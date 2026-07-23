الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن مقاييس تُحتسب دوريًا في الخلفية. على سبيل المثال، مقدار ذاكرة RAM المستخدمة.
الوصف
الأعمدة
مثال
SELECT * FROM system.asynchronous_metrics LIMIT 10
┌─metric──────────────────────────────────┬──────value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AsynchronousMetricsCalculationTimeSpent │ 0.00179053 │ Time in seconds spent for calculation of asynchronous metrics (this is the overhead of asynchronous metrics). │
│ NumberOfDetachedByUserParts │ 0 │ The total number of parts detached from MergeTree tables by users with the `ALTER TABLE DETACH` query (as opposed to unexpected, broken or ignored parts). The server does not care about detached parts and they can be removed. │
│ NumberOfDetachedParts │ 0 │ The total number of parts detached from MergeTree tables. A part can be detached by a user with the `ALTER TABLE DETACH` query or by the server itself it the part is broken, unexpected or unneeded. The server does not care about detached parts and they can be removed. │
│ TotalRowsOfMergeTreeTables │ 2781309 │ Total amount of rows (records) stored in all tables of MergeTree family. │
│ TotalBytesOfMergeTreeTables │ 7741926 │ Total amount of bytes (compressed, including data and indices) stored in all tables of MergeTree family. │
│ NumberOfTables │ 93 │ Total number of tables summed across the databases on the server, excluding the databases that cannot contain MergeTree tables. The excluded database engines are those who generate the set of tables on the fly, like `Lazy`, `MySQL`, `PostgreSQL`, `SQlite`. │
│ NumberOfDatabases │ 6 │ Total number of databases on the server. │
│ MaxPartCountForPartition │ 6 │ Maximum number of parts per partition across all partitions of all tables of MergeTree family. Values larger than 300 indicates misconfiguration, overload, or massive data loading. │
│ ReplicasSumMergesInQueue │ 0 │ Sum of merge operations in the queue (still to be applied) across Replicated tables. │
│ ReplicasSumInsertsInQueue │ 0 │ Sum of INSERT operations in the queue (still to be replicated) across Replicated tables. │
└─────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تُولَّد الأوصاف أدناه من الشيفرة المصدرية بلغة C++ بواسطة
أوصاف المقاييس
utils/generate-async-metrics-docs. والمصدر الوحيد الموثوق هو السلسلة النصية الحرفية الموجودة بجانب تسجيل كل مقياس في
src/Common/AsynchronousMetrics.cpp و
src/Interpreters/ServerAsynchronousMetrics.cpp و
src/Coordination/KeeperAsynchronousMetrics.cpp. وتُعرض أسماء المقاييس التي تتضمن لاحقة متغيرة (لكل
disk، ولكل
CPU، ولكل
interface، …) باستخدام عنصر نائب
*name*؛ ويعرض
server العامل هذه الأسماء بعد استبدال اللاحقة الفعلية بها.
الوقت بالثواني المُستغرَق في حساب المقاييس الثقيلة غير المتزامنة (المرتبطة بالجداول) (وهذا هو العبء الإضافي للمقاييس غير المتزامنة).
AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
الفاصل الزمني لتحديث المقاييس الثقيلة (المتعلقة بالجداول)
AsynchronousHeavyMetricsUpdateInterval
الوقت، بالثواني، المستغرَق في حساب المقاييس غير المتزامنة (وهذا هو العبء الإضافي للمقاييس غير المتزامنة).
AsynchronousMetricsCalculationTimeSpent
فترة تحديث المقاييس
AsynchronousMetricsUpdateInterval
عدد الرسائل غير المتزامنة الموجودة في قائمة الانتظار بانتظار تسجيلها في هذه القناة
AsyncLoggingmetric_firstQueueSize
الوقت بالثواني الذي كانت خلاله طلبات IO في قائمة الانتظار على جهاز التخزين الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
BlockActiveTime_name
clickhouse-server فقط. المصدر:
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
مشابه لمقاييس
BlockActiveTimePerOp_name
BlockActiveTime، لكن تُقسَّم القيمة على عدد عمليات IO لحساب الزمن لكل عملية.
عدد البايتات التي تم الاستغناء عنها على جهاز التخزين الكتلي. ترتبط هذه العمليات بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى في النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، إذ يشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockDiscardBytes_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، ولكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockDiscardMerges_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockDiscardOps_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات discard المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع لجميع العمليات. تكون هذه العمليات ذات صلة بأقراص SSD. لا يستخدم ClickHouse عمليات discard، لكن قد تستخدمها عمليات أخرى على النظام. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر:
BlockDiscardTime_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
تحسب هذه القيمة عدد طلبات I/O التي أُرسلت إلى برنامج تشغيل الجهاز ولم تكتمل بعد. ولا تشمل طلبات I/O الموجودة في قائمة الانتظار ولم تُرسل بعد إلى برنامج تشغيل الجهاز. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockInFlightOps_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
تمثل هذه القيمة عدد المللي ثانية التي انتظرتها طلبات IO على جهاز التخزين الكتلي هذا. إذا كانت هناك عدة طلبات IO قيد الانتظار، فستزداد هذه القيمة بمقدار حاصل ضرب عدد المللي ثانية في عدد الطلبات المنتظرة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
BlockQueueTime_name
clickhouse-server فقط. المصدر:
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
مشابهة لمقاييس
BlockQueueTimePerOp_name
BlockQueueTime، لكن تُقسَّم القيمة على عدد عمليات IO لاحتساب الزمن لكل عملية.
عدد البايتات المقروءة من الجهاز الكتلي. قد يكون هذا العدد أقل من عدد البايتات المقروءة من نظام الملفات بسبب استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل، مما يقلل عمليات IO. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
BlockReadBytes_name
clickhouse-server فقط. المصدر:
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد عمليات القراءة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الآلة المضيفة، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockReadMerges_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد عمليات القراءة المطلوبة من الجهاز الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockReadOps_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات القراءة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع جميع العمليات. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط. المصدر:
BlockReadTime_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد البايتات المكتوبة إلى جهاز تخزين كتلي. وقد يكون هذا العدد أقل من عدد البايتات المكتوبة إلى نظام الملفات بسبب استخدام ذاكرة صفحات نظام التشغيل المؤقتة، مما يقلل عمليات IO. وقد تحدث الكتابة إلى جهاز التخزين الكتلي في وقت لاحق عن الكتابة المقابلة إلى نظام الملفات بسبب التخزين المؤقت من نوع write-through. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر:
BlockWriteBytes_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد عمليات الكتابة المطلوب تنفيذها على الجهاز الكتلي والتي دمجها مجدول IO في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
BlockWriteMerges_name
clickhouse-server فقط. المصدر:
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
عدد عمليات الكتابة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات التي تعمل على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server. المصدر:
BlockWriteOps_name
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
الوقت بالثواني المُستغرَق في عمليات الكتابة المطلوبة من جهاز التخزين الكتلي، محسوبًا كمجموع جميع العمليات. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
BlockWriteTime_name
clickhouse-server فقط. المصدر:
/sys/block. راجع https://www.kernel.org/doc/Documentation/block/stat.txt
العدد الأقصى لأنوية CPU وفقًا لـ CGroups.
