الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
لا يُنشأ جدول
الوصف
system.part_log إلا إذا تم تحديد إعداد الخادم part_log.
يحتوي هذا الجدول على معلومات عن الأحداث التي طرأت على أجزاء البيانات في جداول عائلة MergeTree، مثل إضافة البيانات أو دمجها.
يحتوي جدول
system.part_log على الأعمدة التالية:
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف للخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
query_id(String) — معرّف استعلام INSERT الذي أنشأ جزء البيانات هذا.
event_type(Enum8(‘NewPart’ = 1, ‘MergeParts’ = 2, ‘DownloadPart’ = 3, ‘RemovePart’ = 4, ‘MutatePart’ = 5, ‘MovePart’ = 6, ‘MergePartsStart’ = 7, ‘MutatePartStart’ = 8)) — نوع الحدث الذي وقع على جزء البيانات. يمكن أن يأخذ إحدى القيم التالية: NewPart — إدراج جزء بيانات جديد، MergePartsStart — بدء دمج أجزاء البيانات، MergeParts — اكتمال دمج أجزاء البيانات، DownloadPart — تنزيل جزء بيانات، RemovePart — إزالة جزء بيانات أو فصله باستخدام DETACH PARTITION.MutatePartStart — بدء تعديل جزء بيانات، MutatePart — اكتمال تعديل جزء بيانات، MovePart — نقل جزء البيانات من قرص إلى آخر.
merge_reason(Enum8(‘NotAMerge’ = 1, ‘RegularMerge’ = 2, ‘TTLDeleteMerge’ = 3, ‘TTLRecompressMerge’ = 4, ‘TTLDropMerge’ = 5)) — سبب الحدث ذي النوع MERGE_PARTS. يمكن أن يأخذ إحدى القيم التالية: NotAMerge — الحدث الحالي ليس من النوع MERGE_PARTS، RegularMerge — دمج عادي، TTLDeleteMerge, TTLDropMerge — تنظيف البيانات منتهية الصلاحية. TTLRecompressMerge — إعادة ضغط جزء البيانات باستخدام .
merge_algorithm(Enum8(‘Undecided’ = 0, ‘Vertical’ = 1, ‘Horizontal’ = 2)) — خوارزمية الدمج للحدث ذي النوع MERGE_PARTS. يمكن أن يأخذ إحدى القيم التالية: Undecided, Horizontal, Vertical
event_date(Date) — تاريخ الحدث.
event_time(DateTime) — وقت الحدث.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
duration_ms(UInt64) — مدة هذه العملية.
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جزء البيانات.
table(String) — اسم الجدول الذي يوجد فيه جزء البيانات.
table_uuid(UUID) — UUID للجدول الذي ينتمي إليه جزء البيانات.
part_name(String) — اسم جزء البيانات.
partition_id(String) — معرّف القسم الذي أُدرج فيه جزء البيانات. يأخذ العمود القيمة
allإذا كان التقسيم يتم بواسطة
tuple().
partition(String) — اسم القسم.
part_type(String) — نوع الجزء. القيم الممكنة: Wide و Compact.
part_storage_type(String) — نوع DataPartStorage. القيم الممكنة: Packed - تُخزَّن جميع الملفات في blob واحد، Full - blob واحد لكل ملف.
disk_name(String) — اسم القرص الموجود عليه جزء البيانات.
path_on_disk(String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
rows(UInt64) — عدد الصفوف في جزء البيانات.
size_in_bytes(UInt64) — حجم جزء البيانات على القرص بالبايت.
merged_from(Array(String)) — مصفوفة بأسماء الأجزاء المصدر التي تكوّن منها الجزء الحالي.
bytes_uncompressed(UInt64) — الحجم غير المضغوط للجزء الناتج، بالبايت.
read_rows(UInt64) — عدد الصفوف التي تمت قراءتها أثناء الدمج.
read_bytes(UInt64) — عدد البايتات التي تمت قراءتها أثناء الدمج.
peak_memory_usage(UInt64) — الحد الأقصى لذاكرة RAM المستخدمة أثناء الدمج
deduplication_block_ids(Array(String)) — مصفوفة من معرّفات الكتل المستخدمة لإزالة التكرار عند إدراج هذا الجزء.
error(UInt16) — رمز خطأ الاستثناء الذي حدث.
exception(String) — الرسالة النصية للخطأ الذي حدث.
mutation_ids(Array(String)) — مصفوفة من معرّفات عمليات التعديل المطبّقة على الجزء المصدر (merged_from) للحدث من النوع MUTATE_PART_START و MUTATE_PART.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — جميع أحداث القياس التفصيلي التي تم التقاطها أثناء هذه العملية.
projections_duration_ms(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — مدة دمج/إعادة بناء كل إسقاط، بالميلي ثانية.
