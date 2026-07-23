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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على إدخالات السجل التي تتضمن معلومات عن عمليتَي BACKUP وRESTORE.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ الإدخال.
  • event_time (DateTime) — وقت الإدخال.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الإدخال بدقة الميكروثانية.
  • id (String) — معرّف عملية النسخ الاحتياطي أو الاستعادة.
  • name (String) — اسم وحدة تخزين النسخة الاحتياطية (محتويات عبارة FROM أو TO).
  • base_backup_name (String) — اسم النسخة الاحتياطية الأساسية في حالة النسخة الاحتياطية التزايدية.
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام المرتبط بعملية نسخ احتياطي.
  • status (Enum8(‘CREATING_BACKUP’ = 0, ‘BACKUP_CREATED’ = 1, ‘BACKUP_FAILED’ = 2, ‘RESTORING’ = 3, ‘RESTORED’ = 4, ‘RESTORE_FAILED’ = 5, ‘BACKUP_CANCELLED’ = 6, ‘RESTORE_CANCELLED’ = 7)) — حالة العملية.
  • error (String) — رسالة خطأ العملية الفاشلة (سلسلة فارغة للعمليات الناجحة).
  • start_time (DateTime64(6)) — وقت بدء العملية.
  • end_time (DateTime64(6)) — وقت انتهاء العملية.
  • num_files (UInt64) — عدد الملفات المخزنة في النسخة الاحتياطية.
  • total_size (UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات المخزنة في النسخة الاحتياطية.
  • num_entries (UInt64) — عدد العناصر في النسخة الاحتياطية، أي عدد الملفات داخل المجلد إذا كانت النسخة الاحتياطية مخزنة كمجلد، أو عدد الملفات داخل الأرشيف إذا كانت النسخة الاحتياطية مخزنة كأرشيف. ولا يساوي num_files إذا كانت النسخة الاحتياطية تزايدية أو إذا كانت تحتوي على ملفات فارغة أو مكررة. وينطبق ما يلي دائمًا: num_entries ≤ num_files.
  • uncompressed_size (UInt64) — الحجم غير المضغوط للنسخة الاحتياطية.
  • compressed_size (UInt64) — الحجم المضغوط للنسخة الاحتياطية. إذا لم تكن النسخة الاحتياطية مخزنة كأرشيف، فإنه يساوي uncompressed_size.
  • files_read (UInt64) — عدد الملفات المقروءة أثناء عملية الاستعادة.
  • bytes_read (UInt64) — الحجم الإجمالي للملفات المقروءة أثناء عملية الاستعادة.
  • settings (Map(LowCardinality(String), String)) — الإعدادات الخاصة بالنسخ الاحتياطي/الاستعادة والمستخدمة فعليًا في هذه العملية (من عبارة SETTINGS، بما في ذلك القيم الافتراضية). لا يتم كشف الإعدادات الحساسة.
  • engine_settings (Map(LowCardinality(String), String)) — الإعدادات التي يستخدمها فعليًا قارئ/كاتب محرّك النسخ الاحتياطي (مثل S3 allow_native_copy). تكون فارغة عندما تتضمن العملية أكثر من محرّك واحد ولا يمكن تمثيلها بخريطة مسطحة: النسخ الاحتياطية التزايدية وعمليات الاستعادة، وعمليات استعادة اللقطات خفيفة الوزن، وعمليات ON CLUSTER غير الداخلية.

مثال

هذه في الأساس هي المعلومات نفسها الواردة في جدول النظام system.backups:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