CGroupMaxCPU
إجمالي الذاكرة في cgroup، بالبايت. إذا كانت القيمة صفرًا، يكون الحد مساويًا لـ OSMemoryTotal.
CGroupMemoryTotal
مقدار الذاكرة المستخدمة في cgroup، بالبايت. في cgroup v2، يمثّل ذلك anon + sock + ذاكرة النواة غير القابلة للاسترداد؛ أما في cgroup v1، فهو RSS. وفي كلتا الحالتين، تُستثنى ذاكرة صفحات نظام التشغيل المخبئية الخاصة بالنواة (التخزين المؤقت المعتمد على الملفات).
CGroupMemoryUsed
مقدار الذاكرة المستخدمة في cgroup، بالبايت، باستثناء ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace الخاصة بـ ClickHouse. وهي تساوي قيمة CGroupMemoryUsed مطروحًا منها حجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace. وعندما تكون ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في userspace معطّلة، تساوي هذه القيمة CGroupMemoryUsed.
CGroupMemoryUsedWithoutPageCache
نسبة الوقت التي كانت خلالها نواة CPU تنفّذ شيفرة نواة نظام التشغيل (system).
CGroupSystemTime
هذه القيمة مشابهة لـ
CGroupSystemTimeNormalized
CGroupSystemTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU المتاحة لكي تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على period الخاص به بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.
نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة فضاء المستخدم. ويشمل ذلك أيضًا الوقت الذي لم يكن فيه CPU مستغَلًا بالكامل بسبب عوامل داخلية فيه (تحميلات الذاكرة، توقّف خط التنفيذ، أخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى).
CGroupUserTime
تشبه هذه القيمة
CGroupUserTimeNormalized
CGroupUserTime، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU المتاحة بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد النوى غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام حصة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
التردد الحالي للـ CPU، بالميغاهرتز. تضبط معظم وحدات المعالجة المركزية الحديثة هذا التردد ديناميكيًا لتوفير الطاقة وتعزيز تقنية Turbo Boost.
CPUFrequencyMHz_core_id
الحد الأقصى للتأخير (بالثواني) في تحديث القاموس
DictionaryMaxUpdateDelay
عدد الأخطاء منذ آخر عملية تحميل ناجحة في جميع القواميس.
DictionaryTotalFailedUpdates
عدد البايتات المتاحة على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.
DiskAvailable_name
عدد طلبات GetObject التي يمكن تنفيذها حاليًا من دون تجاوز حد تقييد المعدل على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومة.
DiskGetObjectThrottlerAvailable_name
حد تقييد معدل طلبات GetObject على القرص، بعدد الطلبات في الثانية (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.
DiskGetObjectThrottlerRPS_name
عدد طلبات PutObject التي يمكن إصدارها حاليًا دون تجاوز حد تقييد المعدل على القرص (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.
DiskPutObjectThrottlerAvailable_name
حدّ تقييد معدل طلبات PutObject على القرص، بعدد الطلبات في الثانية (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات المحلية هذه المعلومات.
DiskPutObjectThrottlerRPS_name
إجمالي حجم القرص بالبايت (نظام الملفات الافتراضي). قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.
DiskTotal_name
عدد البايتات المتاحة على القرص (نظام الملفات الافتراضي) من دون الحجوزات الخاصة بعمليات الدمج والجلب والنقل. قد لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات، وقد تُظهر قيمة كبيرة مثل 16 EiB.
DiskUnreserved_name
عدد البايتات المستخدمة على القرص (نظام الملفات الافتراضي). لا توفّر أنظمة الملفات البعيدة هذه المعلومات دائمًا.
DiskUsed_name
عدد أخطاء ذاكرة ECC القابلة للتصحيح. يشير الارتفاع الكبير في هذه القيمة إلى وجود خلل في RAM يستدعي استبدالها فورًا، لأن وجود عدد كبير من الأخطاء التي تم تصحيحها قد يعني أيضًا احتمال حدوث أخطاء صامتة، مما يؤدي إلى تلف البيانات. المصدر:
EDACi_Correctable
/sys/devices/system/edac/mc/
عدد أخطاء ذاكرة ECC غير القابلة للتصحيح. وتشير أي قيمة غير صفرية لهذا المؤشر إلى وجود RAM تالفة يجب استبدالها فورًا، لأنها تدل على احتمال تلف البيانات. المصدر:
EDACi_Uncorrectable
/sys/devices/system/edac/mc/
إجمالي حجم الذاكرة المقيمة (VmRSS) عبر جميع العمليات النشطة للدوال المعرّفة من قبل المستخدم من نوعَي
ExecutableUserDefinedFunctionMemoryResidentBytes
executable و
executable_pool وعملياتها التابعة، بالبايت. ويشمل ذلك عمّال
executable_pool الخاملين. وتُحتسب الصفحات المشتركة مرة واحدة لكل عملية، لذا يمثّل هذا المجموع حدًا أعلى وقد يتجاوز البصمة الفعلية الفريدة للذاكرة الفيزيائية لعمليات UDF.
عدد العمليات العاملة التي أُنشئت للدوال المعرّفة من قِبل المستخدم من نوع executable وexecutable_pool، بما في ذلك العمليات المتفرعة منها.
ExecutableUserDefinedFunctionProcesses
إجمالي عدد البايتات في نظام الملفات الافتراضي
FilesystemCacheBytes
cache. تُحفَظ هذه الذاكرة المؤقتة على القرص.
السعة الإجمالية في نظام الملفات الافتراضي
FilesystemCacheCapacity
cache. تُخزَّن ذاكرة التخزين المؤقت هذه على القرص.
إجمالي عدد أجزاء الملفات المخزنة مؤقتًا في نظام الملفات الافتراضي
FilesystemCacheFiles
cache. وتُحفَظ هذه الذاكرة المؤقتة على القرص.
عدد البايتات المتاحة على وحدة التخزين المرتبط بها مسار سجلات ClickHouse. إذا اقتربت هذه القيمة من الصفر، ينبغي عليك ضبط تدوير السجلات في ملف الإعدادات.
