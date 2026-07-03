الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يعرض محتويات ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام.
الوصف
الأعمدة
key_hash(UInt128) — قيمة التجزئة لـ (table_uuid, part_name, condition_hash).
entry_size(UInt64) — حجم المدخل بالبايت.
matching_marks(String) — العلامات المتطابقة.
مثال
Query
SELECT * FROM system.query_condition_cache FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
table_uuid: 28270a24-ea27-49f6-99cd-97b9bee976ac
part_name: all_1_1_0
condition: or(equals(b, 10000_UInt16), equals(c, 10000_UInt16))
condition_hash: 5456494897146899690 -- 5.46 quintillion
entry_size: 40
matching_marks: 111111110000000000000000000000000000000000000000000000000111111110000000000000000
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.