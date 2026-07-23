الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي هذا الجدول على مقاييس متعددة الأبعاد يمكن حسابها فورًا وتصديرها بتنسيق Prometheus. وهو دائمًا مُحدَّث.
الوصف
الأعمدة
metric(String) — اسم المقياس.
value(Float64) — قيمة المقياس.
description(String) — وصف المقياس.
labels(Map(String, String)) — وسوم المقياس.
يمكنك استخدام استعلام كهذا لتصدير جميع المقاييس متعددة الأبعاد بتنسيق Prometheus.
مثال
SELECT
metric AS name,
toFloat64(value) AS value,
description AS help,
labels,
'gauge' AS type
FROM system.dimensional_metrics
FORMAT Prometheus
أوصاف المقاييس
إجمالي عدد عمليات الدمج التي فشلت منذ بدء التشغيل.
merge_failures
يشير إلى حالات فشل برامج بدء التشغيل النصية حسب نوع الخطأ. تُضبط القيمة على 1 عند فشل أحد برامج بدء التشغيل النصية، مع وسمه باسم الخطأ.
startup_scripts_failure_reason
عدد أجزاء بيانات MergeTree، موسومة بحسب حالة الجزء ونوعه وما إذا كان جزء إسقاط.
merge_tree_parts
عدد مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، وموسومة باسم ذاكرة التخزين المؤقت. معطّل افتراضيًا؛ فعِّله باستخدام
filesystem_cache_evictions_total
expose_prometheus_eviction_metrics.
إجمالي عدد بايتات مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، وموسومة حسب اسم ذاكرة التخزين المؤقت. يكون معطّلًا افتراضيًا؛ فعِّله باستخدام
filesystem_cache_evicted_bytes_total
expose_prometheus_eviction_metrics.
عدد مقاطع الملفات التي جرى إخراجها من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، موسومًا باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم. تكون غير مفعّلة افتراضيًا؛ فعِّلها باستخدام
filesystem_cache_evictions_by_user_total
expose_prometheus_eviction_metrics و
expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.
إجمالي بايتات مقاطع الملفات التي أُزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، والموسومة باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم. تكون معطّلة افتراضيًا؛ فعِّلها باستخدام
filesystem_cache_evicted_bytes_by_user_total
expose_prometheus_eviction_metrics و
expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.
راجع أيضًا
- system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحتسب دوريًا.
- system.events — يحتوي على عددٍ من الأحداث التي وقعت.
- system.metric_log — يحتوي على سجلٍّ تاريخي لقيم المقاييس من الجدولين
system.metricsو
system.events.
- المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.