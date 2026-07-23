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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن مقاييس تُحتسب دوريًا في الخلفية. على سبيل المثال، مقدار ذاكرة RAM المستخدمة.

الأعمدة

  • metric (String) — اسم المقياس.
  • value (Float64) — قيمة المقياس.
  • description (String - وصف المقياس)

مثال

أوصاف المقاييس

تُولَّد الأوصاف أدناه من الشيفرة المصدرية بلغة C++ بواسطة utils/generate-async-metrics-docs. والمصدر الوحيد الموثوق هو السلسلة النصية الحرفية الموجودة بجانب تسجيل كل مقياس في src/Common/AsynchronousMetrics.cpp وsrc/Interpreters/ServerAsynchronousMetrics.cpp وsrc/Coordination/KeeperAsynchronousMetrics.cpp. وتُعرض أسماء المقاييس التي تتضمن لاحقة متغيرة (لكل disk، ولكل CPU، ولكل interface، …) باستخدام عنصر نائب *name*؛ ويعرض server العامل هذه الأسماء بعد استبدال اللاحقة الفعلية بها.

AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent

الوقت بالثواني المُستغرَق في حساب المقاييس الثقيلة غير المتزامنة (المرتبطة بالجداول) (وهذا هو العبء الإضافي للمقاييس غير المتزامنة).

AsynchronousHeavyMetricsUpdateInterval

الفاصل الزمني لتحديث المقاييس الثقيلة (المتعلقة بالجداول)

AsynchronousMetricsCalculationTimeSpent

الوقت، بالثواني، المستغرَق في حساب المقاييس غير المتزامنة (وهذا هو العبء الإضافي للمقاييس غير المتزامنة).

AsynchronousMetricsUpdateInterval

فترة تحديث المقاييس

AsyncLoggingmetric_firstQueueSize

عدد الرسائل غير المتزامنة الموجودة في قائمة الانتظار بانتظار تسجيلها في هذه القناة

BlockActiveTime_name

الوقت بالثواني الذي كانت خلاله طلبات IO في قائمة الانتظار على جهاز التخزين الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockActiveTimePerOp_name

مشابه لمقاييس BlockActiveTime، لكن تُقسَّم القيمة على عدد عمليات IO لحساب الزمن لكل عملية.

BlockDiscardBytes_name

عدد البايتات التي تم الاستغناء عنها على جهاز التخزين الكتلي. ترتبط هذه العمليات بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى في النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، إذ يشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockDiscardMerges_name

عدد عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، ولكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockDiscardOps_name

عدد عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockDiscardTime_name

الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع لجميع العمليات. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockInFlightOps_name

تحسب هذه القيمة عدد طلبات I/O التي أُرسلت إلى برنامج تشغيل الجهاز ولم تكتمل بعد. ولا تشمل طلبات I/O الموجودة في قائمة الانتظار ولم تُرسل بعد إلى برنامج تشغيل الجهاز. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockQueueTime_name

تمثل هذه القيمة عدد المللي ثانية التي انتظرتها طلبات IO على جهاز التخزين الكتلي هذا. إذا كانت هناك عدة طلبات IO قيد الانتظار، فستزداد هذه القيمة بمقدار حاصل ضرب عدد المللي ثانية في عدد الطلبات المنتظرة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockQueueTimePerOp_name

مشابهة لمقاييس BlockQueueTime، لكن تُقسَّم القيمة على عدد عمليات IO لاحتساب الزمن لكل عملية.

BlockReadBytes_name

عدد البايتات المقروءة من الجهاز الكتلي. قد يكون هذا العدد أقل من عدد البايتات المقروءة من نظام الملفات بسبب استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل، مما يقلل عمليات IO. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockReadMerges_name

عدد عمليات القراءة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الآلة المضيفة، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockReadOps_name

عدد عمليات القراءة المطلوبة من الجهاز الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockReadTime_name

الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات القراءة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع جميع العمليات. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockWriteBytes_name

عدد البايتات المكتوبة إلى جهاز تخزين كتلي. وقد يكون هذا العدد أقل من عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات بسبب استخدام ذاكرة صفحات نظام التشغيل المؤقتة، مما يقلل عمليات IO. وقد تحدث الكتابة إلى جهاز التخزين الكتلي في وقت لاحق عن الكتابة المقابلة إلى نظام الملفات بسبب التخزين المؤقت من نوع write-through. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockWriteMerges_name

عدد عمليات الكتابة المطلوب تنفيذها على الجهاز الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockWriteOps_name

عدد عمليات الكتابة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات التي تعمل على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

BlockWriteTime_name

الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات الكتابة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع جميع العمليات. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

CGroupMaxCPU

العدد الأقصى لأنوية CPU وفقًا لـ CGroups.

CGroupMemoryTotal

إجمالي الذاكرة في cgroup، بالبايت. إذا كانت القيمة صفرًا، يكون الحد مساويًا لـ OSMemoryTotal.

CGroupMemoryUsed

مقدار الذاكرة المستخدمة في cgroup، بالبايت. في cgroup v2، يمثّل ذلك anon + sock + ذاكرة النواة غير القابلة للاسترداد؛ أما في cgroup v1، فهو RSS. وفي كلتا الحالتين، تُستثنى ذاكرة صفحات نظام التشغيل المخبئية الخاصة بالنواة (التخزين المؤقت المعتمد على الملفات).

CGroupMemoryUsedWithoutPageCache

مقدار الذاكرة المستخدمة في cgroup، بالبايت، باستثناء ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace الخاصة بـ ClickHouse. وهي تساوي قيمة CGroupMemoryUsed مطروحًا منها حجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace. وعندما تكون ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace معطّلة، تساوي هذه القيمة CGroupMemoryUsed.

