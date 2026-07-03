يصف محتوى ملف تعريف الإعداد:
الوصف
- القيود.
- الأدوار والمستخدمون الذين ينطبق عليهم ملف تعريف الإعداد هذا.
- ملفات تعريف الإعداد الأصلية.
الأعمدة
profile_name(Nullable(String)) — اسم ملف تعريف الإعدادات.
user_name(Nullable(String)) — اسم المستخدم.
role_name(Nullable(String)) — اسم الدور.
index(UInt64) — الرقم التسلسلي لعنصر ملف تعريف الإعدادات.
setting_name(Nullable(String)) — اسم الإعداد.
value(Nullable(String)) — قيمة الإعداد.
min(Nullable(String)) — الحد الأدنى لقيمة الإعداد. تكون NULL إذا لم يتم تعيينها.
max(Nullable(String)) — الحد الأقصى لقيمة الإعداد. تكون NULL إذا لم يتم تعيينها.
writability(Nullable(Enum8(‘WRITABLE’ = 0, ‘CONST’ = 1, ‘CHANGEABLE_IN_READONLY’ = 2))) — الخاصية التي توضّح ما إذا كان يمكن تغيير الإعداد أم لا.
inherit_profile(Nullable(String)) — ملف تعريف أصل لملف تعريف الإعدادات هذا. تكون NULL إذا لم يتم تعيينه. سيرث ملف تعريف الإعدادات جميع قيم الإعدادات وقيودها (min, max, readonly) من ملفات التعريف الأصلية الخاصة به.