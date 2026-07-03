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الوصف

يحتوي الجدول على معلومات حول عمليات نقل أجزاء البيانات الجارية في جداول MergeTree. تُمثَّل كل عملية نقل لجزء بيانات بصف واحد.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول الذي يحتوي على جزء البيانات الجاري نقله.
  • elapsed (Float64) — الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء نقل جزء البيانات.
  • target_disk_name (String) — اسم القرص الذي يُنقل إليه جزء البيانات.
  • target_disk_path (String) — المسار إلى نقطة ربط القرص في نظام الملفات.
  • part_name (String) — اسم جزء البيانات الجاري نقله.
  • part_size (UInt64) — حجم جزء البيانات.
  • thread_id (UInt64) — معرّف الخيط الذي ينفّذ عملية النقل.

مثال

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