CGroupSystemTime

نسبة الوقت التي كانت خلالها نواة CPU تنفّذ شيفرة نواة نظام التشغيل (system).

CGroupSystemTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ CGroupSystemTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU المتاحة لكي تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على period الخاص به بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

CGroupUserTime

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة فضاء المستخدم. ويشمل ذلك أيضًا الوقت الذي لم يكن فيه CPU مستغَلًا بالكامل بسبب عوامل داخلية فيه (تحميلات الذاكرة، توقّف خط التنفيذ، أخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى).

CGroupUserTimeNormalized

تشبه هذه القيمة CGroupUserTime، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU المتاحة بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد النوى غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام حصة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

CPUFrequencyMHz_core_id

التردد الحالي للـ CPU، بالميغاهرتز. تضبط معظم وحدات المعالجة المركزية الحديثة هذا التردد ديناميكيًا لتوفير الطاقة وتعزيز تقنية Turbo Boost.

DictionaryMaxUpdateDelay

الحد الأقصى للتأخير (بالثواني) في تحديث القاموس

DictionaryTotalFailedUpdates

عدد الأخطاء منذ آخر عملية تحميل ناجحة في جميع القواميس.

DiskAvailable_name

عدد البايتات المتاحة على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.

DiskGetObjectThrottlerAvailable_name

عدد طلبات GetObject التي يمكن تنفيذها حاليًا من دون تجاوز حد تقييد المعدل على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومة.

DiskGetObjectThrottlerRPS_name

حد تقييد معدل طلبات GetObject على القرص، بعدد الطلبات في الثانية (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.

DiskPutObjectThrottlerAvailable_name

عدد طلبات PutObject التي يمكن إصدارها حاليًا دون تجاوز حد تقييد المعدل على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.

DiskPutObjectThrottlerRPS_name

حدّ تقييد معدل طلبات PutObject على القرص، بعدد الطلبات في الثانية (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.

DiskTotal_name

إجمالي حجم القرص بالبايت (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.

DiskUnreserved_name

عدد البايتات المتاحة على القرص (نظام الملفات الافتراضي) من دون الحجوزات الخاصة بعمليات الدمج والجلب والنقل. قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.

DiskUsed_name

عدد البايتات المستخدمة على القرص (نظام الملفات الافتراضي). لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات دائمًا.

EDACi_Correctable

عدد أخطاء ذاكرة ECC القابلة للتصحيح. يشير الارتفاع الكبير في هذه القيمة إلى وجود خلل في RAM يستدعي استبدالها فورًا، لأن وجود عدد كبير من الأخطاء التي تم تصحيحها قد يعني أيضًا احتمال حدوث أخطاء صامتة، مما يؤدي إلى تلف البيانات. المصدر: /sys/devices/system/edac/mc/

EDACi_Uncorrectable

عدد أخطاء ذاكرة ECC غير القابلة للتصحيح. وتشير أي قيمة غير صفرية لهذا المؤشر إلى وجود RAM تالفة يجب استبدالها فورًا، لأنها تدل على احتمال تلف البيانات. المصدر: /sys/devices/system/edac/mc/

ExecutableUserDefinedFunctionMemoryResidentBytes

إجمالي حجم الذاكرة المقيمة (VmRSS) عبر جميع العمليات النشطة للدوال المعرّفة من قبل المستخدم من نوعَي executable وexecutable_pool وعملياتها التابعة، بالبايت. ويشمل ذلك عمّال executable_pool الخاملين. وتُحتسب الصفحات المشتركة مرة واحدة لكل عملية، لذا يمثّل هذا المجموع حدًا أعلى وقد يتجاوز البصمة الفعلية الفريدة للذاكرة الفيزيائية لعمليات UDF.

ExecutableUserDefinedFunctionProcesses

عدد العمليات العاملة التي أُنشئت للدوال المعرّفة من قِبل المستخدم من نوع executable وexecutable_pool، بما في ذلك العمليات المتفرعة منها.

FilesystemCacheBytes

إجمالي عدد البايتات في نظام الملفات الافتراضي cache. تُحفَظ هذه الذاكرة المؤقتة على القرص.

FilesystemCacheCapacity

السعة الإجمالية في نظام الملفات الافتراضي cache. تُخزَّن ذاكرة التخزين المؤقت هذه على القرص.

FilesystemCacheFiles

إجمالي عدد أجزاء الملفات المخزنة مؤقتًا في نظام الملفات الافتراضي cache. وتُحفَظ هذه الذاكرة المؤقتة على القرص.

FilesystemLogsPathAvailableBytes

عدد البايتات المتاحة على وحدة التخزين المرتبط بها مسار سجلات ClickHouse. إذا اقتربت هذه القيمة من الصفر، ينبغي عليك ضبط تدوير السجلات في ملف الإعدادات.

FilesystemLogsPathAvailableINodes

عدد الـ inodes المتاحة على وحدة التخزين التي رُبط بها مسار سجلات ClickHouse.

FilesystemLogsPathTotalBytes

حجم وحدة التخزين المُرتبط بها مسار سجلات ClickHouse، بالبايت. يُوصى بتخصيص ما لا يقل عن 10 جيجابايت للسجلات.

FilesystemLogsPathTotalINodes

إجمالي عدد الـ inodes على وحدة التخزين المُرتبط بها مسار سجلات ClickHouse.

FilesystemLogsPathUsedBytes

عدد البايتات المستخدمة في وحدة التخزين التي رُبط بها مسار سجلات ClickHouse.

FilesystemLogsPathUsedINodes

عدد inodes المستخدمة على وحدة التخزين التي تم ربط مسار سجلات ClickHouse بها.

FilesystemMainPathAvailableBytes

عدد البايتات المتاحة على وحدة التخزين التي تم ربط مسار ClickHouse الرئيسي بها.

