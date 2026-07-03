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الوصف

يصف محتوى ملف تعريف الإعداد:
  • القيود.
  • الأدوار والمستخدمون الذين ينطبق عليهم ملف تعريف الإعداد هذا.
  • ملفات تعريف الإعداد الأصلية.

الأعمدة

  • profile_name (Nullable(String)) — اسم ملف تعريف الإعدادات.
  • user_name (Nullable(String)) — اسم المستخدم.
  • role_name (Nullable(String)) — اسم الدور.
  • index (UInt64) — الرقم التسلسلي لعنصر ملف تعريف الإعدادات.
  • setting_name (Nullable(String)) — اسم الإعداد.
  • value (Nullable(String)) — قيمة الإعداد.
  • min (Nullable(String)) — الحد الأدنى لقيمة الإعداد. تكون NULL إذا لم يتم تعيينها.
  • max (Nullable(String)) — الحد الأقصى لقيمة الإعداد. تكون NULL إذا لم يتم تعيينها.
  • writability (Nullable(Enum8(‘WRITABLE’ = 0, ‘CONST’ = 1, ‘CHANGEABLE_IN_READONLY’ = 2))) — الخاصية التي توضّح ما إذا كان يمكن تغيير الإعداد أم لا.
  • inherit_profile (Nullable(String)) — ملف تعريف أصل لملف تعريف الإعدادات هذا. تكون NULL إذا لم يتم تعيينه. سيرث ملف تعريف الإعدادات جميع قيم الإعدادات وقيودها (min, max, readonly) من ملفات التعريف الأصلية الخاصة به.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