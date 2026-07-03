الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يعرض محتوى ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام.
الوصف
الأعمدة
query(String) — نص الاستعلام.
query_id(String) — معرّف الاستعلام.
is_subquery(UInt8) — ما إذا كان إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام ناتج استعلام فرعي.
result_size(UInt64) — حجم إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام.
tag(LowCardinality(String)) — وسم إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام.
stale(UInt8) — ما إذا كان إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام قديماً.
shared(UInt8) — ما إذا كان إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام مشتركاً بين عدة مستخدمين.
compressed(UInt8) — ما إذا كان إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام مضغوطاً.
expires_at(DateTime) — الوقت الذي يصبح فيه إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام قديماً.
key_hash(UInt64) — قيمة تجزئة لنص الاستعلام، تُستخدم كمفتاح للعثور على إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام.
مثال
SELECT * FROM system.query_cache FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
query: SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = 1
query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6
result_size: 128
tag:
stale: 0
shared: 0
compressed: 1
expires_at: 2023-10-13 13:35:45
key_hash: 12188185624808016954
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.