FilesystemMainPathAvailableINodes

عدد الـ inodes المتاحة على وحدة التخزين التي رُبط عليها المسار الرئيسي لـ ClickHouse. إذا كان هذا العدد قريبًا من الصفر، فهذا يشير إلى تهيئة غير صحيحة، وستظهر لك رسالة ‘no space left on device’ حتى عندما لا يكون القرص ممتلئًا.

FilesystemMainPathTotalBytes

حجم وحدة التخزين التي رُبط عليها المسار الرئيسي لـ ClickHouse، بالبايت.

FilesystemMainPathTotalINodes

إجمالي عدد الـ inodes على وحدة التخزين التي تم ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse عليها. إذا كان العدد أقل من 25 مليونًا، فهذا يشير إلى تهيئة غير صحيحة.

FilesystemMainPathUsedBytes

عدد البايتات المستخدمة على وحدة التخزين التي جرى ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse بها.

FilesystemMainPathUsedINodes

عدد الـ inodes المستخدمة على وحدة التخزين التي جرى ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse عليها. تتوافق هذه القيمة غالبًا مع عدد الملفات.

GRPCRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة عبر بروتوكول GRPC.

GRPCThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول GRPC.

HashTableStatsCacheEntries

عدد الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت لأحجام جداول التجزئة. تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت لأحجام جداول التجزئة في التحسين الاستباقي لعبارة GROUP BY.

HashTableStatsCacheHits

عدد المرات التي كان فيها توقّع حجم جدول التجزئة صحيحًا.

HashTableStatsCacheMisses

عدد المرات التي كان فيها التقدير المسبق لحجم جدول التجزئة غير صحيح.

HTTPConnectionPoolgroup_nameTCPRcvBufTotalBytes

إجمالي ذاكرة مخزن الاستقبال المؤقت لـ TCP في النواة (sk_rmem_alloc) عبر جميع مقابس مجمّع اتصالات HTTP.

HTTPConnectionPoolgroup_nameTCPSndBufTotalBytes

إجمالي ذاكرة مخزن الإرسال المؤقت لـ TCP في النواة (sk_wmem_alloc) عبر جميع مقابس مجمع اتصالات HTTP.

HTTPRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة عبر واجهة HTTP (من دون TLS).

HTTPSecureRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة عبر واجهة HTTPS.

HTTPSecureThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم واجهة HTTPS.

HTTPThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم واجهة HTTP (من دون TLS).

InterserverRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (من دون TLS).

InterserverSecureRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (مع تمكين TLS).

InterserverSecureThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (مع تمكين TLS).

InterserverThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (من دون TLS).

jemalloc.active

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.allocated

مقياس داخلي خاص بمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.arenas.all.dirty_purged

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.arenas.all.muzzy_purged

مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.arenas.all.pactive

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.arenas.all.pdirty

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.arenas.all.pmuzzy

مؤشر داخلي لمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.arenas.dirty_decay_ms

مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.background_thread.num_runs

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.background_thread.num_threads

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.background_thread.run_intervals

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). انظر https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.cache_arena.pactive

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى ‏(jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.cache_arena.pdirty

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.epoch

رقم تحديث داخلي تزايدي لإحصاءات jemalloc (مُخصِّص الذاكرة الخاص بـ Jason Evans)، ويُستخدم في جميع مقاييس jemalloc الأخرى.

jemalloc.mapped

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.mergetree_arena.active_bytes

البايتات النشطة في ساحة MergeTree المخصّصة ضمن jemalloc. تحتفظ هذه الساحة بحالة كومة MergeTree طويلة الأمد: البيانات الوصفية لكل جزء (NamesAndTypesList، وSerializationInfoByName، وخريطة serializations، وcolumn_name_to_position، وشجرة MergeTreeDataPartChecksums، ومفوّضات Poco::LRUCache<String, ColumnSize> داخل كل IMergeTreeDataPart، وخرائط ColumnSize/IndexSize لكل جزء، وMinMaxIndex، وVersionMetadataOnDisk، وكائن MergeTreeDataPart{Compact,Wide} نفسه)، بالإضافة إلى البيانات الوصفية لكل جدول (نسخ StorageInMemoryMetadata / ColumnsDescription / VirtualColumnsDescription التي يهيئها setProperties، وتجميع serialization_hints، وcolumns_descriptions_cache). تسهم في ذلك كلٌّ من الأجزاء النشطة والأجزاء القديمة المعلّقة بانتظار التنظيف. وهي منفصلة عن ساحة cache وساحة JIT. ويُعدّ العمودان لكل جزء system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] وsystem.parts.index_granularity_bytes_in_memory[_allocated] مجموعتين فرعيتين من هذا metric (عندما تكون قيمهما غير صفرية — إذ يمكن أيضًا أن يوجدا بدلًا من ذلك في PrimaryIndexCacheBytes، وهو موجود في ساحة cache ولا يُحتسب هنا).

jemalloc.mergetree_arena.dirty_bytes

البايتات المتسخة في حيّز MergeTree القابلة للتطهير وإعادتها إلى نظام التشغيل.

jemalloc.mergetree_arena.pactive

مقياس داخلي لمخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.mergetree_arena.pdirty

مؤشر داخلي لمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.metadata

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.metadata_thp

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.prof.active

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.prof.lg_sample

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.prof.thread_active_init

مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.resident

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

jemalloc.retained

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

التذبذب

الفرق الزمني بين الموعد الذي كان من المقرر أن يستيقظ فيه خيط التنفيذ المسؤول عن حساب المقاييس غير المتزامنة، والوقت الذي استيقظ فيه فعليًا. يُعد مؤشرًا غير مباشر على زمن الانتقال العام للنظام ومدى استجابته.

KeeperApproximateDataSize

الحجم التقريبي لبيانات ClickHouse Keeper، بالبايت.

KeeperAvgLatency

متوسط زمن استجابة الطلبات في ClickHouse Keeper.

