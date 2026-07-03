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الوصف

يتضمن معلومات عن المهام الموجودة في قائمة انتظار النسخ المتماثل المخزنة في ClickHouse Keeper أو ZooKeeper، للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • replica_name (String) — اسم النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper. تختلف أسماء النسخ المتماثلة للجدول نفسه.
  • position (UInt32) — موضع المهمة في قائمة الانتظار.
  • node_name (String) — اسم العقدة في ClickHouse Keeper.
  • type (String) — نوع المهمة في قائمة الانتظار، وهو أحد ما يلي: • GET_PART — جلب الجزء من نسخة متماثلة أخرى، • ATTACH_PART — إرفاق الجزء، وقد يكون من نسختنا المتماثلة نفسها (إذا وُجد في مجلد detached). ويمكن اعتباره GET_PART مع بعض التحسينات، إذ إنهما متشابهان إلى حدٍّ كبير، • MERGE_PARTS — دمج الأجزاء، • DROP_RANGE — حذف الأجزاء في partition المحدد ضمن نطاق الأرقام المحدد. • CLEAR_COLUMN — ملاحظة: Deprecated. حذف عمود محدد من partition المحدد. • CLEAR_INDEX — ملاحظة: Deprecated. حذف index محدد من partition المحدد. • REPLACE_RANGE — حذف نطاق معيّن من الأجزاء واستبداله بأجزاء جديدة. • MUTATE_PART — تطبيق عملية mutation واحدة أو عدة عمليات mutation على الجزء. • ALTER_METADATA — تطبيق تعديل ALTER وفقًا للمسارين العامين /metadata و /columns.
  • create_time (DateTime) — التاريخ والوقت اللذان أُرسلت فيهما المهمة للتنفيذ.
  • required_quorum (UInt32) — عدد النسخ المتماثلة التي تنتظر اكتمال المهمة مع تأكيد الإكمال. لا تكون هذه column ذات صلة إلا بمهمة GET_PARTS.
  • source_replica (String) — اسم النسخة المتماثلة المصدر.
  • new_part_name (String) — اسم الجزء الجديد.
  • parts_to_merge (Array(String)) — أسماء الأجزاء المراد دمجها أو تحديثها.
  • is_detach (UInt8) — يشير هذا الخيار إلى ما إذا كانت مهمة DETACH_PARTS موجودة في قائمة الانتظار.
  • is_currently_executing (UInt8) — يشير هذا الخيار إلى ما إذا كانت مهمة محددة قيد التنفيذ حاليًا.
  • num_tries (UInt32) — عدد المحاولات الفاشلة لإكمال المهمة.
  • last_exception (String) — رسالة نصية عن آخر error حدث (إن وجد).
  • last_exception_time (DateTime) — التاريخ والوقت اللذان حدث فيهما آخر error.
  • last_attempt_time (DateTime) — التاريخ والوقت اللذان جرت فيهما آخر محاولة لتنفيذ المهمة.
  • num_postponed (UInt32) — عدد المرات التي أُجِّل فيها الإجراء.
  • postpone_reason (String) — سبب تأجيل المهمة.
  • last_postpone_time (DateTime) — التاريخ والوقت اللذان أُجِّلت فيهما المهمة آخر مرة.
  • merge_type (String) — نوع عملية الدمج الحالية. تكون القيمة فارغة إذا كانت العملية mutation.

مثال

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