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الوصف

يحتوي على معلومات عن كل نسخة متماثلة لقاعدة بيانات Replicated.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات من نوع Replicated.
  • is_readonly (UInt8) — ما إذا كانت النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات في وضع القراءة فقط.
  • max_log_ptr (Int32) — أكبر رقم إدخال في سجل النشاط العام.
  • replica_name (String) — اسم الـ النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper.
  • replica_path (String) — مسار بيانات الـ النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper.
  • zookeeper_path (String) — مسار بيانات قاعدة البيانات في ClickHouse Keeper.
  • shard_name (String) — اسم الـ shard في العنقود.
  • log_ptr (Int32) — أكبر رقم إدخال في سجل النشاط العام الذي نسخته النسخة المتماثلة إلى queue التنفيذ الخاصة بها، زائد واحد.
  • total_replicas (UInt32) — العدد الإجمالي للـ النسخ المتماثلة المعروفة لقاعدة البيانات هذه.
  • zookeeper_exception (String) — آخر رسالة استثناء، وتظهر إذا وقع الخطأ أثناء جلب المعلومات من ClickHouse Keeper.
  • is_session_expired (UInt8) — انتهت صلاحية الجلسة مع ClickHouse Keeper. وهو عمليًا مماثل لـ is_readonly.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