KeeperCommitLogsCacheEntries

عدد الإدخالات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة للسجلات التالية المراد اعتمادها

KeeperCommitLogsCacheSize

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة للسجلات التالية المراد اعتمادها

KeeperEphemeralsCount

عدد العقد المؤقتة في ClickHouse Keeper.

KeeperFollowers

عدد عُقد followers في ClickHouse Keeper.

KeeperIsExceedingMemorySoftLimitHit

1 إذا كان ClickHouse Keeper يتجاوز الحد المرن للذاكرة، و0 خلاف ذلك.

KeeperIsFollower

1 إذا كان ClickHouse Keeper follower، و0 خلاف ذلك.

KeeperIsLeader

تكون القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper هو القائد، وإلا فتكون 0.

KeeperIsObserver

القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper يعمل كمراقب، و0 خلاف ذلك.

KeeperIsStandalone

تكون القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper يعمل في وضع standalone، وإلا فتكون 0.

KeeperKeyArenaSize

حجم حيّز الذاكرة المخصّص للمفاتيح في ClickHouse Keeper، بالبايت.

KeeperLastCommittedLogIdx

فهرس آخر سجلّ مُعتمَد في ClickHouse Keeper.

KeeperLastLogIdx

فهرس آخر سجل مخزَّن في ClickHouse Keeper.

KeeperLastLogTerm

رقم ولاية Raft لآخر سجل مخزَّن في ClickHouse Keeper.

KeeperLastSnapshotIdx

فهرس آخر سجل موجود في آخر لقطة محفوظة تم إنشاؤه.

KeeperLatestLogsCacheEntries

عدد العناصر المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لأحدث السجلات

KeeperLatestLogsCacheSize

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لأحدث السجلات

KeeperLatestSnapshotSize

الحجم غير المضغوط، بالبايت، لأحدث لقطة محفوظة أنشأها ClickHouse Keeper.

KeeperMaxFileDescriptorCount

العدد الأقصى لمُعرّفات الملفات المفتوحة في ClickHouse Keeper.

KeeperMaxLatency

أقصى زمن الاستجابة للطلب في ClickHouse Keeper.

KeeperMinLatency

الحد الأدنى لزمن استجابة الطلبات في ClickHouse Keeper.

KeeperOpenFileDescriptorCount

عدد واصفات الملفات المفتوحة في ClickHouse Keeper.

KeeperPacketsReceived

عدد الحزم المستلمة بواسطة ClickHouse Keeper.

KeeperPacketsSent

عدد الحزم المُرسلة بواسطة ClickHouse Keeper.

KeeperPathsWatched

عدد المسارات المختلفة الخاضعة للمراقبة من قِبل عملاء ClickHouse Keeper.

KeeperSessionWithWatches

عدد جلسات العملاء في ClickHouse Keeper التي تتضمن watches.

KeeperSyncedFollowers

عدد العُقد التابعة في ClickHouse Keeper المتزامنة أيضًا.

KeeperTargetCommitLogIdx

الفهرس الذي يمكن حتى بلوغه اعتماد السجلات في ClickHouse Keeper.

KeeperTCPRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول TCP الخاص بـ Keeper (من دون TLS).

KeeperTCPSecureRejectedConnections

عدد الاتصالات التي رُفضت لبروتوكول TCP الخاص بـ Keeper (مع TLS).

KeeperTCPSecureThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول Keeper TCP (مع تمكين TLS).

KeeperTCPThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول Keeper عبر TCP (من دون TLS).

KeeperWatchCount

عدد تسجيلات watches في ClickHouse Keeper.

KeeperZnodeCount

عدد العُقد (مدخلات البيانات) في ClickHouse Keeper.

KeeperZxid

الرقم الحالي لمعرّف المعاملة (zxid) في ClickHouse Keeper.

LoadAverage1

متوسط حمل النظام بالكامل، محسوب باستخدام التنعيم الأسي على مدى دقيقة واحدة. ويمثل الحمل عدد الخيوط عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لا تتم جدولتها في هذه اللحظة. يشمل هذا الرقم جميع العمليات، وليس clickhouse-server فقط. وقد يكون هذا الرقم أكبر من عدد CPU cores إذا كان النظام واقعًا تحت حمل زائد، وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.

LoadAverage15

متوسط حمل النظام بالكامل، محسوب باستخدام التنعيم الأُسّي على مدى 15 دقيقة. ويمثل الحمل عدد سلاسل التنفيذ عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لم تُجدوَل في هذه اللحظة. يشمل هذا الرقم جميع العمليات، وليس clickhouse-server فقط. ويمكن أن يكون هذا الرقم أكبر من عدد CPU cores إذا كان النظام تحت حمل زائد وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.

LoadAverage5

متوسط حمل النظام بأكمله، محسوبًا باستخدام التنعيم الأسي على مدى 5 دقائق. ويمثل الحمل عدد خيوط التنفيذ عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لا تتم جدولتها في هذه اللحظة. ويتضمن هذا العدد جميع العمليات، وليس clickhouse-server فقط. ويمكن أن يكون هذا العدد أكبر من عدد أنوية CPU إذا كان النظام مثقلًا بالحمل وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.

LongestRunningMerge

الوقت المنقضي، بالثواني، لأطول عملية دمج قيد التشغيل حاليًا في الخلفية.

MaxPartCountForPartition

الحد الأقصى لعدد الأجزاء في كل partition عبر جميع أقسام كل الجداول ضمن عائلة MergeTree. وتشير القيم التي تزيد على 300 إلى سوء تهيئة أو حمل زائد أو تحميل كثيف للبيانات.

MemoryCode

مقدار الذاكرة الافتراضية المُخصَّصة لصفحات الشيفرة الآلية الخاصة بعملية الخادم، بالبايت.

