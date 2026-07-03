يحتوي على تحذيرات حول إعدادات الخادم ليعرضها clickhouse-client فور اتصاله بالخادم.
الوصف
الأعمدة
message(String) — رسالة تحذير صادرة من ClickHouse server.
message_format_string(LowCardinality(String)) — سلسلة تنسيق استُخدمت لتنسيق الرسالة.
يحتوي على تحذيرات تتعلق بإعدادات الخادم، ويعرضها clickhouse-client مباشرةً بعد اتصاله بالخادم.
message (String) — رسالة تحذير صادرة من ClickHouse server.
message_format_string (LowCardinality(String)) — سلسلة تنسيق استُخدمت لتنسيق الرسالة.
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