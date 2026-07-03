يتضمن معلومات عن المهام الموجودة في قائمة انتظار النسخ المتماثل المخزنة في ClickHouse Keeper أو ZooKeeper، للجداول ضمن عائلة
الوصف
ReplicatedMergeTree.
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
replica_name(String) — اسم النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper. تختلف أسماء النسخ المتماثلة للجدول نفسه.
position(UInt32) — موضع المهمة في قائمة الانتظار.
node_name(String) — اسم العقدة في ClickHouse Keeper.
type(String) — نوع المهمة في قائمة الانتظار، وهو أحد ما يلي: • GET_PART — جلب الجزء من نسخة متماثلة أخرى، • ATTACH_PART — إرفاق الجزء، وقد يكون من نسختنا المتماثلة نفسها (إذا وُجد في مجلد detached). ويمكن اعتباره GET_PART مع بعض التحسينات، إذ إنهما متشابهان إلى حدٍّ كبير، • MERGE_PARTS — دمج الأجزاء، • DROP_RANGE — حذف الأجزاء في partition المحدد ضمن نطاق الأرقام المحدد. • CLEAR_COLUMN — ملاحظة: Deprecated. حذف عمود محدد من partition المحدد. • CLEAR_INDEX — ملاحظة: Deprecated. حذف index محدد من partition المحدد. • REPLACE_RANGE — حذف نطاق معيّن من الأجزاء واستبداله بأجزاء جديدة. • MUTATE_PART — تطبيق عملية mutation واحدة أو عدة عمليات mutation على الجزء. • ALTER_METADATA — تطبيق تعديل ALTER وفقًا للمسارين العامين /metadata و /columns.
create_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان أُرسلت فيهما المهمة للتنفيذ.
required_quorum(UInt32) — عدد النسخ المتماثلة التي تنتظر اكتمال المهمة مع تأكيد الإكمال. لا تكون هذه column ذات صلة إلا بمهمة GET_PARTS.
source_replica(String) — اسم النسخة المتماثلة المصدر.
new_part_name(String) — اسم الجزء الجديد.
parts_to_merge(Array(String)) — أسماء الأجزاء المراد دمجها أو تحديثها.
is_detach(UInt8) — يشير هذا الخيار إلى ما إذا كانت مهمة DETACH_PARTS موجودة في قائمة الانتظار.
is_currently_executing(UInt8) — يشير هذا الخيار إلى ما إذا كانت مهمة محددة قيد التنفيذ حاليًا.
num_tries(UInt32) — عدد المحاولات الفاشلة لإكمال المهمة.
last_exception(String) — رسالة نصية عن آخر error حدث (إن وجد).
last_exception_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان حدث فيهما آخر error.
last_attempt_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان جرت فيهما آخر محاولة لتنفيذ المهمة.
num_postponed(UInt32) — عدد المرات التي أُجِّل فيها الإجراء.
postpone_reason(String) — سبب تأجيل المهمة.
last_postpone_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان أُجِّلت فيهما المهمة آخر مرة.
merge_type(String) — نوع عملية الدمج الحالية. تكون القيمة فارغة إذا كانت العملية mutation.
مثال
SELECT * FROM system.replication_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: merge
table: visits_v2
replica_name: mtgiga001-1t
position: 15
node_name: queue-0009325559
type: MERGE_PARTS
create_time: 2020-12-07 14:04:21
required_quorum: 0
source_replica: mtgiga001-1t
new_part_name: 20201130_121373_121384_2
parts_to_merge: ['20201130_121373_121378_1','20201130_121379_121379_0','20201130_121380_121380_0','20201130_121381_121381_0','20201130_121382_121382_0','20201130_121383_121383_0','20201130_121384_121384_0']
is_detach: 0
is_currently_executing: 0
num_tries: 36
last_exception: Code: 226, e.displayText() = DB::Exception: Marks file '/opt/clickhouse/data/merge/visits_v2/tmp_fetch_20201130_121373_121384_2/CounterID.mrk' does not exist (version 20.8.7.15 (official build))
last_attempt_time: 2020-12-08 17:35:54
num_postponed: 0
postpone_reason:
last_postpone_time: 1970-01-01 03:00:00