MemoryDataAndStack

مقدار الذاكرة الافتراضية المخصّصة لاستخدام المكدس وللذاكرة المخصّصة، بالبايت. ولم يُحدَّد ما إذا كان ذلك يشمل مكدسات كل خيط تنفيذ ومعظم الذاكرة المخصّصة، أي الذاكرة التي تُخصَّص عبر استدعاء النظام ‘mmap’. يوجد هذا المقياس فقط من باب الاكتمال. أوصي باستخدام المقياس MemoryResident للمراقبة.

MemoryResident

مقدار الذاكرة الفعلية المستخدمة بواسطة عملية الخادم، بالبايت.

MemoryResidentMax

الحد الأقصى لحجم الذاكرة الفعلية التي تستهلكها عملية الخادم، بالبايت.

MemoryResidentWithoutPageCache

مقدار الذاكرة الفعلية التي تستخدمها عملية الخادم، باستثناء ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم، ويُقاس بالبايت. يوفّر ذلك عرضًا أدقّ لاستخدام الذاكرة الفعلي عند استخدام ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم. وعندما تكون ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم معطّلة، تكون هذه القيمة مساوية لـ MemoryResident.

MemoryShared

مقدار الذاكرة التي تستخدمها عملية الخادم، والتي تكون مشتركة أيضًا مع عمليات أخرى، بالبايت. لا يستخدم ClickHouse الذاكرة المشتركة، لكن قد يصنّف نظام التشغيل بعض الذاكرة على أنها مشتركة لأسبابه الخاصة. لا يُعد هذا المقياس ذا فائدة كبيرة للمراقبة، وهو موجود فقط من باب الاكتمال.

MemoryVirtual

حجم حيّز العناوين الافتراضي الذي تخصصه عملية الخادم، بالبايت. يكون حجم حيّز العناوين الافتراضي عادةً أكبر بكثير من استهلاك الذاكرة الفعلية، ولا ينبغي استخدامه لتقدير استهلاك الذاكرة. والقيم الكبيرة لهذا المقياس طبيعية تمامًا، ولا تكون ذات دلالة إلا من الناحية التقنية.

MySQLRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول التوافق مع MySQL.

MySQLThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول التوافق مع MySQL.

NetworkReceiveBytes_interface_name

عدد البايتات المستلَمة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

NetworkReceiveDrop_interface_name

عدد البايتات في الحزم التي أُسقِطت أثناء استقبالها عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

NetworkReceiveErrors_interface_name

عدد مرات حدوث خطأ عند الاستقبال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

NetworkReceivePackets_interface_name

عدد حِزم الشبكة التي تم استلامها عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server وحده.

NetworkSendBytes_interface_name

عدد البايتات المُرسلة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

NetworkSendDrop_interface_name

عدد المرات التي أُسقِطت فيها حزمة أثناء الإرسال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

NetworkSendErrors_interface_name

عدد المرات التي وقع فيها خطأ (مثل إعادة إرسال TCP) أثناء الإرسال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

NetworkSendPackets_interface_name

عدد حزم الشبكة المُرسَلة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

NetworkTCPReceiveQueue

إجمالي حجم طوابير الاستقبال لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.

NetworkTCPSocketRemoteAddresses

إجمالي عدد العناوين البعيدة الفريدة لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.

NetworkTCPSockets

إجمالي عدد مقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6، بجميع حالاتها.

NetworkTCPSockets_الوصف

إجمالي عدد مقابس الشبكة الموجودة في الحالة المحددة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.

NetworkTCPTransmitQueue

إجمالي حجم قوائم انتظار الإرسال لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر بروتوكولي TCPv4 وTCPv6.

NetworkTCPUnrecoveredRetransmits

إجمالي الحجم الحالي لعمليات إعادة الإرسال عبر مقابس الشبكة المستخدمة على الخادم في كلٍّ من TCPv4 وTCPv6، والتي لم تُسترد بعد في هذه اللحظة.

NumberOfDatabases

إجمالي عدد قواعد البيانات على الخادم.

NumberOfDetachedByUserParts

إجمالي عدد الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree من قِبل المستخدمين باستخدام استعلام ALTER TABLE DETACH (وليس الأجزاء غير المتوقعة أو التالفة أو المتجاهلة). لا يعتدّ الخادم بالأجزاء المفصولة، ويمكن إزالتها.

NumberOfDetachedParts

إجمالي عدد الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree. يمكن للمستخدم فصل جزء عبر الاستعلام ALTER TABLE DETACH، أو قد يفصله الخادم نفسه إذا كان الجزء تالفًا أو غير متوقع أو لم تعد هناك حاجة إليه. لا يتعامل الخادم مع الأجزاء المفصولة، ويمكن إزالتها.

NumberOfPendingMutations

إجمالي عدد عمليات التعديل المعلّقة التي لم تُطبَّق بعد.

NumberOfPendingMutationsOverExecutionTime

إجمالي عدد عمليات mutation التي لا تزال لديها data part بانتظار تطبيق العملية عليها، بعد تجاوز الإعداد المحدد max_pending_mutations_execution_time_to_warn.

عدد الجداول

إجمالي عدد الجداول عبر جميع قواعد البيانات على الخادم، باستثناء قواعد البيانات التي لا يمكن أن تحتوي على جداول MergeTree. وتشمل محركات قواعد البيانات المستبعَدة تلك التي تُنشئ مجموعة الجداول ديناميكيًا، مثل Lazy وMySQL وPostgreSQL وSQlite.

NumberOfTablesSystem

إجمالي عدد الجداول في قاعدة البيانات system على الخادم، والمخزنة باستخدام جداول من عائلة MergeTree.

