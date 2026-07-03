يتضمن حالة التحميل، ومعلومات عن الخطأ، والبيانات الوصفية للتهيئة الخاصة بـ الدوال المعرّفة من قبل المستخدم (UDFs).
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم دالة UDF.
load_status(Enum8(‘Success’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — حالة التحميل. القيم الممكنة:
- Success — تم تحميل UDF وأصبحت جاهزة للاستخدام
- Failed — فشل تحميل UDF (راجع الحقل ‘loading_error_message’ لمزيد من التفاصيل).
loading_error_message(String) — رسالة الخطأ التفصيلية عند فشل التحميل. تكون فارغة إذا تم التحميل بنجاح.
last_successful_update_time(Nullable(DateTime)) — الطابع الزمني لآخر تحديث ناجح. تكون NULL إذا لم ينجح من قبل.
loading_duration_ms(UInt64) — الوقت المستغرَق في تحميل UDF، بالمللي ثانية.
type(Enum8(‘executable’ = 0, ‘executable_pool’ = 1)) — نوع UDF: ‘executable’ (عملية واحدة) أو ‘executable_pool’ (مجموعة عمليات).
command(String) — السكربت أو الأمر المطلوب تنفيذه لهذه UDF.
format(String) — تنسيق البيانات لعمليات الإدخال/الإخراج (مثل ‘TabSeparated’ و’JSONEachRow’).
return_type(String) — نوع الإرجاع للدالة (مثل ‘String’ و’UInt64’).
return_name(String) — معرّف اختياري للقيمة المعادة. يكون فارغًا إذا لم يتم تكوينه.
argument_types(Array(String)) — مصفوفة أنواع المعاملات (مثل [‘String’, ‘UInt64’]).
argument_names(Array(String)) — مصفوفة أسماء المعاملات. تُستخدم سلاسل فارغة للمعاملات غير المسماة.
max_command_execution_time(UInt64) — الحد الأقصى بالثواني لمعالجة كتلة بيانات. فقط للنوع ‘executable_pool’.
command_termination_timeout(UInt64) — عدد الثواني قبل إرسال SIGTERM إلى عملية الأمر.
command_read_timeout(UInt64) — عدد المللي ثانية المخصصة للقراءة من stdout الخاص بالأمر.
command_write_timeout(UInt64) — عدد المللي ثانية المخصصة للكتابة إلى stdin الخاص بالأمر.
pool_size(UInt64) — عدد مثيلات عملية الأمر. فقط للنوع ‘executable_pool’.
send_chunk_header(UInt8) — ما إذا كان سيتم إرسال عدد الصفوف قبل كل جزء بيانات (قيمة منطقية).
execute_direct(UInt8) — ما إذا كان سيتم تنفيذ الأمر مباشرةً (1) أو عبر /bin/bash (0).
lifetime(UInt64) — الفاصل الزمني لإعادة التحميل بالثواني. 0 يعني أن إعادة التحميل معطلة.
deterministic(UInt8) — ما إذا كانت الدالة تعيد النتيجة نفسها للمعاملات نفسها (قيمة منطقية).
اعرض جميع UDFs وحالة تحميلها:
مثال
SELECT
name,
load_status,
type,
command,
return_type,
argument_types
FROM system.user_defined_functions
FORMAT Vertical;
العثور على UDFs الفاشلة:
Row 1:
──────
name: my_sum_udf
load_status: Success
type: executable
command: /var/lib/clickhouse/user_scripts/sum.py
return_type: UInt64
argument_types: ['UInt64','UInt64']
SELECT
name,
loading_error_message
FROM system.user_defined_functions
WHERE load_status = 'Failed';
انظر أيضًا
- الدوال المعرّفة من قِبل المستخدم — كيفية إنشاء UDFs وتهيئتها.