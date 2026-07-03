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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على إدخالات تسجيل تتضمن معلومات عن عمليات مختلفة في تخزين الكائنات الثنائية الكبيرة، مثل الرفع والحذف.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ الحدث.
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
  • event_type (Enum8(‘Upload’ = 1, ‘Delete’ = 2, ‘MultiPartUploadCreate’ = 3, ‘MultiPartUploadWrite’ = 4, ‘MultiPartUploadComplete’ = 5, ‘MultiPartUploadAbort’ = 6, ‘Read’ = 7)) — نوع الحدث. القيم الممكنة: ‘Upload’, ‘Delete’, ‘MultiPartUploadCreate’, ‘MultiPartUploadWrite’, ‘MultiPartUploadComplete’, ‘MultiPartUploadAbort’, ‘Read’
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام المرتبط بالحدث، إن وُجد.
  • thread_id (UInt64) — معرّف الخيط الذي ينفّذ العملية.
  • thread_name (String) — اسم الخيط الذي ينفّذ العملية.
  • disk_name (LowCardinality(String)) — اسم القرص المرتبط.
  • bucket (String) — اسم الحاوية.
  • remote_path (String) — مسار المورد البعيد.
  • local_path (String) — مسار ملف البيانات الوصفية على النظام المحلي، الذي يشير إلى المورد البعيد.
  • data_size (UInt64) — حجم البيانات المرتبطة بحدث الرفع.
  • elapsed_microseconds (UInt64) — الوقت المنقضي للعملية، بالميكروثانية.
  • error_code (Int32) — رمز خطأ العملية. تكون القيمة 0 إذا لم يحدث أي خطأ.
  • error (String) — رسالة الخطأ المرتبطة بالحدث، إن وُجدت.

مثال

لنفترض أن عمليةً في تخزين الكائنات الثنائية الكبيرة ترفع ملفًا، وأن حدثًا قد سُجِّل:
في هذا المثال، أُقرنت عملية التحميل باستعلام INSERT ذي المعرّف 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972. ويشير ملف البيانات الوصفية المحلي store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt إلى المسار البعيد rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe في الحاوية bucket1 على القرص disk_s3، وبحجم 259 بايتًا.

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