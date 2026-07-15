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الوصف

يتضمن تراخيص مكتبات الطرف الثالث الموجودة في الدليل contrib ضمن الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الأعمدة

  • library_name (String) — اسم المكتبة.
  • license_type (String) — نوع الترخيص — مثل Apache و MIT.
  • license_path (String) — مسار الملف الذي يحتوي على نص الترخيص.
  • license_text (String) — نص الترخيص.

مثال

آخر تعديل في ١٥ يوليو ٢٠٢٦