OSContextSwitches

عدد تبديلات السياق التي شهدها النظام على الجهاز المضيف. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSCPUOverload

العجز النسبي في CPU، ويُحسَب على النحو التالي: عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر CPU مقارنةً بعدد خيوط التنفيذ التي تستخدم CPU. إذا كانت قيمته أكبر من الصفر، فسيستفيد الخادم من المزيد من CPU. وإذا كانت أكبر من الصفر بفارق ملحوظ، فقد يصبح الخادم غير مستجيب. يُراكَم هذا المقياس بين تحديثات المقاييس غير المتزامنة.

OSGuestNiceTimecpu_suffix

نسبة الوقت المستغرق في تشغيل CPU افتراضي لأنظمة التشغيل الضيفة الخاضعة لتحكم نواة Linux، عندما يكون الضيف مضبوطًا على أولوية أعلى (راجع man procfs). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. هذا المقياس غير مهم بالنسبة إلى ClickHouse، لكنه لا يزال موجودًا من باب الاكتمال. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن interval [0..1]. وتُحسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

OSGuestNiceTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSGuestNiceTime، لكنها مقسومة على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى متفاوتًا، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

OSGuestTimecpu_suffix

نسبة الوقت المستغرَق في تشغيل CPU افتراضي لأنظمة تشغيل الضيف تحت إشراف نواة Linux (راجع man procfs). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. هذا المقياس غير مهم بالنسبة إلى ClickHouse، لكنه لا يزال موجودًا من باب الاكتمال. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحتسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

OSGuestTimeNormalized

تشبه هذه القيمة OSGuestTime، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغضّ النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا كان ذلك محددًا، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

OSIdleTimecpu_suffix

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU في حالة خمول (من دون أن تكون حتى جاهزة لتشغيل عملية بانتظار IO) من منظور نواة نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. ولا يشمل الوقت الذي كانت فيه وحدة CPU غير مستغلة بالكامل لأسباب داخلية فيها نفسها (مثل تحميلات الذاكرة، وتعطل خط الأنابيب، وأخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى). تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع أنوية CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

OSIdleTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSIdleTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU لكي تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصّة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

OSInterrupts

عدد المقاطعات على الجهاز المضيف. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSIOWaitTimecpu_suffix

نسبة الوقت التي لم تكن فيها نواة CPU تُشغِّل الشيفرة، لكن نواة نظام التشغيل لم تُشغِّل أيضًا أي عملية أخرى على هذا الـ CPU لأن العمليات كانت تنتظر IO. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

OSIOWaitTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSIOWaitTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس لمتوسط استخدام الموارد. وإذا كانت حصة CPU في Cgroup محددة، فيمكن استخدام هذه الحصة مقسومةً على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

OSIrqTimecpu_suffix

نسبة الوقت المستغرَق في معالجة طلبات المقاطعات العتادية على الـ CPU. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. قد يشير الارتفاع الكبير في هذا المقياس إلى سوء تهيئة العتاد أو إلى حمل مرتفع جدًا على الشبكة. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحتسب القيمة لجميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

OSIrqTimeNormalized

تشبه هذه القيمة OSIrqTime، لكنها مقسومة على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في cluster حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على period الخاص به بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

OSMemoryAvailable

مقدار الذاكرة المتاح للبرامج لاستخدامه، بالبايت. وهو مشابه جدًا للمقياس OSMemoryFreePlusCached. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSMemoryBuffers

مقدار الذاكرة التي تستخدمها مخازن نواة نظام التشغيل، بالبايت. ينبغي أن تكون هذه الكمية صغيرةً عادةً، وقد تشير القيم الكبيرة إلى سوء تهيئة في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSMemoryCached

مقدار الذاكرة التي تستخدمها ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل، بالبايت. وعادةً ما تستهلك ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل تقريبًا كل الذاكرة المتاحة، لذا فإن القيم المرتفعة لهذا المقياس طبيعية ومتوقعة. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

OSMemoryFreePlusCached

مقدار الذاكرة الحرة بالإضافة إلى ذاكرة OS page cache في النظام المضيف، بالبايت. هذه الذاكرة متاحة لاستخدامها من قِبل البرامج. ينبغي أن تكون القيمة مشابهة جدًا لـ OSMemoryAvailable. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المستضيف، وليس فقط clickhouse-server.

OSMemoryFreeWithoutCached

مقدار الذاكرة الحرة على النظام المضيف، بالبايت. ولا يشمل ذلك الذاكرة التي تستخدمها ذاكرة صفحات نظام التشغيل المؤقتة (OS page cache)، بالبايت. وبما أن ذاكرة صفحات النظام المؤقتة تكون متاحة أيضًا لاستخدام البرامج، فقد تكون قيمة هذا المقياس مُربِكة. راجع بدلًا من ذلك المقياس OSMemoryAvailable. وللتسهيل، نوفر أيضًا المقياس OSMemoryFreePlusCached، الذي يُفترض أن يكون مشابهًا إلى حد ما لـ OSMemoryAvailable. راجع أيضًا https://www.linuxatemyram.com/. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSMemorySwapCached

مقدار الذاكرة الموجودة في swap والتي حُمِّلت أيضًا إلى RAM. ينبغي تعطيل swap على أنظمة الإنتاج. إذا كانت قيمة هذا المقياس كبيرة، فهذا يشير إلى وجود تهيئة غير صحيحة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSMemoryTotal

إجمالي حجم الذاكرة على النظام المضيف، بالبايت.