FilesystemLogsPathAvailableBytes
عدد الـ inodes المتاحة على وحدة التخزين التي رُبط بها مسار سجلات ClickHouse.
FilesystemLogsPathAvailableINodes
حجم وحدة التخزين المُرتبط بها مسار سجلات ClickHouse، بالبايت. يُوصى بتخصيص ما لا يقل عن 10 جيجابايت للسجلات.
FilesystemLogsPathTotalBytes
إجمالي عدد الـ inodes على وحدة التخزين المُرتبط بها مسار سجلات ClickHouse.
FilesystemLogsPathTotalINodes
عدد البايتات المستخدمة في وحدة التخزين التي رُبط بها مسار سجلات ClickHouse.
FilesystemLogsPathUsedBytes
عدد
FilesystemLogsPathUsedINodes
inodes المستخدمة على وحدة التخزين التي تم ربط مسار سجلات ClickHouse بها.
عدد البايتات المتاحة على وحدة التخزين التي تم ربط مسار ClickHouse الرئيسي بها.
FilesystemMainPathAvailableBytes
عدد الـ inodes المتاحة على وحدة التخزين التي رُبط عليها المسار الرئيسي لـ ClickHouse. إذا كان هذا العدد قريبًا من الصفر، فهذا يشير إلى تهيئة غير صحيحة، وستظهر لك رسالة ‘no space left on device’ حتى عندما لا يكون القرص ممتلئًا.
FilesystemMainPathAvailableINodes
حجم وحدة التخزين التي رُبط عليها المسار الرئيسي لـ ClickHouse، بالبايت.
FilesystemMainPathTotalBytes
إجمالي عدد الـ inodes على وحدة التخزين التي تم ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse عليها. إذا كان العدد أقل من 25 مليونًا، فهذا يشير إلى تهيئة غير صحيحة.
FilesystemMainPathTotalINodes
عدد البايتات المستخدمة على وحدة التخزين التي جرى ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse بها.
FilesystemMainPathUsedBytes
عدد الـ inodes المستخدمة على وحدة التخزين التي جرى ربط المسار الرئيسي لـ ClickHouse عليها. تتوافق هذه القيمة غالبًا مع عدد الملفات.
FilesystemMainPathUsedINodes
عدد الاتصالات المرفوضة عبر بروتوكول GRPC.
GRPCRejectedConnections
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول GRPC.
GRPCThreads
عدد الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت لأحجام جداول التجزئة. تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت لأحجام جداول التجزئة في التحسين الاستباقي لعبارة GROUP BY.
HashTableStatsCacheEntries
عدد المرات التي كان فيها توقّع حجم جدول التجزئة صحيحًا.
HashTableStatsCacheHits
عدد المرات التي كان فيها التقدير المسبق لحجم جدول التجزئة غير صحيح.
HashTableStatsCacheMisses
إجمالي ذاكرة مخزن الاستقبال المؤقت لـ TCP في النواة (sk_rmem_alloc) عبر جميع مقابس مجمّع اتصالات HTTP.
HTTPConnectionPoolgroup_nameTCPRcvBufTotalBytes
إجمالي ذاكرة مخزن الإرسال المؤقت لـ TCP في النواة (sk_wmem_alloc) عبر جميع مقابس مجمع اتصالات HTTP.
HTTPConnectionPoolgroup_nameTCPSndBufTotalBytes
عدد الاتصالات المرفوضة عبر واجهة HTTP (من دون TLS).
HTTPRejectedConnections
عدد الاتصالات المرفوضة عبر واجهة HTTPS.
HTTPSecureRejectedConnections
عدد سلاسل التنفيذ في خادم واجهة HTTPS.
HTTPSecureThreads
عدد سلاسل التنفيذ في خادم واجهة HTTP (من دون TLS).
HTTPThreads
عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (من دون TLS).
InterserverRejectedConnections
عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (مع تمكين TLS).
InterserverSecureRejectedConnections
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (مع تمكين TLS).
InterserverSecureThreads
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول الاتصال بين النسخ المتماثلة (من دون TLS).
InterserverThreads
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.active
مقياس داخلي خاص بمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.allocated
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.arenas.all.dirty_purged
مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.arenas.all.muzzy_purged
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.arenas.all.pactive
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.arenas.all.pdirty
مؤشر داخلي لمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.arenas.all.pmuzzy
مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.arenas.dirty_decay_ms
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.background_thread.num_runs
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.background_thread.num_threads
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). انظر https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.background_thread.run_intervals
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.cache_arena.pactive
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.cache_arena.pdirty
رقم تحديث داخلي تزايدي لإحصاءات jemalloc (مُخصِّص الذاكرة الخاص بـ Jason Evans)، ويُستخدم في جميع مقاييس
jemalloc.epoch
jemalloc الأخرى.
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.mapped
البايتات النشطة في ساحة
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes
MergeTree المخصّصة ضمن
jemalloc. تحتفظ هذه الساحة بحالة كومة
MergeTree طويلة الأمد: البيانات الوصفية لكل جزء (
NamesAndTypesList، و
SerializationInfoByName، وخريطة
serializations، و
column_name_to_position، وشجرة
MergeTreeDataPartChecksums، ومفوّضات
Poco::LRUCache<String, ColumnSize> داخل كل
IMergeTreeDataPart، وخرائط
ColumnSize/
IndexSize لكل جزء، و
MinMaxIndex، و
VersionMetadataOnDisk، وكائن
MergeTreeDataPart{Compact,Wide} نفسه)، بالإضافة إلى البيانات الوصفية لكل جدول (نسخ
StorageInMemoryMetadata /
ColumnsDescription /
VirtualColumnsDescription التي يهيئها
setProperties، وتجميع
serialization_hints، و
columns_descriptions_cache). تسهم في ذلك كلٌّ من الأجزاء النشطة والأجزاء القديمة المعلّقة بانتظار التنظيف. وهي منفصلة عن ساحة cache وساحة JIT. ويُعدّ العمودان لكل جزء
system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] و
system.parts.index_granularity_bytes_in_memory[_allocated] مجموعتين فرعيتين من هذا metric (عندما تكون قيمهما غير صفرية — إذ يمكن أيضًا أن يوجدا بدلًا من ذلك في
PrimaryIndexCacheBytes، وهو موجود في ساحة cache ولا يُحتسب هنا).
