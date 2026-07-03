يحتوي على معلومات عن كل نسخة متماثلة لقاعدة بيانات Replicated.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات من نوع Replicated.
is_readonly(UInt8) — ما إذا كانت النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات في وضع القراءة فقط.
max_log_ptr(Int32) — أكبر رقم إدخال في سجل النشاط العام.
replica_name(String) — اسم الـ النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper.
replica_path(String) — مسار بيانات الـ النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper.
zookeeper_path(String) — مسار بيانات قاعدة البيانات في ClickHouse Keeper.
shard_name(String) — اسم الـ shard في العنقود.
log_ptr(Int32) — أكبر رقم إدخال في سجل النشاط العام الذي نسخته النسخة المتماثلة إلى queue التنفيذ الخاصة بها، زائد واحد.
total_replicas(UInt32) — العدد الإجمالي للـ النسخ المتماثلة المعروفة لقاعدة البيانات هذه.
zookeeper_exception(String) — آخر رسالة استثناء، وتظهر إذا وقع الخطأ أثناء جلب المعلومات من ClickHouse Keeper.
is_session_expired(UInt8) — انتهت صلاحية الجلسة مع ClickHouse Keeper. وهو عمليًا مماثل لـ
is_readonly.
مثال
SELECT * FROM system.database_replicas FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: db_2
is_readonly: 0
max_log_ptr: 2
replica_name: replica1
replica_path: /test/db_2/replicas/shard1|replica1
zookeeper_path: /test/db_2
shard_name: shard1
log_ptr: 2
total_replicas: 1
zookeeper_exception:
is_session_expired: 0