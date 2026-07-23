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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي هذا الجدول على مقاييس متعددة الأبعاد يمكن حسابها فورًا وتصديرها بتنسيق Prometheus. وهو دائمًا مُحدَّث.

الأعمدة

  • metric (String) — اسم المقياس.
  • value (Float64) — قيمة المقياس.
  • description (String) — وصف المقياس.
  • labels (Map(String, String)) — وسوم المقياس.

مثال

يمكنك استخدام استعلام كهذا لتصدير جميع المقاييس متعددة الأبعاد بتنسيق Prometheus.

أوصاف المقاييس

merge_failures

إجمالي عدد عمليات الدمج التي فشلت منذ بدء التشغيل.

startup_scripts_failure_reason

يشير إلى حالات فشل برامج بدء التشغيل النصية حسب نوع الخطأ. تُضبط القيمة على 1 عند فشل أحد برامج بدء التشغيل النصية، مع وسمه باسم الخطأ.

merge_tree_parts

عدد أجزاء بيانات MergeTree، موسومة بحسب حالة الجزء ونوعه وما إذا كان جزء إسقاط.

filesystem_cache_evictions_total

عدد مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، وموسومة باسم ذاكرة التخزين المؤقت. معطّل افتراضيًا؛ فعِّله باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics.

filesystem_cache_evicted_bytes_total

إجمالي عدد بايتات مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، وموسومة حسب اسم ذاكرة التخزين المؤقت. يكون معطّلًا افتراضيًا؛ فعِّله باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics.

filesystem_cache_evictions_by_user_total

عدد مقاطع الملفات التي جرى إخراجها من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، موسومًا باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم. تكون غير مفعّلة افتراضيًا؛ فعِّلها باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics وexpose_prometheus_eviction_metrics_per_user.

filesystem_cache_evicted_bytes_by_user_total

إجمالي بايتات مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، والموسومة باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم. تكون معطّلة افتراضيًا؛ فعِّلها باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics و expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.

راجع أيضًا

  • system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحتسب دوريًا.
  • system.events — يحتوي على عددٍ من الأحداث التي وقعت.
  • system.metric_log — يحتوي على سجلٍّ تاريخي لقيم المقاييس من الجدولين system.metrics وsystem.events.
  • المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