البايتات المتسخة في حيّز MergeTree القابلة للتطهير وإعادتها إلى نظام التشغيل.
jemalloc.mergetree_arena.dirty_bytes
مقياس داخلي لمخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.mergetree_arena.pactive
مؤشر داخلي لمخصّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.mergetree_arena.pdirty
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.metadata
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.metadata_thp
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.prof.active
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.prof.lg_sample
مؤشر داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.prof.thread_active_init
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.resident
مقياس داخلي لمُخصِّص الذاكرة منخفض المستوى (jemalloc). راجع https://jemalloc.net/jemalloc.3.html
jemalloc.retained
الفرق الزمني بين الموعد الذي كان من المقرر أن يستيقظ فيه خيط التنفيذ المسؤول عن حساب المقاييس غير المتزامنة، والوقت الذي استيقظ فيه فعليًا. يُعد مؤشرًا غير مباشر على زمن الانتقال العام للنظام ومدى استجابته.
التذبذب
الحجم التقريبي لبيانات ClickHouse Keeper، بالبايت.
KeeperApproximateDataSize
متوسط زمن استجابة الطلبات في ClickHouse Keeper.
KeeperAvgLatency
عدد الإدخالات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة للسجلات التالية المراد اعتمادها
KeeperCommitLogsCacheEntries
الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة للسجلات التالية المراد اعتمادها
KeeperCommitLogsCacheSize
عدد العقد المؤقتة في ClickHouse Keeper.
KeeperEphemeralsCount
عدد عُقد followers في ClickHouse Keeper.
KeeperFollowers
1 إذا كان ClickHouse Keeper يتجاوز الحد المرن للذاكرة، و0 خلاف ذلك.
KeeperIsExceedingMemorySoftLimitHit
1 إذا كان ClickHouse Keeper follower، و0 خلاف ذلك.
KeeperIsFollower
تكون القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper هو القائد، وإلا فتكون 0.
KeeperIsLeader
القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper يعمل كمراقب، و0 خلاف ذلك.
KeeperIsObserver
تكون القيمة 1 إذا كان ClickHouse Keeper يعمل في وضع standalone، وإلا فتكون 0.
KeeperIsStandalone
حجم حيّز الذاكرة المخصّص للمفاتيح في ClickHouse Keeper، بالبايت.
KeeperKeyArenaSize
فهرس آخر سجلّ مُعتمَد في ClickHouse Keeper.
KeeperLastCommittedLogIdx
فهرس آخر سجل مخزَّن في ClickHouse Keeper.
KeeperLastLogIdx
رقم ولاية Raft لآخر سجل مخزَّن في ClickHouse Keeper.
KeeperLastLogTerm
فهرس آخر سجل موجود في آخر لقطة محفوظة تم إنشاؤه.
KeeperLastSnapshotIdx
عدد العناصر المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لأحدث السجلات
KeeperLatestLogsCacheEntries
الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لأحدث السجلات
KeeperLatestLogsCacheSize
الحجم غير المضغوط، بالبايت، لأحدث لقطة محفوظة أنشأها ClickHouse Keeper.
KeeperLatestSnapshotSize
العدد الأقصى لمُعرّفات الملفات المفتوحة في ClickHouse Keeper.
KeeperMaxFileDescriptorCount
أقصى زمن الاستجابة للطلب في ClickHouse Keeper.
KeeperMaxLatency
الحد الأدنى لزمن استجابة الطلبات في ClickHouse Keeper.
KeeperMinLatency
عدد واصفات الملفات المفتوحة في ClickHouse Keeper.
KeeperOpenFileDescriptorCount
عدد الحزم المستلمة بواسطة ClickHouse Keeper.
KeeperPacketsReceived
عدد الحزم المُرسلة بواسطة ClickHouse Keeper.
KeeperPacketsSent
عدد المسارات المختلفة الخاضعة للمراقبة من قِبل عملاء ClickHouse Keeper.
KeeperPathsWatched
عدد جلسات العملاء في ClickHouse Keeper التي تتضمن watches.
KeeperSessionWithWatches
عدد العُقد التابعة في ClickHouse Keeper المتزامنة أيضًا.
KeeperSyncedFollowers
الفهرس الذي يمكن حتى بلوغه اعتماد السجلات في ClickHouse Keeper.
KeeperTargetCommitLogIdx
عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول TCP الخاص بـ Keeper (من دون TLS).
KeeperTCPRejectedConnections
عدد الاتصالات التي رُفضت لبروتوكول TCP الخاص بـ Keeper (مع TLS).
KeeperTCPSecureRejectedConnections
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول Keeper TCP (مع تمكين TLS).
KeeperTCPSecureThreads
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول Keeper عبر TCP (من دون TLS).
KeeperTCPThreads
عدد تسجيلات watches في ClickHouse Keeper.
KeeperWatchCount
عدد العُقد (مدخلات البيانات) في ClickHouse Keeper.
KeeperZnodeCount
الرقم الحالي لمعرّف المعاملة (zxid) في ClickHouse Keeper.
KeeperZxid
متوسط حمل النظام بالكامل، محسوب باستخدام التنعيم الأسي على مدى دقيقة واحدة. ويمثل الحمل عدد الخيوط عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لا تتم جدولتها في هذه اللحظة. يشمل هذا الرقم جميع العمليات، وليس
LoadAverage1
clickhouse-server فقط. وقد يكون هذا الرقم أكبر من عدد CPU cores إذا كان النظام واقعًا تحت حمل زائد، وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.
متوسط حمل النظام بالكامل، محسوب باستخدام التنعيم الأُسّي على مدى 15 دقيقة. ويمثل الحمل عدد سلاسل التنفيذ عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لم تُجدوَل في هذه اللحظة. يشمل هذا الرقم جميع العمليات، وليس
LoadAverage15
clickhouse-server فقط. ويمكن أن يكون هذا الرقم أكبر من عدد CPU cores إذا كان النظام تحت حمل زائد وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.
متوسط حمل النظام بأكمله، محسوبًا باستخدام التنعيم الأسي على مدى 5 دقائق. ويمثل الحمل عدد خيوط التنفيذ عبر جميع العمليات (كيانات الجدولة في نواة نظام التشغيل) التي تعمل حاليًا على CPU أو تنتظر IO، أو الجاهزة للتشغيل ولكن لا تتم جدولتها في هذه اللحظة. ويتضمن هذا العدد جميع العمليات، وليس
LoadAverage5
clickhouse-server فقط. ويمكن أن يكون هذا العدد أكبر من عدد أنوية CPU إذا كان النظام مثقلًا بالحمل وكانت هناك عمليات كثيرة جاهزة للتشغيل لكنها تنتظر CPU أو IO.
الوقت المنقضي، بالثواني، لأطول عملية دمج قيد التشغيل حاليًا في الخلفية.
