mytable، فإن الاسم المختصر هو
mask_email.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
id(UUID) — معرّف سياسة الإخفاء.
storage(String) — اسم الدليل الذي تُخزَّن فيه سياسة الإخفاء.
update_assignments(Nullable(String)) — تعيينات UPDATE التي تحدد كيفية إخفاء البيانات. على سبيل المثال:
email = '***masked***', phone = '***-***-****'.
where_condition(Nullable(String)) — شرط WHERE اختياري يحدد متى يُطبَّق الإخفاء.
priority(Int64) — أولوية تطبيق عدة سياسات إخفاء. تُطبَّق السياسات ذات الأولوية الأعلى أولاً. القيمة الافتراضية هي 0.
apply_to_all(UInt8) — يوضّح ما إذا كانت سياسة الإخفاء تُطبَّق على جميع roles و/أو المستخدمين. تكون القيمة 1 إذا كانت true، وإلا 0.
apply_to_list(Array(String)) — قائمة الـ roles و/أو المستخدمين الذين تُطبَّق عليهم سياسة الإخفاء.
apply_to_except(Array(String)) — تُطبَّق سياسة الإخفاء على جميع الـ roles و/أو المستخدمين باستثناء المدرجين في القائمة. لا يُملأ هذا الحقل إلا عندما تكون
apply_to_allمساوية لـ 1.