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الوصف

يحتوي هذا الجدول على معلومات حول معلمات الطلب المرسل إلى خادم ZooKeeper والاستجابة الصادرة عنه. بالنسبة إلى الطلبات، لا تُعبَّأ إلا الأعمدة التي تحتوي على معلمات الطلب، بينما تُملأ الأعمدة المتبقية بالقيم الافتراضية (0 أو NULL). وعند وصول الاستجابة، تُضاف بياناتها إلى الأعمدة الأخرى.

الأعمدة

مثال

Query
Response

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