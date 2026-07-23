جدول نظامي يحتوي على مقاييس تُحتسب دوريًا في الخلفية. على سبيل المثال، مقدار ذاكرة RAM المستخدمة.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يتضمن مقاييس تُحتسب دوريًا في الخلفية. على سبيل المثال، مقدار ذاكرة RAM المستخدمة.

metric (String) — اسم المقياس.

(String) — اسم المقياس. value (Float64) — قيمة المقياس.

(Float64) — قيمة المقياس. description (String - وصف المقياس)

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics LIMIT 10

┌─metric──────────────────────────────────┬──────value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AsynchronousMetricsCalculationTimeSpent │ 0.00179053 │ Time in seconds spent for calculation of asynchronous metrics (this is the overhead of asynchronous metrics). │ │ NumberOfDetachedByUserParts │ 0 │ The total number of parts detached from MergeTree tables by users with the `ALTER TABLE DETACH` query (as opposed to unexpected, broken or ignored parts). The server does not care about detached parts and they can be removed. │ │ NumberOfDetachedParts │ 0 │ The total number of parts detached from MergeTree tables. A part can be detached by a user with the `ALTER TABLE DETACH` query or by the server itself it the part is broken, unexpected or unneeded. The server does not care about detached parts and they can be removed. │ │ TotalRowsOfMergeTreeTables │ 2781309 │ Total amount of rows (records) stored in all tables of MergeTree family. │ │ TotalBytesOfMergeTreeTables │ 7741926 │ Total amount of bytes (compressed, including data and indices) stored in all tables of MergeTree family. │ │ NumberOfTables │ 93 │ Total number of tables summed across the databases on the server, excluding the databases that cannot contain MergeTree tables. The excluded database engines are those who generate the set of tables on the fly, like `Lazy`, `MySQL`, `PostgreSQL`, `SQlite`. │ │ NumberOfDatabases │ 6 │ Total number of databases on the server. │ │ MaxPartCountForPartition │ 6 │ Maximum number of parts per partition across all partitions of all tables of MergeTree family. Values larger than 300 indicates misconfiguration, overload, or massive data loading. │ │ ReplicasSumMergesInQueue │ 0 │ Sum of merge operations in the queue (still to be applied) across Replicated tables. │ │ ReplicasSumInsertsInQueue │ 0 │ Sum of INSERT operations in the queue (still to be replicated) across Replicated tables. │ └─────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ أوصاف المقاييس

تُولَّد الأوصاف أدناه من الشيفرة المصدرية بلغة C++ بواسطة utils/generate-async-metrics-docs . والمصدر الوحيد الموثوق هو السلسلة النصية الحرفية الموجودة بجانب تسجيل كل مقياس في src/Common/AsynchronousMetrics.cpp و src/Interpreters/ServerAsynchronousMetrics.cpp و src/Coordination/KeeperAsynchronousMetrics.cpp . وتُعرض أسماء المقاييس التي تتضمن لاحقة متغيرة (لكل disk ، ولكل CPU ، ولكل interface ، …) باستخدام عنصر نائب *name* ؛ ويعرض server العامل هذه الأسماء بعد استبدال اللاحقة الفعلية بها.

الوقت بالثواني المُستغرَق في حساب المقاييس الثقيلة غير المتزامنة (المرتبطة بالجداول) (وهذا هو العبء الإضافي للمقاييس غير المتزامنة).

الفاصل الزمني لتحديث المقاييس الثقيلة (المتعلقة بالجداول)

الوقت، بالثواني، المستغرَق في حساب المقاييس غير المتزامنة (وهذا هو العبء الإضافي للمقاييس غير المتزامنة).

فترة تحديث المقاييس

عدد الرسائل غير المتزامنة الموجودة في قائمة الانتظار بانتظار تسجيلها في هذه القناة

clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block . راجع الوقت بالثواني الذي كانت خلاله طلبات IO في قائمة الانتظار على جهاز التخزين الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليسفقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

مشابه لمقاييس BlockActiveTime ، لكن تُقسَّم القيمة على عدد عمليات IO لحساب الزمن لكل عملية.

/sys/block . راجع عدد البايتات التي تم الاستغناء عنها على جهاز التخزين الكتلي. ترتبط هذه العمليات بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى في النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، إذ يشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع عدد عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، ولكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع عدد عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع لجميع العمليات. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع تحسب هذه القيمة عدد طلبات I/O التي أُرسلت إلى برنامج تشغيل الجهاز ولم تكتمل بعد. ولا تشمل طلبات I/O الموجودة في قائمة الانتظار ولم تُرسل بعد إلى برنامج تشغيل الجهاز. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block . راجع تمثل هذه القيمة عدد المللي ثانية التي انتظرتها طلبات IO على جهاز التخزين الكتلي هذا. إذا كانت هناك عدة طلبات IO قيد الانتظار، فستزداد هذه القيمة بمقدار حاصل ضرب عدد المللي ثانية في عدد الطلبات المنتظرة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليسفقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

مشابهة لمقاييس BlockQueueTime ، لكن تُقسَّم القيمة على عدد عمليات IO لاحتساب الزمن لكل عملية.

clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block . راجع عدد البايتات المقروءة من الجهاز الكتلي. قد يكون هذا العدد أقل من عدد البايتات المقروءة من نظام الملفات بسبب استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل، مما يقلل عمليات IO. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليسفقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع عدد عمليات القراءة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الآلة المضيفة، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع عدد عمليات القراءة المطلوبة من الجهاز الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات القراءة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع جميع العمليات. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع عدد البايتات المكتوبة إلى جهاز تخزين كتلي. وقد يكون هذا العدد أقل من عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات بسبب استخدام ذاكرة صفحات نظام التشغيل المؤقتة، مما يقلل عمليات IO. وقد تحدث الكتابة إلى جهاز التخزين الكتلي في وقت لاحق عن الكتابة المقابلة إلى نظام الملفات بسبب التخزين المؤقت من نوع write-through. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block . راجع عدد عمليات الكتابة المطلوب تنفيذها على الجهاز الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليسفقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

/sys/block . راجع عدد عمليات الكتابة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات التي تعمل على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

clickhouse-server فقط. المصدر: /sys/block . راجع الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات الكتابة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع جميع العمليات. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليسفقط. المصدر:. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt

العدد الأقصى لأنوية CPU وفقًا لـ CGroups.

إجمالي الذاكرة في cgroup، بالبايت. إذا كانت القيمة صفرًا، يكون الحد مساويًا لـ OSMemoryTotal.

مقدار الذاكرة المستخدمة في cgroup، بالبايت. في cgroup v2، يمثّل ذلك anon + sock + ذاكرة النواة غير القابلة للاسترداد؛ أما في cgroup v1، فهو RSS. وفي كلتا الحالتين، تُستثنى ذاكرة صفحات نظام التشغيل المخبئية الخاصة بالنواة (التخزين المؤقت المعتمد على الملفات).

مقدار الذاكرة المستخدمة في cgroup، بالبايت، باستثناء ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace الخاصة بـ ClickHouse. وهي تساوي قيمة CGroupMemoryUsed مطروحًا منها حجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace. وعندما تكون ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace معطّلة، تساوي هذه القيمة CGroupMemoryUsed.

نسبة الوقت التي كانت خلالها نواة CPU تنفّذ شيفرة نواة نظام التشغيل (system).

هذه القيمة مشابهة لـ CGroupSystemTime ، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU المتاحة لكي تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على period الخاص به بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة فضاء المستخدم. ويشمل ذلك أيضًا الوقت الذي لم يكن فيه CPU مستغَلًا بالكامل بسبب عوامل داخلية فيه (تحميلات الذاكرة، توقّف خط التنفيذ، أخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى).

تشبه هذه القيمة CGroupUserTime ، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU المتاحة بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد النوى غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام حصة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

التردد الحالي للـ CPU، بالميغاهرتز. تضبط معظم وحدات المعالجة المركزية الحديثة هذا التردد ديناميكيًا لتوفير الطاقة وتعزيز تقنية Turbo Boost.

الحد الأقصى للتأخير (بالثواني) في تحديث القاموس

عدد الأخطاء منذ آخر عملية تحميل ناجحة في جميع القواميس.

عدد البايتات المتاحة على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.

عدد طلبات GetObject التي يمكن تنفيذها حاليًا من دون تجاوز حد تقييد المعدل على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومة.

حد تقييد معدل طلبات GetObject على القرص، بعدد الطلبات في الثانية (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.

عدد طلبات PutObject التي يمكن إصدارها حاليًا دون تجاوز حد تقييد المعدل على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.

حدّ تقييد معدل طلبات PutObject على القرص، بعدد الطلبات في الثانية (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.

إجمالي حجم القرص بالبايت (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.

عدد البايتات المتاحة على القرص (نظام الملفات الافتراضي) من دون الحجوزات الخاصة بعمليات الدمج والجلب والنقل. قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.

عدد البايتات المستخدمة على القرص (نظام الملفات الافتراضي). لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات دائمًا.

عدد أخطاء ذاكرة ECC القابلة للتصحيح. يشير الارتفاع الكبير في هذه القيمة إلى وجود خلل في RAM يستدعي استبدالها فورًا، لأن وجود عدد كبير من الأخطاء التي تم تصحيحها قد يعني أيضًا احتمال حدوث أخطاء صامتة، مما يؤدي إلى تلف البيانات. المصدر: /sys/devices/system/edac/mc/

عدد أخطاء ذاكرة ECC غير القابلة للتصحيح. وتشير أي قيمة غير صفرية لهذا المؤشر إلى وجود RAM تالفة يجب استبدالها فورًا، لأنها تدل على احتمال تلف البيانات. المصدر: /sys/devices/system/edac/mc/

إجمالي حجم الذاكرة المقيمة (VmRSS) عبر جميع العمليات النشطة للدوال المعرّفة من قبل المستخدم من نوعَي executable و executable_pool وعملياتها التابعة، بالبايت. ويشمل ذلك عمّال executable_pool الخاملين. وتُحتسب الصفحات المشتركة مرة واحدة لكل عملية، لذا يمثّل هذا المجموع حدًا أعلى وقد يتجاوز البصمة الفعلية الفريدة للذاكرة الفيزيائية لعمليات UDF.