OSNiceTimecpu_suffix

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة فضاء المستخدم بأولوية أعلى. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع نوى CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

OSNiceTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSNiceTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا كان ذلك محددًا، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

OSOpenFiles

إجمالي عدد الملفات المفتوحة على الجهاز المضيف. وهو مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSProcessesBlocked

عدد الخيوط المحظورة في انتظار اكتمال عمليات الإدخال/الإخراج (man procfs). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

OSProcessesCreated

عدد العمليات التي تم إنشاؤها. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

OSProcessesRunning

عدد الخيوط القابلة للتشغيل (التي تكون قيد التشغيل أو جاهزة للتشغيل) كما يحدده نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

OSSoftIrqTimecpu_suffix

نسبة الوقت المستغرَق في معالجة طلبات المقاطعة البرمجية على CPU. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. قد يشير ارتفاع قيمة هذا المقياس إلى وجود برمجيات غير فعّالة تعمل على النظام. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحسَب قيمة جميع أنوية CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

OSSoftIrqTimeNormalized

تشبه هذه القيمة OSSoftIrqTime، لكنها تُقسَّم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط لمقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU في Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

OSStealTimecpu_suffix

نسبة الوقت الذي تقضيه وحدة CPU في أنظمة تشغيل أخرى عند العمل ضمن بيئة افتراضية. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. لا تعرض جميع البيئات الافتراضية هذا المقياس، بل إن معظمها لا يعرضه. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن interval ‏[0..1]. وتُحسب القيمة لجميع أنوية CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

OSStealTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSStealTime، لكنها مقسومة على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في cluster حتى إذا كان عدد الأنوية غير متساوٍ، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

OSSystemTimecpu_suffix

نسبة الوقت التي كانت فيه نواة CPU تنفّذ تعليمات نواة نظام التشغيل (system). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. أما قيمة جميع أنوية CPU فتُحسب كمجموع عبرها [0..num cores].

OSSystemTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSSystemTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

OSThreadsRunnable

إجمالي عدد الخيوط الجاهزة للتشغيل، وفقًا لما يراه مُجدول نواة نظام التشغيل.

OSThreadsTotal

العدد الإجمالي لخيوط التنفيذ، كما يراها مُجدول نواة نظام التشغيل.

OSUptime

مدة تشغيل الخادم المستضيف (الجهاز الذي يعمل عليه ClickHouse)، بالثواني.

OSUserTimecpu_suffix

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة تعمل في مساحة المستخدم. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. ويشمل ذلك أيضًا الوقت الذي كان فيه استخدام CPU أقل من المستوى الأمثل لأسباب داخلية في CPU (تحميلات الذاكرة، توقفات خط التنفيذ، أخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى). تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحتسب القيمة لجميع نوى CPU بوصفها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

OSUserTimeNormalized

هذه القيمة مشابهة لـ OSUserTime، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU في Cgroup مقسومةً على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

PageCacheMaxBytes

الحد الحالي لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت.

PostgreSQLRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة في بروتوكول التوافق مع PostgreSQL.

PostgreSQLThreads

عدد الخيوط في خادم بروتوكول التوافق مع PostgreSQL.

الحد الإجمالي لقائمة انتظار الإشارات

الحد الإجمالي لقائمة انتظار الإشارات (عند بلوغه ProcessSignalQueueSize، قد تظهر أخطاء CANNOT_CREATE_TIMER)

حجم قائمة انتظار الإشارات

حجم قائمة انتظار الإشارات (الإشارات المعلّقة، والمؤقتات الخاصة بتحليل أداء الاستعلام)

PrometheusRejectedConnections

عدد الاتصالات المرفوضة على نقطة نهاية Prometheus. ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام نقاط نهاية Prometheus عبر منافذ HTTP/HTTPS المعتادة.

PrometheusThreads

عدد خيوط التنفيذ في خادم نقطة نهاية Prometheus. ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام نقاط نهاية Prometheus عبر منافذ HTTP/HTTPs المعتادة.

PSI_type_stall_type

عدد الميكروثواني لزمن التوقف منذ آخر قياس. يمكن العثور على الوثائق الأصلية على https://docs.kernel.org/accounting/psi.html للاطلاع على المقاييس وكيفية تفسيرها

QueriesMemoryUsage

إجمالي الذاكرة المستخدمة حاليًا من جميع الاستعلامات قيد التشغيل على الخادم، بالبايت. يفيد في تحديد مدى مساهمة حمل الاستعلامات المتزامنة في ضغط الذاكرة.

ذروة استخدام ذاكرة الاستعلامات

مجموع ذُرى ذاكرة الاستعلامات لكل مستخدم عبر جميع المستخدمين المتتبَّعين في ProcessList، بالبايت. وتمثل ذروة كل مستخدم أعلى مستوى يسجله متعقّب الذاكرة الخاص بذلك المستخدم، ويُعاد ضبطها عندما لا يكون لدى المستخدم أي استعلامات قيد التشغيل. لذلك، فهذا المقياس هو إجمالي الذرى الحالية المتتبَّعة لكل مستخدم، وليس ذروة واحدة على مستوى الخادم بأكمله لجميع الاستعلامات منذ بدء التشغيل.

ReplicasMaxAbsoluteDelay

أقصى فارق بالثواني بين أحدث جزء بيانات مُكرَّر وأحدث جزء بيانات لم يُكرَّر بعد، عبر جداول Replicated. وتشير القيمة المرتفعة جدًا إلى وجود نسخة متماثلة بلا بيانات.

ReplicasMaxInsertsInQueue

الحد الأقصى لعدد عمليات INSERT في قائمة الانتظار (التي لم تُنسخ متماثلًا بعد) في جداول Replicated.

ReplicasMaxMergesInQueue

الحد الأقصى لعدد عمليات الدمج في قائمة الانتظار (التي لم تُطبَّق بعد) ضمن الجداول من نوع Replicated.

ReplicasMaxQueueSize

الحد الأقصى لحجم قائمة الانتظار، مقاسًا بعدد العمليات مثل get و merge، عبر جداول Replicated.

ReplicasMaxRelativeDelay

أقصى فرق بين تأخر النسخة المتماثلة وتأخر أحدث نسخة متماثلة للجدول نفسه، عبر جداول Replicated.

ReplicasSumInsertsInQueue

إجمالي عمليات INSERT في قائمة الانتظار (التي لم تُنسخ متماثلًا بعد) عبر جداول Replicated.

