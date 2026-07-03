الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
تحتوي على معلومات حول الأقراص المحددة في تهيئة الخادم.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم القرص في تهيئة الخادم.
path(String) — المسار إلى نقطة الربط في نظام الملفات.
free_space(UInt64) — المساحة الحرة على القرص بالبايت.
total_space(UInt64) — السعة الإجمالية للقرص بالبايت.
unreserved_space(UInt64) — المساحة الحرة غير المشغولة بالحجوزات (
free_spaceمطروحًا منه حجم الحجوزات التي تستهلكها عمليات الدمج والإدراج وعمليات الكتابة الأخرى على القرص الجاري تشغيلها حاليًا).
keep_free_space(UInt64) — مقدار مساحة القرص التي ينبغي أن تظل حرة، بالبايت. يُعرَّف في المعامل keep_free_space_bytes ضمن إعدادات القرص.
type(String) — نوع القرص الذي يحدد مكان تخزين البيانات: RAM، أو محرك أقراص محلي، أو وحدة تخزين بعيدة.
object_storage_type(String) — نوع تخزين الكائنات إذا كان نوع القرص هو object_storage
metadata_type(String) — نوع تخزين البيانات الوصفية إذا كان نوع القرص هو object_storage
is_encrypted(UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان هذا القرص يشفّر البيانات الأساسية.
is_read_only(UInt8) — علامة تشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ سوى عمليات القراءة باستخدام هذا القرص.
is_write_once(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان القرص للكتابة لمرة واحدة. وهذا يعني أنه يدعم BACKUP على هذا القرص، لكنه لا يدعم INSERT إلى جدول MergeTree على هذا القرص.
is_remote(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كانت العمليات على هذا القرص تتضمن تفاعلًا عبر الشبكة.
is_broken(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان القرص تالفًا. تكون مساحة الأقراص التالفة 0 ولا يمكن استخدامها.
cache_path(String) — المسار إلى دليل التخزين المؤقت على محرك الأقراص المحلي إذا كان القرص يدعم التخزين المؤقت.
مثال
SELECT * FROM system.disks;
┌─name────┬─path─────────────────┬───free_space─┬──total_space─┬─keep_free_space─┐
│ default │ /var/lib/clickhouse/ │ 276392587264 │ 490652508160 │ 0 │
└─────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.