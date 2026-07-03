يحتوي هذا الجدول على عمود واحد من النوع UInt64 باسم
الوصف
number، ويضم تقريبًا جميع الأعداد الطبيعية بدءًا من الصفر.
يمكنك استخدام هذا الجدول للاختبارات، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء بحث بالقوة الغاشمة.
لا تُنفَّذ القراءات من هذا الجدول بالتوازي.
الأعمدة
مثال
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;
يمكنك أيضًا تقييد المخرجات باستخدام عبارات التصفية.
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
SELECT * FROM system.numbers WHERE number < 10;
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.