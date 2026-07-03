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الوصف

يحتوي هذا الجدول على عمود واحد من النوع UInt64 باسم prime، ويضم أعدادًا أولية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا بدءًا من 2. يمكنك استخدام هذا الجدول للاختبارات، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء بحث بالقوة الغاشمة في الأعداد الأولية. لا تُنفَّذ عمليات القراءة من هذا الجدول بشكل متوازٍ. وهذا مشابه لدالة الجدول primes. يمكنك أيضًا تقييد المخرجات باستخدام شروط التصفية.

الأعمدة

مثال

الأعداد الأولية العشرة الأولى.
أول عدد أولي أكبر من 1e15.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