عدد العمليات العاملة التي أُنشئت للدوال المعرّفة من قِبل المستخدم من نوع executable وexecutable_pool، بما في ذلك العمليات المتفرعة منها.

إجمالي عدد البايتات في نظام الملفات الافتراضي cache . تُحفَظ هذه الذاكرة المؤقتة على القرص.

السعة الإجمالية في نظام الملفات الافتراضي cache . تُخزَّن ذاكرة التخزين المؤقت هذه على القرص.

إجمالي عدد أجزاء الملفات المخزنة مؤقتًا في نظام الملفات الافتراضي cache . وتُحفَظ هذه الذاكرة المؤقتة على القرص.

عدد البايتات المتاحة على وحدة التخزين المرتبط بها مسار سجلات ClickHouse. إذا اقتربت هذه القيمة من الصفر، ينبغي عليك ضبط تدوير السجلات في ملف الإعدادات.

عدد الـ inodes المتاحة على وحدة التخزين التي رُبط بها مسار سجلات ClickHouse.

حجم وحدة التخزين المُرتبط بها مسار سجلات ClickHouse، بالبايت. يُوصى بتخصيص ما لا يقل عن 10 جيجابايت للسجلات.

إجمالي عدد الـ inodes على وحدة التخزين المُرتبط بها مسار سجلات ClickHouse.

عدد البايتات المستخدمة في وحدة التخزين التي رُبط بها مسار سجلات ClickHouse.

عدد inodes المستخدمة على وحدة التخزين التي تم ربط مسار سجلات ClickHouse بها.

عدد البايتات المتاحة على وحدة التخزين التي تم ربط مسار ClickHouse الرئيسي بها.

عدد الـ inodes المتاحة على وحدة التخزين التي رُبط عليها المسار الرئيسي لـ ClickHouse. إذا كان هذا العدد قريبًا من الصفر، فهذا يشير إلى تهيئة غير صحيحة، وستظهر لك رسالة ‘no space left on device’ حتى عندما لا يكون القرص ممتلئًا.

حجم وحدة التخزين التي رُبط عليها المسار الرئيسي لـ ClickHouse، بالبايت.

إجمالي عدد الـ inodes على وحدة التخزين التي تم ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse عليها. إذا كان العدد أقل من 25 مليونًا، فهذا يشير إلى تهيئة غير صحيحة.

عدد البايتات المستخدمة على وحدة التخزين التي جرى ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse بها.

عدد الـ inodes المستخدمة على وحدة التخزين التي جرى ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse عليها. تتوافق هذه القيمة غالبًا مع عدد الملفات.

عدد الاتصالات المرفوضة عبر بروتوكول GRPC.

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول GRPC.

عدد الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت لأحجام جداول التجزئة. تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت لأحجام جداول التجزئة في التحسين الاستباقي لعبارة GROUP BY.

عدد المرات التي كان فيها توقّع حجم جدول التجزئة صحيحًا.

عدد المرات التي كان فيها التقدير المسبق لحجم جدول التجزئة غير صحيح.

إجمالي ذاكرة مخزن الاستقبال المؤقت لـ TCP في النواة (sk_rmem_alloc) عبر جميع مقابس مجمّع اتصالات HTTP.

إجمالي ذاكرة مخزن الإرسال المؤقت لـ TCP في النواة (sk_wmem_alloc) عبر جميع مقابس مجمع اتصالات HTTP.

عدد الاتصالات المرفوضة عبر واجهة HTTP (من دون TLS).

عدد الاتصالات المرفوضة عبر واجهة HTTPS.

عدد سلاسل التنفيذ في خادم واجهة HTTPS.

عدد سلاسل التنفيذ في خادم واجهة HTTP (من دون TLS).

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (من دون TLS).

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (مع تمكين TLS).

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (مع تمكين TLS).

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (من دون TLS).

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي خاص بمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مؤشر داخلي لمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). انظر https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى ‏(jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

رقم تحديث داخلي تزايدي لإحصاءات jemalloc (مُخصِّص الذاكرة الخاص بـ Jason Evans)، ويُستخدم في جميع مقاييس jemalloc الأخرى.

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

البايتات النشطة في ساحة MergeTree المخصّصة ضمن jemalloc . تحتفظ هذه الساحة بحالة كومة MergeTree طويلة الأمد: البيانات الوصفية لكل جزء ( NamesAndTypesList ، و SerializationInfoByName ، وخريطة serializations ، و column_name_to_position ، وشجرة MergeTreeDataPartChecksums ، ومفوّضات Poco::LRUCache<String, ColumnSize> داخل كل IMergeTreeDataPart ، وخرائط ColumnSize / IndexSize لكل جزء، و MinMaxIndex ، و VersionMetadataOnDisk ، وكائن MergeTreeDataPart{Compact,Wide} نفسه)، بالإضافة إلى البيانات الوصفية لكل جدول (نسخ StorageInMemoryMetadata / ColumnsDescription / VirtualColumnsDescription التي يهيئها setProperties ، وتجميع serialization_hints ، و columns_descriptions_cache ). تسهم في ذلك كلٌّ من الأجزاء النشطة والأجزاء القديمة المعلّقة بانتظار التنظيف. وهي منفصلة عن ساحة cache وساحة JIT. ويُعدّ العمودان لكل جزء system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] و system.parts.index_granularity_bytes_in_memory[_allocated] مجموعتين فرعيتين من هذا metric (عندما تكون قيمهما غير صفرية — إذ يمكن أيضًا أن يوجدا بدلًا من ذلك في PrimaryIndexCacheBytes ، وهو موجود في ساحة cache ولا يُحتسب هنا).

