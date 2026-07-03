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الوصف

يحتوي هذا الجدول على عمود واحد من النوع UInt64 باسم number، ويضم تقريبًا جميع الأعداد الطبيعية بدءًا من الصفر. يمكنك استخدام هذا الجدول للاختبارات، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء بحث بالقوة الغاشمة. لا تُنفَّذ القراءات من هذا الجدول بالتوازي.

الأعمدة

مثال

يمكنك أيضًا تقييد المخرجات باستخدام عبارات التصفية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