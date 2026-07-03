يحتوي هذا الجدول على معلومات حول أجزاء الإسقاط في جداول عائلة MergeTree.
الوصف
الأعمدة
partition(String) — اسم القسم.
name(String) — اسم جزء البيانات.
part_type(String) — تنسيق تخزين جزء البيانات. القيم الممكنة: Wide (ملف لكل عمود) وCompact (ملف واحد لجميع الأعمدة).
parent_name(String) — اسم جزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_uuid(UUID) — معرّف UUID لجزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_part_type(String) — تنسيق تخزين جزء البيانات المصدر (الأصل).
active(UInt8) — مؤشر يوضّح ما إذا كان جزء البيانات نشطًا. إذا كان جزء البيانات نشطًا، فسيُستخدم في الجدول. وإلا، فهو على وشك أن يُحذف. تظهر أجزاء البيانات غير النشطة بعد عمليات الدمج والتعديل.
marks(UInt64) — عدد العلامات. للحصول على العدد التقريبي للصفوف في جزء البيانات، اضرب عدد العلامات في دقة الفهرس (عادةً 8192) (لا تعمل هذه الملاحظة مع الدقة التكيفية).
rows(UInt64) — عدد الصفوف.
bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات بالبايت.
data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات. لا تشمل الملفات المساعدة، مثل الملفات التي تحتوي على العلامات.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات. لا تشمل الملفات المساعدة، مثل الملفات التي تحتوي على العلامات.
marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات.
parent_marks(UInt64) — عدد العلامات في الجزء المصدر (الأصل).
parent_rows(UInt64) — عدد الصفوف في الجزء المصدر (الأصل).
parent_bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات المصدر (الأصل) بالبايت.
parent_data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات في جزء البيانات المصدر (الأصل).
modification_time(DateTime) — الوقت الذي عُدِّل فيه الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات. ويتوافق هذا عادةً مع وقت إنشاء جزء البيانات.
remove_time(DateTime) — الوقت الذي أصبح فيه جزء البيانات غير نشط.
refcount(UInt32) — عدد المواضع التي يُستخدَم فيها جزء البيانات. وتشير القيمة الأكبر من 2 إلى أن جزء البيانات مستخدم في الاستعلامات أو عمليات الدمج.
min_date(Date) — القيمة الدنيا لمفتاح التاريخ في جزء البيانات.
max_date(Date) — القيمة القصوى لمفتاح التاريخ في جزء البيانات.
min_time(DateTime) — القيمة الدنيا لمفتاح التاريخ والوقت في جزء البيانات.
max_time(DateTime) — القيمة القصوى لمفتاح التاريخ والوقت في جزء البيانات.
partition_id(String) — معرّف القسم.
min_block_number(Int64) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
max_block_number(Int64) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
level(UInt32) — عمق شجرة الدمج. وتعني القيمة صفر أن الجزء الحالي أُنشئ بعملية إدراج، وليس نتيجة دمج أجزاء أخرى.
data_version(UInt64) — رقم يُستخدم لتحديد عمليات mutation التي يجب تطبيقها على جزء البيانات (أي عمليات mutation ذات إصدار أعلى من data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها قيم المفتاح الأساسي.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي.
is_frozen(UInt8) — علامة تشير إلى وجود نسخة احتياطية لبيانات القسم. تعني 1 أن النسخة الاحتياطية موجودة، وتعني 0 أنها غير موجودة.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
engine(String) — اسم محرك الجدول بدون معلمات.
disk_name(String) — اسم القرص الذي يخزّن جزء البيانات.
path(String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
hash_of_all_files(String) — قيمة sipHash128 للملفات المضغوطة.
hash_of_uncompressed_files(String) — قيمة sipHash128 للملفات غير المضغوطة (مثل ملفات marks وindex file وما إلى ذلك).
uncompressed_hash_of_compressed_files(String) — قيمة sipHash128 للبيانات الموجودة في الملفات المضغوطة كما لو كانت غير مضغوطة.
delete_ttl_info_min(DateTime) — القيمة الدنيا لمفتاح التاريخ والوقت لقاعدة TTL DELETE.
delete_ttl_info_max(DateTime) — القيمة القصوى لمفتاح التاريخ والوقت لقاعدة TTL DELETE.
move_ttl_info.expression(Array(String)) — مصفوفة من التعبيرات. يحدّد كل تعبير قاعدة TTL MOVE.
move_ttl_info.min(Array(DateTime)) — مصفوفة من قيم التاريخ والوقت. يصف كل عنصر الحد الأدنى لقيمة المفتاح لقاعدة TTL MOVE.
move_ttl_info.max(Array(DateTime)) — مصفوفة من قيم التاريخ والوقت. يصف كل عنصر الحد الأقصى لقيمة المفتاح لقاعدة TTL MOVE.
default_compression_codec(String) — اسم codec المستخدم لضغط جزء البيانات هذا (في حال عدم وجود codec صريح للأعمدة).
recompression_ttl_info.expression(Array(String)) — تعبير TTL.
recompression_ttl_info.min(Array(DateTime)) — القيمة الدنيا لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. وتُستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك صف واحد على الأقل انتهت مدة TTL الخاصة به.
recompression_ttl_info.max(Array(DateTime)) — القيمة القصوى لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. تُستخدم لمعرفة ما إذا كانت جميع الصفوف ذات TTL منتهية الصلاحية.
group_by_ttl_info.expression(Array(String)) — تعبير TTL.
group_by_ttl_info.min(Array(DateTime)) — القيمة الدنيا لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. تُستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك صف واحد على الأقل ذو TTL منتهية الصلاحية.
group_by_ttl_info.max(Array(DateTime)) — القيمة القصوى لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. تُستخدم لمعرفة ما إذا كانت جميع الصفوف ذات TTL منتهية الصلاحية.
rows_where_ttl_info.expression(Array(String)) — تعبير TTL.
rows_where_ttl_info.min(Array(DateTime)) — القيمة الدنيا لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. تُستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك صف واحد على الأقل ذو TTL منتهية الصلاحية.
rows_where_ttl_info.max(Array(DateTime)) — القيمة القصوى لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. تُستخدم لمعرفة ما إذا كانت جميع الصفوف ذات TTL منتهية الصلاحية.
is_broken(UInt8) — ما إذا كان جزء الإسقاط تالفًا
exception_code(Int32) — رسالة الاستثناء التي توضّح حالة التلف في جزء الإسقاط
exception(String) — رمز الاستثناء الذي يوضّح حالة التلف في جزء الإسقاط