البايتات المتسخة في حيّز MergeTree القابلة للتطهير وإعادتها إلى نظام التشغيل.

مقياس داخلي لمخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مؤشر داخلي لمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html

الفرق الزمني بين الموعد الذي كان من المقرر أن يستيقظ فيه خيط التنفيذ المسؤول عن حساب المقاييس غير المتزامنة، والوقت الذي استيقظ فيه فعليًا. يُعد مؤشرًا غير مباشر على زمن الانتقال العام للنظام ومدى استجابته.

الحجم التقريبي لبيانات ClickHouse Keeper، بالبايت.

متوسط زمن استجابة الطلبات في ClickHouse Keeper.

عدد الإدخالات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة للسجلات التالية المراد اعتمادها

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة للسجلات التالية المراد اعتمادها

عدد العقد المؤقتة في ClickHouse Keeper.

عدد عُقد followers في ClickHouse Keeper.

1 إذا كان ClickHouse Keeper يتجاوز الحد المرن للذاكرة، و0 خلاف ذلك.

1 إذا كان ClickHouse Keeper follower، و0 خلاف ذلك.

تكون القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper هو القائد، وإلا فتكون 0.

القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper يعمل كمراقب، و0 خلاف ذلك.

تكون القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper يعمل في وضع standalone، وإلا فتكون 0.

حجم حيّز الذاكرة المخصّص للمفاتيح في ClickHouse Keeper، بالبايت.

فهرس آخر سجلّ مُعتمَد في ClickHouse Keeper.

فهرس آخر سجل مخزَّن في ClickHouse Keeper.

رقم ولاية Raft لآخر سجل مخزَّن في ClickHouse Keeper.

فهرس آخر سجل موجود في آخر لقطة محفوظة تم إنشاؤه.

عدد العناصر المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لأحدث السجلات

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لأحدث السجلات

الحجم غير المضغوط، بالبايت، لأحدث لقطة محفوظة أنشأها ClickHouse Keeper.

العدد الأقصى لمُعرّفات الملفات المفتوحة في ClickHouse Keeper.

أقصى زمن الاستجابة للطلب في ClickHouse Keeper.

الحد الأدنى لزمن استجابة الطلبات في ClickHouse Keeper.

عدد واصفات الملفات المفتوحة في ClickHouse Keeper.

عدد الحزم المستلمة بواسطة ClickHouse Keeper.

عدد الحزم المُرسلة بواسطة ClickHouse Keeper.

عدد المسارات المختلفة الخاضعة للمراقبة من قِبل عملاء ClickHouse Keeper.

عدد جلسات العملاء في ClickHouse Keeper التي تتضمن watches.

عدد العُقد التابعة في ClickHouse Keeper المتزامنة أيضًا.

الفهرس الذي يمكن حتى بلوغه اعتماد السجلات في ClickHouse Keeper.

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول TCP الخاص بـ Keeper (من دون TLS).

عدد الاتصالات التي رُفضت لبروتوكول TCP الخاص بـ Keeper (مع TLS).

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول Keeper TCP (مع تمكين TLS).

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول Keeper عبر TCP (من دون TLS).

عدد تسجيلات watches في ClickHouse Keeper.

عدد العُقد (مدخلات البيانات) في ClickHouse Keeper.

الرقم الحالي لمعرّف المعاملة (zxid) في ClickHouse Keeper.

متوسط حمل النظام بالكامل، محسوب باستخدام التنعيم الأسي على مدى دقيقة واحدة. ويمثل الحمل عدد الخيوط عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لا تتم جدولتها في هذه اللحظة. يشمل هذا الرقم جميع العمليات، وليس clickhouse-server فقط. وقد يكون هذا الرقم أكبر من عدد CPU cores إذا كان النظام واقعًا تحت حمل زائد، وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.

متوسط حمل النظام بالكامل، محسوب باستخدام التنعيم الأُسّي على مدى 15 دقيقة. ويمثل الحمل عدد سلاسل التنفيذ عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لم تُجدوَل في هذه اللحظة. يشمل هذا الرقم جميع العمليات، وليس clickhouse-server فقط. ويمكن أن يكون هذا الرقم أكبر من عدد CPU cores إذا كان النظام تحت حمل زائد وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.

متوسط حمل النظام بأكمله، محسوبًا باستخدام التنعيم الأسي على مدى 5 دقائق. ويمثل الحمل عدد خيوط التنفيذ عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لا تتم جدولتها في هذه اللحظة. ويتضمن هذا العدد جميع العمليات، وليس clickhouse-server فقط. ويمكن أن يكون هذا العدد أكبر من عدد أنوية CPU إذا كان النظام مثقلًا بالحمل وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.

