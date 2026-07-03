الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يعرض هذا الجدول معلومات تشخيصية مجمّعة عن ZooKeeper، وتُستمد العقد من الإعدادات.
الوصف
الأعمدة
zookeeper_cluster_name(String) — اسم مجموعة ZooKeeper.
host(String) — اسم المضيف/عنوان IP لعقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse.
port(UInt16) — منفذ عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse.
index(Nullable(UInt8)) — فهرس عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse. هذا الفهرس مأخوذ من إعدادات ZooKeeper. إذا لم يكن هناك اتصال، فستكون قيمة هذا العمود NULL.
is_connected(Nullable(UInt8)) — ما إذا كان ZooKeeper متصلاً أم لا.
is_readonly(UInt8) — ما إذا كانت الحالة للقراءة فقط.
version(String) — إصدار ZooKeeper.
avg_latency(UInt64) — متوسط زمن الاستجابة.
max_latency(UInt64) — الحد الأقصى لزمن الاستجابة.
min_latency(UInt64) — الحد الأدنى لزمن الاستجابة.
packets_received(UInt64) — عدد الحزم المستلمة.
packets_sent(UInt64) — عدد الحزم المرسلة.
outstanding_requests(UInt64) — عدد الطلبات المعلّقة.
server_state(String) — حالة الخادم.
is_leader(UInt8) — ما إذا كانت هذه العقدة هي القائد في ZooKeeper.
znode_count(UInt64) — عدد عقد znode.
watch_count(UInt64) — عدد عمليات watch.
ephemerals_count(UInt64) — عدد العقد المؤقتة.
approximate_data_size(UInt64) — الحجم التقريبي للبيانات.
followers(UInt64) — عدد العقد التابعة للقائد. لا يُكشف عن هذا الحقل إلا من القائد.
synced_followers(UInt64) — عدد العقد التابعة المتزامنة مع القائد. لا يُكشف عن هذا الحقل إلا من القائد.
pending_syncs(UInt64) — عدد عمليات المزامنة المعلّقة لدى القائد. لا يُكشف عن هذا الحقل إلا من القائد.
open_file_descriptor_count(UInt64) — عدد واصفات الملفات المفتوحة. متاح فقط على منصات Unix.
max_file_descriptor_count(UInt64) — الحد الأقصى لعدد واصفات الملفات. متاح فقط على منصات Unix.
connections(UInt64) — عدد اتصالات ZooKeeper.
outstanding(UInt64) — عدد العمليات المعلّقة في ZooKeeper.
zxid(UInt64) — معرّف zxid في ZooKeeper.
node_count(UInt64) — عدد العُقد في ZooKeeper.
snapshot_dir_size(UInt64) — حجم دليل اللقطات في ZooKeeper.
log_dir_size(UInt64) — حجم دليل السجلّات في ZooKeeper.
first_log_idx(UInt64) — فهرس أول سجل في ZooKeeper.
first_log_term(UInt64) — مصطلح أول سجل في ZooKeeper.
last_log_idx(UInt64) — فهرس آخر سجل في ZooKeeper.
last_log_term(UInt64) — مصطلح آخر سجل في ZooKeeper.
last_committed_idx(UInt64) — آخر فهرس مُعتمَد في ZooKeeper.
leader_committed_log_idx(UInt64) — فهرس السجل المعتمَد لدى القائد في ZooKeeper.
target_committed_log_idx(UInt64) — فهرس السجل المعتمَد المستهدف في ZooKeeper.
last_snapshot_idx(UInt64) — فهرس آخر لقطة في ZooKeeper.