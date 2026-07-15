يتضمن تراخيص مكتبات الطرف الثالث الموجودة في الدليل contrib ضمن الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.
الوصف
الأعمدة
library_name(String) — اسم المكتبة.
license_type(String) — نوع الترخيص — مثل Apache و MIT.
license_path(String) — مسار الملف الذي يحتوي على نص الترخيص.
license_text(String) — نص الترخيص.
مثال
SELECT library_name, license_type, license_path FROM system.licenses LIMIT 15
┌─library_name───────┬─license_type─┬─license_path────────────────────────┐
│ aws-c-common │ Apache │ /contrib/aws-c-common/LICENSE │
│ boost │ Boost │ /contrib/boost/LICENSE_1_0.txt │
│ brotli │ MIT │ /contrib/brotli/LICENSE │
│ [...] │ [...] │ [...] │
└────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