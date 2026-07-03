الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على إدخالات تسجيل تتضمن معلومات عن عمليات مختلفة في تخزين الكائنات الثنائية الكبيرة، مثل الرفع والحذف.
الوصف
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — تاريخ الحدث.
event_time(DateTime) — وقت الحدث.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
event_type(Enum8(‘Upload’ = 1, ‘Delete’ = 2, ‘MultiPartUploadCreate’ = 3, ‘MultiPartUploadWrite’ = 4, ‘MultiPartUploadComplete’ = 5, ‘MultiPartUploadAbort’ = 6, ‘Read’ = 7)) — نوع الحدث. القيم الممكنة: ‘Upload’, ‘Delete’, ‘MultiPartUploadCreate’, ‘MultiPartUploadWrite’, ‘MultiPartUploadComplete’, ‘MultiPartUploadAbort’, ‘Read’
query_id(String) — معرّف الاستعلام المرتبط بالحدث، إن وُجد.
thread_id(UInt64) — معرّف الخيط الذي ينفّذ العملية.
thread_name(String) — اسم الخيط الذي ينفّذ العملية.
disk_name(LowCardinality(String)) — اسم القرص المرتبط.
bucket(String) — اسم الحاوية.
remote_path(String) — مسار المورد البعيد.
local_path(String) — مسار ملف البيانات الوصفية على النظام المحلي، الذي يشير إلى المورد البعيد.
data_size(UInt64) — حجم البيانات المرتبطة بحدث الرفع.
elapsed_microseconds(UInt64) — الوقت المنقضي للعملية، بالميكروثانية.
error_code(Int32) — رمز خطأ العملية. تكون القيمة 0 إذا لم يحدث أي خطأ.
error(String) — رسالة الخطأ المرتبطة بالحدث، إن وُجدت.
لنفترض أن عمليةً في تخزين الكائنات الثنائية الكبيرة ترفع ملفًا، وأن حدثًا قد سُجِّل:
مثال
SELECT * FROM system.blob_storage_log WHERE query_id = '7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G
في هذا المثال، أُقرنت عملية التحميل باستعلام
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-10-31
event_time: 2023-10-31 16:03:40
event_time_microseconds: 2023-10-31 16:03:40.481437
event_type: Upload
query_id: 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972
thread_id: 2381740
disk_name: disk_s3
bucket: bucket1
remote_path: rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe
local_path: store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt
data_size: 259
error:
INSERT ذي المعرّف
7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972. ويشير ملف البيانات الوصفية المحلي
store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt إلى المسار البعيد
rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe في الحاوية
bucket1 على القرص
disk_s3، وبحجم 259 بايتًا.