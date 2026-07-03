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الوصف

يحتوي على خصائص ملفات تعريف الإعدادات التي تم تكوينها.

الأعمدة

  • name (String) — اسم ملف تعريف الإعدادات.
  • id (UUID) — معرّف ملف تعريف الإعدادات.
  • storage (String) — path تخزين ملفات تعريف الإعدادات. يُضبط في parameter ‏access_control_path.
  • num_elements (UInt64) — عدد العناصر لهذا الملف التعريفي في الجدول system.settings_profile_elements.
  • apply_to_all (UInt8) — يوضّح أن ملف تعريف الإعدادات مُطبَّق على جميع roles و/أو المستخدمين.
  • apply_to_list (Array(String)) — قائمة roles و/أو المستخدمين الذين يُطبَّق عليهم ملف تعريف الإعدادات.
  • apply_to_except (Array(String)) — يُطبَّق ملف تعريف الإعدادات على جميع roles و/أو المستخدمين باستثناء المُدرجين في القائمة.

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