LongestRunningMerge
الحد الأقصى لعدد الأجزاء في كل partition عبر جميع أقسام كل الجداول ضمن عائلة MergeTree. وتشير القيم التي تزيد على 300 إلى سوء تهيئة أو حمل زائد أو تحميل كثيف للبيانات.
MaxPartCountForPartition
مقدار الذاكرة الافتراضية المُخصَّصة لصفحات الشيفرة الآلية الخاصة بعملية الخادم، بالبايت.
MemoryCode
مقدار الذاكرة الافتراضية المخصّصة لاستخدام المكدس وللذاكرة المخصّصة، بالبايت. ولم يُحدَّد ما إذا كان ذلك يشمل مكدسات كل خيط تنفيذ ومعظم الذاكرة المخصّصة، أي الذاكرة التي تُخصَّص عبر استدعاء النظام ‘mmap’. يوجد هذا المقياس فقط من باب الاكتمال. أوصي باستخدام المقياس
MemoryDataAndStack
MemoryResident للمراقبة.
مقدار الذاكرة الفعلية المستخدمة بواسطة عملية الخادم، بالبايت.
MemoryResident
الحد الأقصى لحجم الذاكرة الفعلية التي تستهلكها عملية الخادم، بالبايت.
MemoryResidentMax
مقدار الذاكرة الفعلية التي تستخدمها عملية الخادم، باستثناء ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم، ويُقاس بالبايت. يوفّر ذلك عرضًا أدقّ لاستخدام الذاكرة الفعلي عند استخدام ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم. وعندما تكون ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في مساحة المستخدم معطّلة، تكون هذه القيمة مساوية لـ MemoryResident. مقدار الذاكرة التي تستخدمها عملية الخادم، والتي تكون مشتركة أيضًا مع عمليات أخرى، بالبايت. لا يستخدم ClickHouse الذاكرة المشتركة، لكن قد يصنّف نظام التشغيل بعض الذاكرة على أنها مشتركة لأسبابه الخاصة. لا يُعد هذا المقياس ذا فائدة كبيرة للمراقبة، وهو موجود فقط من باب الاكتمال.
MemoryResidentWithoutPageCache
حجم حيّز العناوين الافتراضي الذي تخصصه عملية الخادم، بالبايت. يكون حجم حيّز العناوين الافتراضي عادةً أكبر بكثير من استهلاك الذاكرة الفعلية، ولا ينبغي استخدامه لتقدير استهلاك الذاكرة. والقيم الكبيرة لهذا المقياس طبيعية تمامًا، ولا تكون ذات دلالة إلا من الناحية التقنية.
MemoryVirtual
عدد الاتصالات المرفوضة لبروتوكول التوافق مع MySQL.
MySQLRejectedConnections
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول التوافق مع MySQL.
MySQLThreads
عدد البايتات المستلَمة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.
NetworkReceiveBytes_interface_name
عدد البايتات في الحزم التي أُسقِطت أثناء استقبالها عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.
NetworkReceiveDrop_interface_name
عدد مرات حدوث خطأ عند الاستقبال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.
NetworkReceiveErrors_interface_name
عدد حِزم الشبكة التي تم استلامها عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server وحده.
NetworkReceivePackets_interface_name
عدد البايتات المُرسلة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
NetworkSendBytes_interface_name
عدد المرات التي أُسقِطت فيها حزمة أثناء الإرسال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
NetworkSendDrop_interface_name
عدد المرات التي وقع فيها خطأ (مثل إعادة إرسال TCP) أثناء الإرسال عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
NetworkSendErrors_interface_name
عدد حزم الشبكة المُرسَلة عبر واجهة الشبكة. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
NetworkSendPackets_interface_name
إجمالي حجم طوابير الاستقبال لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.
NetworkTCPReceiveQueue
إجمالي عدد العناوين البعيدة الفريدة لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.
NetworkTCPSocketRemoteAddresses
إجمالي عدد مقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6، بجميع حالاتها.
NetworkTCPSockets
إجمالي عدد مقابس الشبكة الموجودة في الحالة المحددة على الخادم عبر TCPv4 وTCPv6.
NetworkTCPSockets_الوصف
إجمالي حجم قوائم انتظار الإرسال لمقابس الشبكة المستخدمة على الخادم عبر بروتوكولي TCPv4 وTCPv6.
NetworkTCPTransmitQueue
إجمالي الحجم الحالي لعمليات إعادة الإرسال عبر مقابس الشبكة المستخدمة على الخادم في كلٍّ من TCPv4 وTCPv6، والتي لم تُسترد بعد في هذه اللحظة.
NetworkTCPUnrecoveredRetransmits
إجمالي عدد قواعد البيانات على الخادم.
NumberOfDatabases
إجمالي عدد الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree من قِبل المستخدمين باستخدام استعلام
NumberOfDetachedByUserParts
ALTER TABLE DETACH (وليس الأجزاء غير المتوقعة أو التالفة أو المتجاهلة). لا يعتدّ الخادم بالأجزاء المفصولة، ويمكن إزالتها.
إجمالي عدد الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree. يمكن للمستخدم فصل جزء عبر الاستعلام
NumberOfDetachedParts
ALTER TABLE DETACH، أو قد يفصله الخادم نفسه إذا كان الجزء تالفًا أو غير متوقع أو لم تعد هناك حاجة إليه. لا يتعامل الخادم مع الأجزاء المفصولة، ويمكن إزالتها.
إجمالي عدد عمليات التعديل المعلّقة التي لم تُطبَّق بعد.
NumberOfPendingMutations
إجمالي عدد عمليات mutation التي لا تزال لديها data part بانتظار تطبيق العملية عليها، بعد تجاوز الإعداد المحدد
NumberOfPendingMutationsOverExecutionTime
max_pending_mutations_execution_time_to_warn.
إجمالي عدد الجداول عبر جميع قواعد البيانات على الخادم، باستثناء قواعد البيانات التي لا يمكن أن تحتوي على جداول MergeTree. وتشمل محركات قواعد البيانات المستبعَدة تلك التي تُنشئ مجموعة الجداول ديناميكيًا، مثل
عدد الجداول
Lazy و
MySQL و
PostgreSQL و
SQlite.
إجمالي عدد الجداول في قاعدة البيانات system على الخادم، والمخزنة باستخدام جداول من عائلة MergeTree.
NumberOfTablesSystem
عدد تبديلات السياق التي شهدها النظام على الجهاز المضيف. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSContextSwitches
clickhouse-server فقط.