الوقت المنقضي، بالثواني، لأطول عملية دمج قيد التشغيل حاليًا في الخلفية.

الحد الأقصى لعدد الأجزاء في كل partition عبر جميع أقسام كل الجداول ضمن عائلة MergeTree. وتشير القيم التي تزيد على 300 إلى سوء تهيئة أو حمل زائد أو تحميل كثيف للبيانات.

مقدار الذاكرة الافتراضية المُخصَّصة لصفحات الشيفرة الآلية الخاصة بعملية الخادم، بالبايت.

مقدار الذاكرة الافتراضية المخصّصة لاستخدام المكدس وللذاكرة المخصّصة، بالبايت. ولم يُحدَّد ما إذا كان ذلك يشمل مكدسات كل خيط تنفيذ ومعظم الذاكرة المخصّصة، أي الذاكرة التي تُخصَّص عبر استدعاء النظام ‘mmap’. يوجد هذا المقياس فقط من باب الاكتمال. أوصي باستخدام المقياس MemoryResident للمراقبة.

مقدار الذاكرة الفعلية المستخدمة بواسطة عملية الخادم، بالبايت.

الحد الأقصى لحجم الذاكرة الفعلية التي تستهلكها عملية الخادم، بالبايت.

مقدار الذاكرة الفعلية التي تستخدمها عملية الخادم، باستثناء ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم، ويُقاس بالبايت. يوفّر ذلك عرضًا أدقّ لاستخدام الذاكرة الفعلي عند استخدام ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم. وعندما تكون ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم معطّلة، تكون هذه القيمة مساوية لـ MemoryResident.

مقدار الذاكرة التي تستخدمها عملية الخادم، والتي تكون مشتركة أيضًا مع عمليات أخرى، بالبايت. لا يستخدم ClickHouse الذاكرة المشتركة، لكن قد يصنّف نظام التشغيل بعض الذاكرة على أنها مشتركة لأسبابه الخاصة. لا يُعد هذا المقياس ذا فائدة كبيرة للمراقبة، وهو موجود فقط من باب الاكتمال.

حجم حيّز العناوين الافتراضي الذي تخصصه عملية الخادم، بالبايت. يكون حجم حيّز العناوين الافتراضي عادةً أكبر بكثير من استهلاك الذاكرة الفعلية، ولا ينبغي استخدامه لتقدير استهلاك الذاكرة. والقيم الكبيرة لهذا المقياس طبيعية تمامًا، ولا تكون ذات دلالة إلا من الناحية التقنية.

عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول التوافق مع MySQL.

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول التوافق مع MySQL.

عدد البايتات المستلَمة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

عدد البايتات في الحزم التي أُسقِطت أثناء استقبالها عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

عدد مرات حدوث خطأ عند الاستقبال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

عدد حِزم الشبكة التي تم استلامها عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server وحده.

عدد البايتات المُرسلة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

عدد المرات التي أُسقِطت فيها حزمة أثناء الإرسال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

عدد المرات التي وقع فيها خطأ (مثل إعادة إرسال TCP) أثناء الإرسال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

عدد حزم الشبكة المُرسَلة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

إجمالي حجم طوابير الاستقبال لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.

إجمالي عدد العناوين البعيدة الفريدة لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.

إجمالي عدد مقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6، بجميع حالاتها.

إجمالي عدد مقابس الشبكة الموجودة في الحالة المحددة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.

إجمالي حجم قوائم انتظار الإرسال لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر بروتوكولي TCPv4 وTCPv6.

إجمالي الحجم الحالي لعمليات إعادة الإرسال عبر مقابس الشبكة المستخدمة على الخادم في كلٍّ من TCPv4 وTCPv6، والتي لم تُسترد بعد في هذه اللحظة.

إجمالي عدد قواعد البيانات على الخادم.

إجمالي عدد الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree من قِبل المستخدمين باستخدام استعلام ALTER TABLE DETACH (وليس الأجزاء غير المتوقعة أو التالفة أو المتجاهلة). لا يعتدّ الخادم بالأجزاء المفصولة، ويمكن إزالتها.

إجمالي عدد الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree. يمكن للمستخدم فصل جزء عبر الاستعلام ALTER TABLE DETACH ، أو قد يفصله الخادم نفسه إذا كان الجزء تالفًا أو غير متوقع أو لم تعد هناك حاجة إليه. لا يتعامل الخادم مع الأجزاء المفصولة، ويمكن إزالتها.

إجمالي عدد عمليات التعديل المعلّقة التي لم تُطبَّق بعد.

إجمالي عدد عمليات mutation التي لا تزال لديها data part بانتظار تطبيق العملية عليها، بعد تجاوز الإعداد المحدد max_pending_mutations_execution_time_to_warn .

​ عدد الجداول

إجمالي عدد الجداول عبر جميع قواعد البيانات على الخادم، باستثناء قواعد البيانات التي لا يمكن أن تحتوي على جداول MergeTree. وتشمل محركات قواعد البيانات المستبعَدة تلك التي تُنشئ مجموعة الجداول ديناميكيًا، مثل Lazy و MySQL و PostgreSQL و SQlite .

