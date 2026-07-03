يحتوي على خصائص ملفات تعريف الإعدادات التي تم تكوينها.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم ملف تعريف الإعدادات.
id(UUID) — معرّف ملف تعريف الإعدادات.
storage(String) — path تخزين ملفات تعريف الإعدادات. يُضبط في parameter
access_control_path.
num_elements(UInt64) — عدد العناصر لهذا الملف التعريفي في الجدول
system.settings_profile_elements.
apply_to_all(UInt8) — يوضّح أن ملف تعريف الإعدادات مُطبَّق على جميع roles و/أو المستخدمين.
apply_to_list(Array(String)) — قائمة roles و/أو المستخدمين الذين يُطبَّق عليهم ملف تعريف الإعدادات.
apply_to_except(Array(String)) — يُطبَّق ملف تعريف الإعدادات على جميع roles و/أو المستخدمين باستثناء المُدرجين في القائمة.