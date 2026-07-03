جدول نظامي يحتوي على عمود واحد من نوع UInt64 باسم number ، ويضم تقريبًا جميع الأعداد الطبيعية بدءًا من الصفر.

يحتوي هذا الجدول على عمود واحد من النوع UInt64 باسم number ، ويضم تقريبًا جميع الأعداد الطبيعية بدءًا من الصفر.

يمكنك استخدام هذا الجدول للاختبارات، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء بحث بالقوة الغاشمة.

لا تُنفَّذ القراءات من هذا الجدول بالتوازي.

SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10 ;

┌─number─┐ │ 0 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │ │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.

يمكنك أيضًا تقييد المخرجات باستخدام عبارات التصفية.

SELECT * FROM system . numbers WHERE number < 10 ;