ProfileEvents.Names— اسم بديل لـ
mapKeys(ProfileEvents).
ProfileEvents.Values— اسم بديل لـ
mapValues(ProfileEvents).
name— اسم بديل لـ
part_name.
system.part_log بعد أول عملية إدراج للبيانات في جدول
MergeTree.
مثال
SELECT * FROM system.part_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
query_id:
event_type: MergeParts
merge_reason: RegularMerge
merge_algorithm: Vertical
event_date: 2025-07-19
event_time: 2025-07-19 23:54:19
event_time_microseconds: 2025-07-19 23:54:19.710761
duration_ms: 2158
database: default
table: github_events
table_uuid: 1ad33424-f5f5-402b-ac03-ec82282634ab
part_name: all_1_7_1
partition_id: all
partition: tuple()
part_type: Wide
disk_name: default
path_on_disk: ./data/store/1ad/1ad33424-f5f5-402b-ac03-ec82282634ab/all_1_7_1/
rows: 3285726 -- 3.29 million
size_in_bytes: 438968542 -- 438.97 million
merged_from: ['all_1_1_0','all_2_2_0','all_3_3_0','all_4_4_0','all_5_5_0','all_6_6_0','all_7_7_0']
bytes_uncompressed: 1373137767 -- 1.37 billion
read_rows: 3285726 -- 3.29 million
read_bytes: 1429206946 -- 1.43 billion
peak_memory_usage: 303611887 -- 303.61 million
error: 0
exception:
mutation_ids:
ProfileEvents: {'FileOpen':703,'ReadBufferFromFileDescriptorRead':3824,'ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes':439601681,'WriteBufferFromFileDescriptorWrite':592,'WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes':438988500,'ReadCompressedBytes':439601681,'CompressedReadBufferBlocks':6314,'CompressedReadBufferBytes':1539835748,'OpenedFileCacheHits':50,'OpenedFileCacheMisses':484,'OpenedFileCacheMicroseconds':222,'IOBufferAllocs':1914,'IOBufferAllocBytes':319810140,'ArenaAllocChunks':8,'ArenaAllocBytes':131072,'MarkCacheMisses':7,'CreatedReadBufferOrdinary':534,'DiskReadElapsedMicroseconds':139058,'DiskWriteElapsedMicroseconds':51639,'AnalyzePatchRangesMicroseconds':28,'ExternalProcessingFilesTotal':1,'RowsReadByMainReader':170857759,'WaitMarksLoadMicroseconds':988,'LoadedMarksFiles':7,'LoadedMarksCount':14,'LoadedMarksMemoryBytes':728,'Merge':2,'MergeSourceParts':14,'MergedRows':3285733,'MergedColumns':4,'GatheredColumns':51,'MergedUncompressedBytes':1429207058,'MergeTotalMilliseconds':2158,'MergeExecuteMilliseconds':2155,'MergeHorizontalStageTotalMilliseconds':145,'MergeHorizontalStageExecuteMilliseconds':145,'MergeVerticalStageTotalMilliseconds':2008,'MergeVerticalStageExecuteMilliseconds':2006,'MergeProjectionStageTotalMilliseconds':5,'MergeProjectionStageExecuteMilliseconds':4,'MergingSortedMilliseconds':7,'GatheringColumnMilliseconds':56,'ContextLock':2091,'PartsLockHoldMicroseconds':77,'PartsLockWaitMicroseconds':1,'RealTimeMicroseconds':2157475,'CannotWriteToWriteBufferDiscard':36,'LogTrace':6,'LogDebug':59,'LoggerElapsedNanoseconds':514040,'ConcurrencyControlSlotsGranted':53,'ConcurrencyControlSlotsAcquired':53}