ReplicasSumMergesInQueue

إجمالي عمليات الدمج في قائمة الانتظار (التي لم تُطبَّق بعد) ضمن جداول Replicated.

ReplicasSumQueueSize

إجمالي حجم قائمة الانتظار (بعدد العمليات مثل get وmerge) في جداول Replicated.

TCPRejectedConnections

عدد اتصالات TCP المرفوضة (من دون TLS).

TCPSecureRejectedConnections

عدد اتصالات TCP المرفوضة (مع TLS).

TCPSecureThreads

عدد خيوط التنفيذ في خادم بروتوكول TCP (مع TLS).

TCPThreads

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول TCP (من دون TLS).

درجة الحرارةi

درجة حرارة الجهاز المعني بوحدة ℃. قد يُرجِع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر: /sys/class/thermal

درجة الحرارة_hwmon_name

درجة الحرارة التي يسجّلها مراقب العتاد المقابل، بوحدة ℃. قد يُرجع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر: /sys/class/hwmon

درجة الحرارة_hwmon_name_sensor_name

درجة الحرارة التي يُبلِّغ عنها مراقب العتاد المقابل والمستشعر المقابل، بوحدة ℃. قد يُرجِع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر: /sys/class/hwmon

TotalBytesOfMergeTreeTables

إجمالي حجم البايتات (المضغوطة، بما في ذلك البيانات والفهارس) المخزَّنة في جميع جداول عائلة MergeTree.

TotalBytesOfMergeTreeTablesSystem

إجمالي حجم البايتات (مضغوطة، بما يشمل البيانات والفهارس) المخزَّنة في جداول عائلة MergeTree ضمن قاعدة بيانات النظام.

TotalIndexGranularityBytesInMemory

إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها حبيبات الفهرس (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي بايتات حبيبات الفهرس المخصّصة في الذاكرة

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لحبيبات الفهرس (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي أجزاء البيانات في جداول MergeTree

إجمالي عدد أجزاء البيانات في جميع جداول عائلة MergeTree. القيم التي تتجاوز 10 000 تؤثر سلبًا في وقت بدء تشغيل الخادم، وقد تشير إلى اختيار غير مناسب لمفتاح التقسيم.

TotalPartsOfMergeTreeTablesSystem

إجمالي عدد أجزاء البيانات في جداول عائلة MergeTree في قاعدة بيانات system.

TotalPrimaryKeyBytesInMemory

إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها قيم المفتاح الأساسي (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

TotalPrimaryKeyBytesInMemoryAllocated

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

TotalProjectionIndexGranularityBytesInMemory

إجمالي مقدار الذاكرة (بالبايت) الذي تستخدمه دقة فهرس الإسقاط (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

TotalProjectionIndexGranularityBytesInMemoryAllocated

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لتدرّج فهرس الإسقاط (يأخذ في الحسبان الأجزاء النشطة فقط).

TotalProjectionPrimaryKeyBytesInMemory

إجمالي الذاكرة (بالبايت) المستخدمة بواسطة قيم المفتاح الأساسي للإسقاط (يأخذ في الاعتبار الأجزاء النشطة فقط).

TotalProjectionPrimaryKeyBytesInMemoryAllocated

إجمالي الذاكرة (بالبايتات) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي للإسقاط (يأخذ في الاعتبار الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي عدد الصفوف في جداول MergeTree

إجمالي عدد الصفوف (السجلات) المخزّنة في جميع الجداول ضمن عائلة MergeTree.

TotalRowsOfMergeTreeTablesSystem

إجمالي عدد الصفوف (السجلات) المخزنة في جداول عائلة MergeTree في قاعدة بيانات system.

TotalUncompressedBytesOfMergeTreeTables

إجمالي البايتات غير المضغوطة، كما تُظهره checksums الأجزاء، المخزنة في جميع جداول عائلة MergeTree. وهو نفس المصدر المستخدم للعمود total_bytes_uncompressed في system.tables، ولا يتضمن الملفات المخزنة دون ضغط، مثل العلامات وفهارس المفتاح الأساسي.

TotalUncompressedBytesOfMergeTreeTablesSystem

إجمالي البايتات غير المضغوطة، كما تُبلغ عنها قيم التحقق الخاصة بالأجزاء، والمخزنة في جداول عائلة MergeTree ضمن قاعدة بيانات system. وهو المصدر نفسه المستخدم للعمود total_bytes_uncompressed في system.tables، ولا يشمل الملفات المخزنة دون ضغط، مثل marks وفهارس المفتاح الأساسي.

TrackedMemory

الذاكرة التي يتتبّعها ClickHouse (يجب أن تكون مساوية لمقياس MemoryTracking)، بوحدة البايت.

مدة التشغيل

مدة تشغيل الخادم بالثواني. وتشمل الوقت المستغرق في تهيئة الخادم قبل بدء قبول الاتصالات.

VMMaxMapCount

الحد الأقصى لعدد تعيينات الذاكرة التي يمكن لعمليةٍ ما أن تمتلكها (/proc/sys/vm/max_map_count).

VMNumMaps

العدد الحالي لتعيينات الذاكرة الخاصة بالعملية (/proc/self/maps). إذا كان هذا العدد قريبًا من الحد الأقصى (VMMaxMapCount)، ينبغي زيادة قيمة vm.max_map_count في /etc/sysctl.conf

ZooKeeperClientLastZXIDSeen

آخر ZXID رصدته جلسة عميل ZooKeeper الحالية. تزداد هذه القيمة باطّراد كلما رصد العميل معاملات من ZooKeeper. انظر أيضًا
  • المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.
  • system.metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب لحظيًا.
  • system.events — يحتوي على عدد من الأحداث التي وقعت.
  • system.metric_log — يحتوي على سجلّ لقيم المقاييس من الجدولين system.metrics وsystem.events.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