جدول نظامي يحتوي على معلومات عن معلمات الطلب المُرسَل إلى خادم ZooKeeper والاستجابة الواردة منه.

يحتوي هذا الجدول على معلومات حول معلمات الطلب المرسل إلى خادم ZooKeeper والاستجابة الصادرة عنه.

بالنسبة إلى الطلبات، لا تُعبَّأ إلا الأعمدة التي تحتوي على معلمات الطلب، بينما تُملأ الأعمدة المتبقية بالقيم الافتراضية ( 0 أو NULL ). وعند وصول الاستجابة، تُضاف بياناتها إلى الأعمدة الأخرى.

Query SELECT * FROM system . zookeeper_log WHERE (session_id = '106662742089334927' ) AND (xid = '10858' ) FORMAT Vertical;