يحتوي هذا الجدول على مقاييس متعددة الأبعاد يمكن حسابها فورًا وتصديرها بصيغة Prometheus. وهو محدَّث دائمًا.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يحتوي هذا الجدول على مقاييس متعددة الأبعاد يمكن حسابها فورًا وتصديرها بتنسيق Prometheus. وهو دائمًا مُحدَّث.

metric (String) — اسم المقياس.

(String) — اسم المقياس. value (Float64) — قيمة المقياس.

(Float64) — قيمة المقياس. description (String) — وصف المقياس.

(String) — وصف المقياس. labels (Map(String, String)) — وسوم المقياس.

يمكنك استخدام استعلام كهذا لتصدير جميع المقاييس متعددة الأبعاد بتنسيق Prometheus.

SELECT metric AS name , toFloat64( value ) AS value , description AS help, labels, 'gauge' AS type FROM system . dimensional_metrics FORMAT Prometheus

​ أوصاف المقاييس

إجمالي عدد عمليات الدمج التي فشلت منذ بدء التشغيل.

يشير إلى حالات فشل برامج بدء التشغيل النصية حسب نوع الخطأ. تُضبط القيمة على 1 عند فشل أحد برامج بدء التشغيل النصية، مع وسمه باسم الخطأ.

عدد أجزاء بيانات MergeTree، موسومة بحسب حالة الجزء ونوعه وما إذا كان جزء إسقاط.

عدد مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، وموسومة باسم ذاكرة التخزين المؤقت. معطّل افتراضيًا؛ فعِّله باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics .

إجمالي عدد بايتات مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، وموسومة حسب اسم ذاكرة التخزين المؤقت. يكون معطّلًا افتراضيًا؛ فعِّله باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics .

عدد مقاطع الملفات التي جرى إخراجها من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، موسومًا باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم. تكون غير مفعّلة افتراضيًا؛ فعِّلها باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics و expose_prometheus_eviction_metrics_per_user .

إجمالي بايتات مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، والموسومة باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم. تكون معطّلة افتراضيًا؛ فعِّلها باستخدام expose_prometheus_eviction_metrics و expose_prometheus_eviction_metrics_per_user .