العجز النسبي في CPU، ويُحسَب على النحو التالي: عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر CPU مقارنةً بعدد خيوط التنفيذ التي تستخدم CPU. إذا كانت قيمته أكبر من الصفر، فسيستفيد الخادم من المزيد من CPU. وإذا كانت أكبر من الصفر بفارق ملحوظ، فقد يصبح الخادم غير مستجيب. يُراكَم هذا المقياس بين تحديثات المقاييس غير المتزامنة.
OSCPUOverload
نسبة الوقت المستغرق في تشغيل CPU افتراضي لأنظمة التشغيل الضيفة الخاضعة لتحكم نواة Linux، عندما يكون الضيف مضبوطًا على أولوية أعلى (راجع
OSGuestNiceTimecpu_suffix
man procfs). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
clickhouse-server فقط. هذا المقياس غير مهم بالنسبة إلى ClickHouse، لكنه لا يزال موجودًا من باب الاكتمال. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن interval [0..1]. وتُحسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSGuestNiceTimeNormalized
OSGuestNiceTime، لكنها مقسومة على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى متفاوتًا، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
نسبة الوقت المستغرَق في تشغيل CPU افتراضي لأنظمة تشغيل الضيف تحت إشراف نواة Linux (راجع
OSGuestTimecpu_suffix
man procfs). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط
clickhouse-server. هذا المقياس غير مهم بالنسبة إلى ClickHouse، لكنه لا يزال موجودًا من باب الاكتمال. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحتسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].
تشبه هذه القيمة
OSGuestTimeNormalized
OSGuestTime، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغضّ النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا كان ذلك محددًا، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.
نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU في حالة خمول (من دون أن تكون حتى جاهزة لتشغيل عملية بانتظار IO) من منظور نواة نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSIdleTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. ولا يشمل الوقت الذي كانت فيه وحدة CPU غير مستغلة بالكامل لأسباب داخلية فيها نفسها (مثل تحميلات الذاكرة، وتعطل خط الأنابيب، وأخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى). تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع أنوية CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSIdleTimeNormalized
OSIdleTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU لكي تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصّة CPU الخاصة بـ Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
عدد المقاطعات على الجهاز المضيف. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
OSInterrupts
نسبة الوقت التي لم تكن فيها نواة CPU تُشغِّل الشيفرة، لكن نواة نظام التشغيل لم تُشغِّل أيضًا أي عملية أخرى على هذا الـ CPU لأن العمليات كانت تنتظر IO. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSIOWaitTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحسب قيمة جميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSIOWaitTimeNormalized
OSIOWaitTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير موحّد، مع الاستمرار في الحصول على مقياس لمتوسط استخدام الموارد. وإذا كانت حصة CPU في Cgroup محددة، فيمكن استخدام هذه الحصة مقسومةً على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.
نسبة الوقت المستغرَق في معالجة طلبات المقاطعات العتادية على الـ CPU. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSIrqTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. قد يشير الارتفاع الكبير في هذا المقياس إلى سوء تهيئة العتاد أو إلى حمل مرتفع جدًا على الشبكة. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحتسب القيمة لجميع نوى CPU كمجموع عبرها [0..num cores].
تشبه هذه القيمة
OSIrqTimeNormalized
OSIrqTime، لكنها مقسومة على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في cluster حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على period الخاص به بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.
مقدار الذاكرة المتاح للبرامج لاستخدامه، بالبايت. وهو مشابه جدًا للمقياس
OSMemoryAvailable
OSMemoryFreePlusCached. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
clickhouse-server فقط.
مقدار الذاكرة التي تستخدمها مخازن نواة نظام التشغيل، بالبايت. ينبغي أن تكون هذه الكمية صغيرةً عادةً، وقد تشير القيم الكبيرة إلى سوء تهيئة في نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
OSMemoryBuffers
مقدار الذاكرة التي تستخدمها ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل، بالبايت. وعادةً ما تستهلك ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل تقريبًا كل الذاكرة المتاحة، لذا فإن القيم المرتفعة لهذا المقياس طبيعية ومتوقعة. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.
OSMemoryCached
مقدار الذاكرة الحرة بالإضافة إلى ذاكرة OS page cache في النظام المضيف، بالبايت. هذه الذاكرة متاحة لاستخدامها من قِبل البرامج. ينبغي أن تكون القيمة مشابهة جدًا لـ
OSMemoryFreePlusCached
OSMemoryAvailable. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المستضيف، وليس فقط clickhouse-server.
مقدار الذاكرة الحرة على النظام المضيف، بالبايت. ولا يشمل ذلك الذاكرة التي تستخدمها ذاكرة صفحات نظام التشغيل المؤقتة (OS page cache)، بالبايت. وبما أن ذاكرة صفحات النظام المؤقتة تكون متاحة أيضًا لاستخدام البرامج، فقد تكون قيمة هذا المقياس مُربِكة. راجع بدلًا من ذلك المقياس
OSMemoryFreeWithoutCached
OSMemoryAvailable. وللتسهيل، نوفر أيضًا المقياس
OSMemoryFreePlusCached، الذي يُفترض أن يكون مشابهًا إلى حد ما لـ OSMemoryAvailable. راجع أيضًا https://www.linuxatemyram.com/. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
clickhouse-server فقط.
مقدار الذاكرة الموجودة في swap والتي حُمِّلت أيضًا إلى RAM. ينبغي تعطيل swap على أنظمة الإنتاج. إذا كانت قيمة هذا المقياس كبيرة، فهذا يشير إلى وجود تهيئة غير صحيحة. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس clickhouse-server فقط.
OSMemorySwapCached
إجمالي حجم الذاكرة على النظام المضيف، بالبايت.
OSMemoryTotal
نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة فضاء المستخدم بأولوية أعلى. هذا مقياس على مستوى النظام ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSNiceTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع نوى CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSNiceTimeNormalized
OSNiceTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك حساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا كان ذلك محددًا، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض اللحظات.
إجمالي عدد الملفات المفتوحة على الجهاز المضيف. وهو مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSOpenFiles
clickhouse-server فقط.
عدد الخيوط المحظورة في انتظار اكتمال عمليات الإدخال/الإخراج (
OSProcessesBlocked
man procfs). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
clickhouse-server فقط.
عدد العمليات التي تم إنشاؤها. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط clickhouse-server.
OSProcessesCreated
عدد الخيوط القابلة للتشغيل (التي تكون قيد التشغيل أو جاهزة للتشغيل) كما يحدده نظام التشغيل. هذا مقياس على مستوى النظام بأكمله، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس فقط
OSProcessesRunning
clickhouse-server.