إجمالي عدد الجداول في قاعدة البيانات system على الخادم، والمخزنة باستخدام جداول من عائلة MergeTree.

عدد تبديلات السياق التي شهدها النظام على الجهاز المضيف. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

العجز النسبي في CPU، ويُحسَب على النحو التالي: عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر CPU مقارنةً بعدد خيوط التنفيذ التي تستخدم CPU. إذا كانت قيمته أكبر من الصفر، فسيستفيد الخادم من المزيد من CPU. وإذا كانت أكبر من الصفر بفارق ملحوظ، فقد يصبح الخادم غير مستجيب. يُراكَم هذا المقياس بين تحديثات المقاييس غير المتزامنة.

نسبة الوقت المستغرق في تشغيل CPU افتراضي لأنظمة التشغيل الضيفة الخاضعة لتحكم نواة Linux، عندما يكون الضيف مضبوطًا على أولوية أعلى (راجع man procfs ). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. هذا المقياس غير مهم بالنسبة إلى ClickHouse، لكنه لا يزال موجودًا من باب الاكتمال. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن interval [0..1]. وتُحسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSGuestNiceTime ، لكنها مقسومة على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى متفاوتًا، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

نسبة الوقت المستغرَق في تشغيل CPU افتراضي لأنظمة تشغيل الضيف تحت إشراف نواة Linux (راجع man procfs ). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server . هذا المقياس غير مهم بالنسبة إلى ClickHouse، لكنه لا يزال موجودًا من باب الاكتمال. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحتسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

تشبه هذه القيمة OSGuestTime ، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغضّ النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا كان ذلك محددًا، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU في حالة خمول (من دون أن تكون حتى جاهزة لتشغيل عملية بانتظار IO) من منظور نواة نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. ولا يشمل الوقت الذي كانت فيه وحدة CPU غير مستغلة بالكامل لأسباب داخلية فيها نفسها (مثل تحميلات الذاكرة، وتعطل خط الأنابيب، وأخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى). تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع أنوية CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSIdleTime ، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU لكي تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصّة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

عدد المقاطعات على الجهاز المضيف. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

نسبة الوقت التي لم تكن فيها نواة CPU تُشغِّل الشيفرة، لكن نواة نظام التشغيل لم تُشغِّل أيضًا أي عملية أخرى على هذا الـ CPU لأن العمليات كانت تنتظر IO. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSIOWaitTime ، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس لمتوسط استخدام الموارد. وإذا كانت حصة CPU في Cgroup محددة، فيمكن استخدام هذه الحصة مقسومةً على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

نسبة الوقت المستغرَق في معالجة طلبات المقاطعات العتادية على الـ CPU. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. قد يشير الارتفاع الكبير في هذا المقياس إلى سوء تهيئة العتاد أو إلى حمل مرتفع جدًا على الشبكة. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحتسب القيمة لجميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

تشبه هذه القيمة OSIrqTime ، لكنها مقسومة على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في cluster حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على period الخاص به بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

مقدار الذاكرة المتاح للبرامج لاستخدامه، بالبايت. وهو مشابه جدًا للمقياس OSMemoryFreePlusCached . هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

مقدار الذاكرة التي تستخدمها مخازن نواة نظام التشغيل، بالبايت. ينبغي أن تكون هذه الكمية صغيرةً عادةً، وقد تشير القيم الكبيرة إلى سوء تهيئة في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

مقدار الذاكرة التي تستخدمها ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل، بالبايت. وعادةً ما تستهلك ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل تقريبًا كل الذاكرة المتاحة، لذا فإن القيم المرتفعة لهذا المقياس طبيعية ومتوقعة. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

مقدار الذاكرة الحرة بالإضافة إلى ذاكرة OS page cache في النظام المضيف، بالبايت. هذه الذاكرة متاحة لاستخدامها من قِبل البرامج. ينبغي أن تكون القيمة مشابهة جدًا لـ OSMemoryAvailable . هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المستضيف، وليس فقط clickhouse-server.

OSMemoryAvailable . وللتسهيل، نوفر أيضًا المقياس OSMemoryFreePlusCached ، الذي يُفترض أن يكون مشابهًا إلى حد ما لـ OSMemoryAvailable. راجع أيضًا clickhouse-server فقط. مقدار الذاكرة الحرة على النظام المضيف، بالبايت. ولا يشمل ذلك الذاكرة التي تستخدمها ذاكرة صفحات نظام التشغيل المؤقتة (OS page cache)، بالبايت. وبما أن ذاكرة صفحات النظام المؤقتة تكون متاحة أيضًا لاستخدام البرامج، فقد تكون قيمة هذا المقياس مُربِكة. راجع بدلًا من ذلك المقياس. وللتسهيل، نوفر أيضًا المقياس، الذي يُفترض أن يكون مشابهًا إلى حد ما لـ OSMemoryAvailable. راجع أيضًا https://www.linuxatemyram.com/ . هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليسفقط.

مقدار الذاكرة الموجودة في swap والتي حُمِّلت أيضًا إلى RAM. ينبغي تعطيل swap على أنظمة الإنتاج. إذا كانت قيمة هذا المقياس كبيرة، فهذا يشير إلى وجود تهيئة غير صحيحة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

إجمالي حجم الذاكرة على النظام المضيف، بالبايت.

