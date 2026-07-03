يحتوي الجدول على معلومات حول عمليات نقل أجزاء البيانات الجارية في جداول MergeTree. تُمثَّل كل عملية نقل لجزء بيانات بصف واحد.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول الذي يحتوي على جزء البيانات الجاري نقله.
elapsed(Float64) — الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء نقل جزء البيانات.
target_disk_name(String) — اسم القرص الذي يُنقل إليه جزء البيانات.
target_disk_path(String) — المسار إلى نقطة ربط القرص في نظام الملفات.
part_name(String) — اسم جزء البيانات الجاري نقله.
part_size(UInt64) — حجم جزء البيانات.
thread_id(UInt64) — معرّف الخيط الذي ينفّذ عملية النقل.
مثال
SELECT * FROM system.moves
┌─database─┬─table─┬─────elapsed─┬─target_disk_name─┬─target_disk_path─┬─part_name─┬─part_size─┬─thread_id─┐
│ default │ test2 │ 1.668056039 │ s3 │ ./disks/s3/ │ all_3_3_0 │ 136 │ 296146 │
└──────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
انظر أيضًا
- MergeTree محرك الجدول
- استخدام عدة أجهزة تخزين كتلية لتخزين البيانات
- ALTER TABLE … MOVE PART الأمر