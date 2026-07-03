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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يعرض محتويات ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام.

الأعمدة

  • key_hash (UInt128) — قيمة التجزئة لـ (table_uuid, part_name, condition_hash).
  • entry_size (UInt64) — حجم المدخل بالبايت.
  • matching_marks (String) — العلامات المتطابقة.

مثال

Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