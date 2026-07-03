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الوصف

يحتوي على معلومات حول الرسائل المستلمة عبر محرك تدفّق والتي تم تحليلها مع حدوث أخطاء. وهو مُنفَّذ حاليًا لكل من Kafka وRabbitMQ. يُفعَّل التسجيل من خلال تحديد dead_letter_queue في إعداد handle_error_mode الخاص بالمحرك. تُحدَّد فترة تفريغ البيانات في المعامل flush_interval_milliseconds ضمن قسم إعدادات الخادم dead_letter_queue. ولإجبار التفريغ، استخدم استعلام SYSTEM FLUSH LOGS. لا يحذف ClickHouse البيانات من الجدول تلقائيًا. راجع المقدمة لمزيد من التفاصيل.

الأعمدة

  • table_engine (Enum8(‘Kafka’ = 1, ‘RabbitMQ’ = 2)) — نوع التدفق. القيم الممكنة: ‘Kafka’، ‘RabbitMQ’.
  • event_date (Date) — تاريخ استهلاك الرسالة.
  • event_time (DateTime) — تاريخ ووقت استهلاك الرسالة.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت بدء الاستعلام بدقة الميكروثانية.
  • database (LowCardinality(String)) — قاعدة بيانات ClickHouse التي ينتمي إليها جدول Kafka.
  • table (LowCardinality(String)) — اسم جدول ClickHouse.
  • error (String) — نص الخطأ.
  • raw_message (String) — جسم الرسالة.
  • kafka_topic_name (String) — اسم Kafka topic.
  • kafka_partition (UInt64) — Kafka partition الخاص بالـ topic.
  • kafka_offset (UInt64) — Kafka offset الخاص بالرسالة.
  • kafka_key (String) — مفتاح Kafka الخاص بالرسالة.
  • rabbitmq_exchange_name (String) — اسم exchange في RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_id (String) — معرّف رسالة RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_timestamp (DateTime) — الطابع الزمني لرسالة RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_redelivered (UInt8) — علامة إعادة تسليم الرسالة في RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_delivery_tag (UInt64) — delivery tag الخاص بـ RabbitMQ.
  • rabbitmq_channel_id (String) — معرّف قناة RabbitMQ.

مثال

Query
Response

انظر أيضًا

  • Kafka - محرك Kafka
  • system.kafka_consumers — وصف لجدول نظامي kafka_consumers الذي يحتوي على معلومات، مثل الإحصاءات والأخطاء، عن مستهلكي Kafka.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