نسبة الوقت المستغرَق في معالجة طلبات المقاطعة البرمجية على CPU. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSSoftIrqTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. قد يشير ارتفاع قيمة هذا المقياس إلى وجود برمجيات غير فعّالة تعمل على النظام. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحسَب قيمة جميع أنوية CPU على أنها مجموع القيم عبرها [0..num cores].
تشبه هذه القيمة
OSSoftIrqTimeNormalized
OSSoftIrqTime، لكنها تُقسَّم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط لمقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU في Cgroup مقسومة على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
نسبة الوقت الذي تقضيه وحدة CPU في أنظمة تشغيل أخرى عند العمل ضمن بيئة افتراضية. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSStealTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. لا تعرض جميع البيئات الافتراضية هذا المقياس، بل إن معظمها لا يعرضه. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن interval [0..1]. وتُحسب القيمة لجميع أنوية CPU كمجموع عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSStealTimeNormalized
OSStealTime، لكنها مقسومة على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن المجال [0..1] بغض النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في cluster حتى إذا كان عدد الأنوية غير متساوٍ، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
نسبة الوقت التي كانت فيه نواة CPU تنفّذ تعليمات نواة نظام التشغيل (system). هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSSystemTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن المجال [0..1]. أما قيمة جميع أنوية CPU فتُحسب كمجموع عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSSystemTimeNormalized
OSSystemTime، لكنها تُقسَم على عدد أنوية CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد الأنوية. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود، حتى إذا كان عدد الأنوية غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على متوسط مقياس استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، فيمكن استخدام Cgroup CPU quota مقسومًا على فترته بدلًا من العدد الفعلي لأنوية CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
إجمالي عدد الخيوط الجاهزة للتشغيل، وفقًا لما يراه مُجدول نواة نظام التشغيل.
OSThreadsRunnable
العدد الإجمالي لخيوط التنفيذ، كما يراها مُجدول نواة نظام التشغيل.
OSThreadsTotal
مدة تشغيل الخادم المستضيف (الجهاز الذي يعمل عليه ClickHouse)، بالثواني.
OSUptime
نسبة الوقت الذي كانت فيه نواة CPU تنفّذ شيفرة تعمل في مساحة المستخدم. هذا مقياس على مستوى النظام، ويشمل جميع العمليات على الجهاز المضيف، وليس
OSUserTimecpu_suffix
clickhouse-server فقط. ويشمل ذلك أيضًا الوقت الذي كان فيه استخدام CPU أقل من المستوى الأمثل لأسباب داخلية في CPU (تحميلات الذاكرة، توقفات خط التنفيذ، أخطاء التنبؤ بالتفرعات، وتشغيل نواة SMT أخرى). تكون قيمة نواة CPU واحدة ضمن النطاق [0..1]. وتُحتسب القيمة لجميع نوى CPU بوصفها مجموع القيم عبرها [0..num cores].
هذه القيمة مشابهة لـ
OSUserTimeNormalized
OSUserTime، لكنها تُقسَم على عدد نوى CPU بحيث تُقاس ضمن النطاق [0..1] بغضّ النظر عن عدد النوى. يتيح لك ذلك احتساب متوسط قيم هذا المقياس عبر عدة خوادم في عنقود حتى إذا كان عدد النوى غير متجانس، مع الاستمرار في الحصول على مقياس متوسط استخدام الموارد. وإذا تم تحديد ذلك، يمكن استخدام حصة CPU في Cgroup مقسومةً على فترتها بدلًا من العدد الفعلي لنوى CPU، وفي هذه الحالة قد تتجاوز قيمة هذا المقياس 1 في بعض الأوقات.
الحد الحالي لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت.
PageCacheMaxBytes
عدد الاتصالات المرفوضة في بروتوكول التوافق مع PostgreSQL.
PostgreSQLRejectedConnections
عدد الخيوط في خادم بروتوكول التوافق مع PostgreSQL.
PostgreSQLThreads
الحد الإجمالي لقائمة انتظار الإشارات (عند بلوغه ProcessSignalQueueSize، قد تظهر أخطاء CANNOT_CREATE_TIMER)
الحد الإجمالي لقائمة انتظار الإشارات
حجم قائمة انتظار الإشارات (الإشارات المعلّقة، والمؤقتات الخاصة بتحليل أداء الاستعلام)
حجم قائمة انتظار الإشارات
عدد الاتصالات المرفوضة على نقطة نهاية Prometheus. ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام نقاط نهاية Prometheus عبر منافذ HTTP/HTTPS المعتادة.
PrometheusRejectedConnections
عدد خيوط التنفيذ في خادم نقطة نهاية Prometheus. ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام نقاط نهاية Prometheus عبر منافذ HTTP/HTTPs المعتادة.
PrometheusThreads
عدد الميكروثواني لزمن التوقف منذ آخر قياس. يمكن العثور على الوثائق الأصلية على https://docs.kernel.org/accounting/psi.html للاطلاع على المقاييس وكيفية تفسيرها
PSI_type_stall_type
إجمالي الذاكرة المستخدمة حاليًا من جميع الاستعلامات قيد التشغيل على الخادم، بالبايت. يفيد في تحديد مدى مساهمة حمل الاستعلامات المتزامنة في ضغط الذاكرة.
QueriesMemoryUsage
مجموع ذُرى ذاكرة الاستعلامات لكل مستخدم عبر جميع المستخدمين المتتبَّعين في
ذروة استخدام ذاكرة الاستعلامات
ProcessList، بالبايت. وتمثل ذروة كل مستخدم أعلى مستوى يسجله متعقّب الذاكرة الخاص بذلك المستخدم، ويُعاد ضبطها عندما لا يكون لدى المستخدم أي استعلامات قيد التشغيل. لذلك، فهذا المقياس هو إجمالي الذرى الحالية المتتبَّعة لكل مستخدم، وليس ذروة واحدة على مستوى الخادم بأكمله لجميع الاستعلامات منذ بدء التشغيل.
أقصى فارق بالثواني بين أحدث جزء بيانات مُكرَّر وأحدث جزء بيانات لم يُكرَّر بعد، عبر جداول Replicated. وتشير القيمة المرتفعة جدًا إلى وجود نسخة متماثلة بلا بيانات.
ReplicasMaxAbsoluteDelay
الحد الأقصى لعدد عمليات INSERT في قائمة الانتظار (التي لم تُنسخ متماثلًا بعد) في جداول Replicated.
ReplicasMaxInsertsInQueue
الحد الأقصى لعدد عمليات الدمج في قائمة الانتظار (التي لم تُطبَّق بعد) ضمن الجداول من نوع Replicated.
