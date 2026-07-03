يحتوي هذا الجدول على عمود واحد من النوع UInt64 باسم
الوصف
prime، ويضم أعدادًا أولية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا بدءًا من 2.
يمكنك استخدام هذا الجدول للاختبارات، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء بحث بالقوة الغاشمة في الأعداد الأولية.
لا تُنفَّذ عمليات القراءة من هذا الجدول بشكل متوازٍ.
وهذا مشابه لدالة الجدول
primes.
يمكنك أيضًا تقييد المخرجات باستخدام شروط التصفية.
الأعمدة
الأعداد الأولية العشرة الأولى.
مثال
SELECT * FROM system.primes LIMIT 10;
أول عدد أولي أكبر من 1e15.
┌─prime─┐
│ 2 │
│ 3 │
│ 5 │
│ 7 │
│ 11 │
│ 13 │
│ 17 │
│ 19 │
│ 23 │
│ 29 │
└───────┘
SELECT prime FROM system.primes WHERE prime > 1e15 LIMIT 1;
┌────────────prime─┐
│ 1000000000000037 │ -- 1.00 quadrillion
└──────────────────┘