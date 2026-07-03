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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

لا يُنشأ جدول system.part_log إلا إذا تم تحديد إعداد الخادم part_log. يحتوي هذا الجدول على معلومات عن الأحداث التي طرأت على أجزاء البيانات في جداول عائلة MergeTree، مثل إضافة البيانات أو دمجها. يحتوي جدول system.part_log على الأعمدة التالية:

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم المضيف للخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • query_id (String) — معرّف استعلام INSERT الذي أنشأ جزء البيانات هذا.
  • event_type (Enum8(‘NewPart’ = 1, ‘MergeParts’ = 2, ‘DownloadPart’ = 3, ‘RemovePart’ = 4, ‘MutatePart’ = 5, ‘MovePart’ = 6, ‘MergePartsStart’ = 7, ‘MutatePartStart’ = 8)) — نوع الحدث الذي وقع على جزء البيانات. يمكن أن يأخذ إحدى القيم التالية: NewPart — إدراج جزء بيانات جديد، MergePartsStart — بدء دمج أجزاء البيانات، MergeParts — اكتمال دمج أجزاء البيانات، DownloadPart — تنزيل جزء بيانات، RemovePart — إزالة جزء بيانات أو فصله باستخدام DETACH PARTITION.MutatePartStart — بدء تعديل جزء بيانات، MutatePart — اكتمال تعديل جزء بيانات، MovePart — نقل جزء البيانات من قرص إلى آخر.
  • merge_reason (Enum8(‘NotAMerge’ = 1, ‘RegularMerge’ = 2, ‘TTLDeleteMerge’ = 3, ‘TTLRecompressMerge’ = 4, ‘TTLDropMerge’ = 5)) — سبب الحدث ذي النوع MERGE_PARTS. يمكن أن يأخذ إحدى القيم التالية: NotAMerge — الحدث الحالي ليس من النوع MERGE_PARTS، RegularMerge — دمج عادي، TTLDeleteMerge, TTLDropMerge — تنظيف البيانات منتهية الصلاحية. TTLRecompressMerge — إعادة ضغط جزء البيانات باستخدام .
  • merge_algorithm (Enum8(‘Undecided’ = 0, ‘Vertical’ = 1, ‘Horizontal’ = 2)) — خوارزمية الدمج للحدث ذي النوع MERGE_PARTS. يمكن أن يأخذ إحدى القيم التالية: Undecided, Horizontal, Vertical
  • event_date (Date) — تاريخ الحدث.
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
  • duration_ms (UInt64) — مدة هذه العملية.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جزء البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول الذي يوجد فيه جزء البيانات.
  • table_uuid (UUID) — UUID للجدول الذي ينتمي إليه جزء البيانات.
  • part_name (String) — اسم جزء البيانات.
  • partition_id (String) — معرّف القسم الذي أُدرج فيه جزء البيانات. يأخذ العمود القيمة all إذا كان التقسيم يتم بواسطة tuple().
  • partition (String) — اسم القسم.
  • part_type (String) — نوع الجزء. القيم الممكنة: Wide و Compact.
  • part_storage_type (String) — نوع DataPartStorage. القيم الممكنة: Packed - تُخزَّن جميع الملفات في blob واحد، Full - blob واحد لكل ملف.
  • disk_name (String) — اسم القرص الموجود عليه جزء البيانات.
  • path_on_disk (String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
  • rows (UInt64) — عدد الصفوف في جزء البيانات.
  • size_in_bytes (UInt64) — حجم جزء البيانات على القرص بالبايت.
  • merged_from (Array(String)) — مصفوفة بأسماء الأجزاء المصدر التي تكوّن منها الجزء الحالي.
  • bytes_uncompressed (UInt64) — الحجم غير المضغوط للجزء الناتج، بالبايت.
  • read_rows (UInt64) — عدد الصفوف التي تمت قراءتها أثناء الدمج.
  • read_bytes (UInt64) — عدد البايتات التي تمت قراءتها أثناء الدمج.
  • peak_memory_usage (UInt64) — الحد الأقصى لذاكرة RAM المستخدمة أثناء الدمج
  • deduplication_block_ids (Array(String)) — مصفوفة من معرّفات الكتل المستخدمة لإزالة التكرار عند إدراج هذا الجزء.
  • error (UInt16) — رمز خطأ الاستثناء الذي حدث.
  • exception (String) — الرسالة النصية للخطأ الذي حدث.
  • mutation_ids (Array(String)) — مصفوفة من معرّفات عمليات التعديل المطبّقة على الجزء المصدر (merged_from) للحدث من النوع MUTATE_PART_START و MUTATE_PART.
  • ProfileEvents (Map(LowCardinality(String), UInt64)) — جميع أحداث القياس التفصيلي التي تم التقاطها أثناء هذه العملية.
  • projections_duration_ms (Map(LowCardinality(String), UInt64)) — مدة دمج/إعادة بناء كل إسقاط، بالميلي ثانية.
الأسماء البديلة:
  • ProfileEvents.Names — اسم بديل لـ mapKeys(ProfileEvents).
  • ProfileEvents.Values — اسم بديل لـ mapValues(ProfileEvents).
  • name — اسم بديل لـ part_name.
يُنشأ جدول system.part_log بعد أول عملية إدراج للبيانات في جدول MergeTree.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