ReplicasMaxMergesInQueue
الحد الأقصى لحجم قائمة الانتظار، مقاسًا بعدد العمليات مثل get و merge، عبر جداول Replicated.
ReplicasMaxQueueSize
أقصى فرق بين تأخر النسخة المتماثلة وتأخر أحدث نسخة متماثلة للجدول نفسه، عبر جداول Replicated.
ReplicasMaxRelativeDelay
إجمالي عمليات INSERT في قائمة الانتظار (التي لم تُنسخ متماثلًا بعد) عبر جداول Replicated.
ReplicasSumInsertsInQueue
إجمالي عمليات الدمج في قائمة الانتظار (التي لم تُطبَّق بعد) ضمن جداول Replicated.
ReplicasSumMergesInQueue
إجمالي حجم قائمة الانتظار (بعدد العمليات مثل get وmerge) في جداول Replicated.
ReplicasSumQueueSize
عدد اتصالات TCP المرفوضة (من دون TLS).
TCPRejectedConnections
عدد اتصالات TCP المرفوضة (مع TLS).
TCPSecureRejectedConnections
عدد خيوط التنفيذ في خادم بروتوكول TCP (مع TLS).
TCPSecureThreads
عدد سلاسل التنفيذ في خادم بروتوكول TCP (من دون TLS).
TCPThreads
درجة حرارة الجهاز المعني بوحدة ℃. قد يُرجِع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر:
درجة الحرارةi
/sys/class/thermal
درجة الحرارة التي يسجّلها مراقب العتاد المقابل، بوحدة ℃. قد يُرجع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر:
درجة الحرارة_hwmon_name
/sys/class/hwmon
درجة الحرارة التي يُبلِّغ عنها مراقب العتاد المقابل والمستشعر المقابل، بوحدة ℃. قد يُرجِع المستشعر قيمة غير واقعية. المصدر:
درجة الحرارة_hwmon_name_sensor_name
/sys/class/hwmon
إجمالي حجم البايتات (المضغوطة، بما في ذلك البيانات والفهارس) المخزَّنة في جميع جداول عائلة MergeTree.
TotalBytesOfMergeTreeTables
إجمالي حجم البايتات (مضغوطة، بما يشمل البيانات والفهارس) المخزَّنة في جداول عائلة MergeTree ضمن قاعدة بيانات النظام.
TotalBytesOfMergeTreeTablesSystem
إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها حبيبات الفهرس (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).
TotalIndexGranularityBytesInMemory
إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لحبيبات الفهرس (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).
إجمالي بايتات حبيبات الفهرس المخصّصة في الذاكرة
إجمالي عدد أجزاء البيانات في جميع جداول عائلة MergeTree. القيم التي تتجاوز 10 000 تؤثر سلبًا في وقت بدء تشغيل الخادم، وقد تشير إلى اختيار غير مناسب لمفتاح التقسيم.
إجمالي أجزاء البيانات في جداول MergeTree
إجمالي عدد أجزاء البيانات في جداول عائلة MergeTree في قاعدة بيانات system.
TotalPartsOfMergeTreeTablesSystem
إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها قيم المفتاح الأساسي (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).
TotalPrimaryKeyBytesInMemory
إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).
TotalPrimaryKeyBytesInMemoryAllocated
إجمالي مقدار الذاكرة (بالبايت) الذي تستخدمه دقة فهرس الإسقاط (مع احتساب الأجزاء النشطة فقط).
TotalProjectionIndexGranularityBytesInMemory
إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لتدرّج فهرس الإسقاط (يأخذ في الحسبان الأجزاء النشطة فقط).
TotalProjectionIndexGranularityBytesInMemoryAllocated
إجمالي الذاكرة (بالبايت) المستخدمة بواسطة قيم المفتاح الأساسي للإسقاط (يأخذ في الاعتبار الأجزاء النشطة فقط).
TotalProjectionPrimaryKeyBytesInMemory
إجمالي الذاكرة (بالبايتات) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي للإسقاط (يأخذ في الاعتبار الأجزاء النشطة فقط).
TotalProjectionPrimaryKeyBytesInMemoryAllocated
إجمالي عدد الصفوف (السجلات) المخزّنة في جميع الجداول ضمن عائلة MergeTree.
إجمالي عدد الصفوف في جداول MergeTree
إجمالي عدد الصفوف (السجلات) المخزنة في جداول عائلة MergeTree في قاعدة بيانات system.
TotalRowsOfMergeTreeTablesSystem
إجمالي البايتات غير المضغوطة، كما تُظهره checksums الأجزاء، المخزنة في جميع جداول عائلة MergeTree. وهو نفس المصدر المستخدم للعمود
TotalUncompressedBytesOfMergeTreeTables
total_bytes_uncompressed في
system.tables، ولا يتضمن الملفات المخزنة دون ضغط، مثل العلامات وفهارس المفتاح الأساسي.
إجمالي البايتات غير المضغوطة، كما تُبلغ عنها قيم التحقق الخاصة بالأجزاء، والمخزنة في جداول عائلة MergeTree ضمن قاعدة بيانات system. وهو المصدر نفسه المستخدم للعمود
TotalUncompressedBytesOfMergeTreeTablesSystem
total_bytes_uncompressed في
system.tables، ولا يشمل الملفات المخزنة دون ضغط، مثل
marks وفهارس المفتاح الأساسي.
الذاكرة التي يتتبّعها ClickHouse (يجب أن تكون مساوية لمقياس MemoryTracking)، بوحدة البايت.
TrackedMemory
مدة تشغيل الخادم بالثواني. وتشمل الوقت المستغرق في تهيئة الخادم قبل بدء قبول الاتصالات.
مدة التشغيل
الحد الأقصى لعدد تعيينات الذاكرة التي يمكن لعمليةٍ ما أن تمتلكها (/proc/sys/vm/max_map_count).
VMMaxMapCount
العدد الحالي لتعيينات الذاكرة الخاصة بالعملية (
VMNumMaps
/proc/self/maps). إذا كان هذا العدد قريبًا من الحد الأقصى (VMMaxMapCount)، ينبغي زيادة قيمة
vm.max_map_count في
/etc/sysctl.conf
آخر ZXID رصدته جلسة عميل ZooKeeper الحالية. تزداد هذه القيمة باطّراد كلما رصد العميل معاملات من ZooKeeper. انظر أيضًا
ZooKeeperClientLastZXIDSeen
- المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.
- system.metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب لحظيًا.
- system.events — يحتوي على عدد من الأحداث التي وقعت.
- system.metric_log — يحتوي على سجلّ لقيم المقاييس من الجدولين
system.metricsو
system.events.