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة فضاء المستخدم بأولوية أعلى. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع نوى CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSNiceTime ، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا كان ذلك محددًا، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.

إجمالي عدد الملفات المفتوحة على الجهاز المضيف. وهو مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

عدد الخيوط المحظورة في انتظار اكتمال عمليات الإدخال/الإخراج ( man procfs ). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.

عدد العمليات التي تم إنشاؤها. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.

عدد الخيوط القابلة للتشغيل (التي تكون قيد التشغيل أو جاهزة للتشغيل) كما يحدده نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server .

نسبة الوقت المستغرَق في معالجة طلبات المقاطعة البرمجية على CPU. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. قد يشير ارتفاع قيمة هذا المقياس إلى وجود برمجيات غير فعّالة تعمل على النظام. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحسَب قيمة جميع أنوية CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

تشبه هذه القيمة OSSoftIrqTime ، لكنها تُقسَّم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط لمقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU في Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

نسبة الوقت الذي تقضيه وحدة CPU في أنظمة تشغيل أخرى عند العمل ضمن بيئة افتراضية. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. لا تعرض جميع البيئات الافتراضية هذا المقياس، بل إن معظمها لا يعرضه. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن interval ‏[0..1]. وتُحسب القيمة لجميع أنوية CPU كمجموع عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSStealTime ، لكنها مقسومة على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في cluster حتى إذا كان عدد الأنوية غير متساوٍ، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

نسبة الوقت التي كانت فيه نواة CPU تنفّذ تعليمات نواة نظام التشغيل (system). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. أما قيمة جميع أنوية CPU فتُحسب كمجموع عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSSystemTime ، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

إجمالي عدد الخيوط الجاهزة للتشغيل، وفقًا لما يراه مُجدول نواة نظام التشغيل.

العدد الإجمالي لخيوط التنفيذ، كما يراها مُجدول نواة نظام التشغيل.

مدة تشغيل الخادم المستضيف (الجهاز الذي يعمل عليه ClickHouse)، بالثواني.

نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة تعمل في مساحة المستخدم. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. ويشمل ذلك أيضًا الوقت الذي كان فيه استخدام CPU أقل من المستوى الأمثل لأسباب داخلية في CPU (تحميلات الذاكرة، توقفات خط التنفيذ، أخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى). تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحتسب القيمة لجميع نوى CPU بوصفها مجموع القيم عبرها [0..num cores].

هذه القيمة مشابهة لـ OSUserTime ، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU في Cgroup مقسومةً على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.

الحد الحالي لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت.

عدد الاتصالات المرفوضة في بروتوكول التوافق مع PostgreSQL.

عدد الخيوط في خادم بروتوكول التوافق مع PostgreSQL.

​ الحد الإجمالي لقائمة انتظار الإشارات

الحد الإجمالي لقائمة انتظار الإشارات (عند بلوغه ProcessSignalQueueSize، قد تظهر أخطاء CANNOT_CREATE_TIMER)

​ حجم قائمة انتظار الإشارات

حجم قائمة انتظار الإشارات (الإشارات المعلّقة، والمؤقتات الخاصة بتحليل أداء الاستعلام)

عدد الاتصالات المرفوضة على نقطة نهاية Prometheus. ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام نقاط نهاية Prometheus عبر منافذ HTTP/HTTPS المعتادة.

عدد خيوط التنفيذ في خادم نقطة نهاية Prometheus. ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام نقاط نهاية Prometheus عبر منافذ HTTP/HTTPs المعتادة.

عدد الميكروثواني لزمن التوقف منذ آخر قياس. يمكن العثور على الوثائق الأصلية على https://docs.kernel.org/accounting/psi.html للاطلاع على المقاييس وكيفية تفسيرها

إجمالي الذاكرة المستخدمة حاليًا من جميع الاستعلامات قيد التشغيل على الخادم، بالبايت. يفيد في تحديد مدى مساهمة حمل الاستعلامات المتزامنة في ضغط الذاكرة.

​ ذروة استخدام ذاكرة الاستعلامات

مجموع ذُرى ذاكرة الاستعلامات لكل مستخدم عبر جميع المستخدمين المتتبَّعين في ProcessList ، بالبايت. وتمثل ذروة كل مستخدم أعلى مستوى يسجله متعقّب الذاكرة الخاص بذلك المستخدم، ويُعاد ضبطها عندما لا يكون لدى المستخدم أي استعلامات قيد التشغيل. لذلك، فهذا المقياس هو إجمالي الذرى الحالية المتتبَّعة لكل مستخدم، وليس ذروة واحدة على مستوى الخادم بأكمله لجميع الاستعلامات منذ بدء التشغيل.

أقصى فارق بالثواني بين أحدث جزء بيانات مُكرَّر وأحدث جزء بيانات لم يُكرَّر بعد، عبر جداول Replicated. وتشير القيمة المرتفعة جدًا إلى وجود نسخة متماثلة بلا بيانات.

الحد الأقصى لعدد عمليات INSERT في قائمة الانتظار (التي لم تُنسخ متماثلًا بعد) في جداول Replicated.

الحد الأقصى لعدد عمليات الدمج في قائمة الانتظار (التي لم تُطبَّق بعد) ضمن الجداول من نوع Replicated.

الحد الأقصى لحجم قائمة الانتظار، مقاسًا بعدد العمليات مثل get و merge، عبر جداول Replicated.

أقصى فرق بين تأخر النسخة المتماثلة وتأخر أحدث نسخة متماثلة للجدول نفسه، عبر جداول Replicated.

إجمالي عمليات INSERT في قائمة الانتظار (التي لم تُنسخ متماثلًا بعد) عبر جداول Replicated.

إجمالي عمليات الدمج في قائمة الانتظار (التي لم تُطبَّق بعد) ضمن جداول Replicated.

إجمالي حجم قائمة الانتظار (بعدد العمليات مثل get وmerge) في جداول Replicated.

عدد اتصالات TCP المرفوضة (من دون TLS).

عدد اتصالات TCP المرفوضة (مع TLS).

عدد خيوط التنفيذ في خادم بروتوكول TCP (مع TLS).

عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول TCP (من دون TLS).

​ درجة الحرارةi

درجة حرارة الجهاز المعني بوحدة ℃. قد يُرجِع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر: /sys/class/thermal

درجة الحرارة التي يسجّلها مراقب العتاد المقابل، بوحدة ℃. قد يُرجع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر: /sys/class/hwmon

درجة الحرارة التي يُبلِّغ عنها مراقب العتاد المقابل والمستشعر المقابل، بوحدة ℃. قد يُرجِع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر: /sys/class/hwmon

إجمالي حجم البايتات (المضغوطة، بما في ذلك البيانات والفهارس) المخزَّنة في جميع جداول عائلة MergeTree.

إجمالي حجم البايتات (مضغوطة، بما يشمل البيانات والفهارس) المخزَّنة في جداول عائلة MergeTree ضمن قاعدة بيانات النظام.

إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها حبيبات الفهرس (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

​ إجمالي بايتات حبيبات الفهرس المخصّصة في الذاكرة

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لحبيبات الفهرس (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

​ إجمالي أجزاء البيانات في جداول MergeTree

إجمالي عدد أجزاء البيانات في جميع جداول عائلة MergeTree. القيم التي تتجاوز 10 000 تؤثر سلبًا في وقت بدء تشغيل الخادم، وقد تشير إلى اختيار غير مناسب لمفتاح التقسيم.

إجمالي عدد أجزاء البيانات في جداول عائلة MergeTree في قاعدة بيانات system.

إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها قيم المفتاح الأساسي (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي مقدار الذاكرة (بالبايت) الذي تستخدمه دقة فهرس الإسقاط (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لتدرّج فهرس الإسقاط (يأخذ في الحسبان الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي الذاكرة (بالبايت) المستخدمة بواسطة قيم المفتاح الأساسي للإسقاط (يأخذ في الاعتبار الأجزاء النشطة فقط).

إجمالي الذاكرة (بالبايتات) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي للإسقاط (يأخذ في الاعتبار الأجزاء النشطة فقط).

​ إجمالي عدد الصفوف في جداول MergeTree

إجمالي عدد الصفوف (السجلات) المخزّنة في جميع الجداول ضمن عائلة MergeTree.

إجمالي عدد الصفوف (السجلات) المخزنة في جداول عائلة MergeTree في قاعدة بيانات system.

إجمالي البايتات غير المضغوطة، كما تُظهره checksums الأجزاء، المخزنة في جميع جداول عائلة MergeTree. وهو نفس المصدر المستخدم للعمود total_bytes_uncompressed في system.tables ، ولا يتضمن الملفات المخزنة دون ضغط، مثل العلامات وفهارس المفتاح الأساسي.

إجمالي البايتات غير المضغوطة، كما تُبلغ عنها قيم التحقق الخاصة بالأجزاء، والمخزنة في جداول عائلة MergeTree ضمن قاعدة بيانات system. وهو المصدر نفسه المستخدم للعمود total_bytes_uncompressed في system.tables ، ولا يشمل الملفات المخزنة دون ضغط، مثل marks وفهارس المفتاح الأساسي.

الذاكرة التي يتتبّعها ClickHouse (يجب أن تكون مساوية لمقياس MemoryTracking)، بوحدة البايت.

​ مدة التشغيل

مدة تشغيل الخادم بالثواني. وتشمل الوقت المستغرق في تهيئة الخادم قبل بدء قبول الاتصالات.

الحد الأقصى لعدد تعيينات الذاكرة التي يمكن لعمليةٍ ما أن تمتلكها (/proc/sys/vm/max_map_count).

العدد الحالي لتعيينات الذاكرة الخاصة بالعملية ( /proc/self/maps ). إذا كان هذا العدد قريبًا من الحد الأقصى (VMMaxMapCount)، ينبغي زيادة قيمة vm.max_map_count في /etc/sysctl.conf

آخر ZXID رصدته جلسة عميل ZooKeeper الحالية. تزداد هذه القيمة باطّراد كلما رصد العميل معاملات من ZooKeeper.

انظر أيضًا