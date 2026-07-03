توفر جداول النظام معلومات حول:
نظرة عامة على جداول النظام
- حالات الخادم وعملياته وبيئته.
- العمليات الداخلية للخادم.
- الخيارات المستخدمة عند بناء الملف التنفيذي لـ ClickHouse.
- موجودة في قاعدة البيانات
system.
- متاحة للقراءة فقط.
- لا يمكن إسقاطها أو تعديلها، ولكن يمكن فصلها.
/etc/clickhouse-server/config.d/، أو بضبط العناصر المقابلة في
/etc/clickhouse-server/config.xml. والعناصر التي يمكن تخصيصها هي:
database: قاعدة البيانات التي ينتمي إليها جدول سجل النظام. هذا الخيار Deprecated الآن. جميع جداول سجل النظام موجودة ضمن قاعدة البيانات
system.
table: الجدول الذي تُدرج فيه البيانات.
partition_by: حدّد expression PARTITION BY.
ttl: حدّد expression TTL للجدول.
flush_interval_milliseconds: الفاصل الزمني لتفريغ البيانات إلى disk.
engine: يوفّر expression كاملًا للمحرك (يبدأ بـ
ENGINE =) مع parameters. يتعارض هذا الخيار مع
partition_byو
ttl. وإذا تم تعيينها معًا، فسيقوم server بraise an exception ثم الخروج.
بشكل افتراضي، يكون نمو الجدول غير محدود. للتحكم في حجم الجدول، يمكنك استخدام إعدادات TTL لإزالة سجلات السجل القديمة. كما يمكنك أيضًا استخدام ميزة التقسيم في الجداول التي تستخدم المحرك
<clickhouse>
<query_log>
<database>system</database>
<table>query_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<ttl>event_date + INTERVAL 30 DAY DELETE</ttl>
<!--
<engine>ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(event_date) ORDER BY (event_date, event_time) SETTINGS index_granularity = 1024</engine>
-->
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_log>
</clickhouse>
MergeTree.
لجمع مقاييس النظام، يستخدم ClickHouse server ما يلي:
مصادر مقاييس النظام
- القدرة
CAP_NET_ADMIN.
- procfs (في Linux فقط).
CAP_NET_ADMIN، فإنه يحاول التبديل تلقائيًا إلى
ProcfsMetricsProvider. ويتيح
ProcfsMetricsProvider جمع مقاييس النظام لكل استعلام (لـ CPU وI/O).
إذا كان procfs مدعومًا ومُمكّنًا على النظام، فإن ClickHouse server يجمع هذه المقاييس:
OSCPUVirtualTimeMicroseconds
OSCPUWaitMicroseconds
OSIOWaitMicroseconds
OSReadChars
OSWriteChars
OSReadBytes
OSWriteBytes
يكون
OSIOWaitMicroseconds معطّلًا افتراضيًا في نوى Linux ابتداءً من الإصدار 5.14.x.
يمكنك تمكينه باستخدام
sudo sysctl kernel.task_delayacct=1 أو بإنشاء ملف
.conf في
/etc/sysctl.d/ يتضمن
kernel.task_delayacct = 1
في ClickHouse Cloud، توفّر جداول النظام رؤى بالغة الأهمية حول حالة الخدمة وأدائها، تمامًا كما هو الحال في عمليات النشر ذاتية الإدارة. وتعمل بعض جداول النظام على مستوى العنقود بالكامل، ولا سيما تلك التي تستمد بياناتها من عُقد Keeper التي تدير البيانات الوصفية الموزعة. وتعكس هذه الجداول الحالة العامة للعنقود، ويجب أن تكون متسقة عند الاستعلام عنها من العُقد الفردية. على سبيل المثال، يجب أن يكون جدول
جداول النظام في ClickHouse Cloud
parts متسقًا بغض النظر عن العُقدة التي يُجرى منها الاستعلام:
في المقابل، تكون بعض جداول النظام الأخرى خاصة بكل عقدة، مثل تلك الموجودة في الذاكرة أو التي تحتفظ ببياناتها باستخدام محرك الجدول MergeTree. وهذا شائع في بيانات مثل السجلات والمقاييس. ويضمن هذا التخزين الدائم بقاء البيانات التاريخية متاحة للتحليل. ومع ذلك، فإن هذه الجداول الخاصة بالعقدة تكون، بطبيعتها، فريدة لكل عقدة. بوجه عام، يمكن تطبيق القواعد التالية عند تحديد ما إذا كان جدول من جداول النظام خاصًا بعقدة معينة:
SELECT hostname(), count()
FROM system.parts
WHERE `table` = 'pypi'
┌─hostname()────────────────────┬─count()─┐
│ c-ecru-qn-34-server-vccsrty-0 │ 26 │
└───────────────────────────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
SELECT
hostname(),
count()
FROM system.parts
WHERE `table` = 'pypi'
┌─hostname()────────────────────┬─count()─┐
│ c-ecru-qn-34-server-w59bfco-0 │ 26 │
└───────────────────────────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.
- جداول النظام التي تحمل اللاحقة
_log.
- جداول النظام التي تعرض المقاييس، مثل
metricsو
asynchronous_metricsو
events.
- جداول النظام التي تعرض العمليات الجارية، مثل
processesو
merges.
system.query_log، التي تحتوي على صف لكل query تنفذه العقدة:
SHOW TABLES FROM system LIKE 'query_log%'
┌─name─────────┐
│ query_log │
│ query_log_1 │
│ query_log_10 │
│ query_log_2 │
│ query_log_3 │
│ query_log_4 │
│ query_log_5 │
│ query_log_6 │
│ query_log_7 │
│ query_log_8 │
│ query_log_9 │
└──────────────┘
11 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
يمكننا إجراء استعلام عبر هذه الجداول باستخدام الدالة
الاستعلام عن عدة إصدارات
merge. على سبيل المثال، يحدِّد الاستعلام أدناه أحدث استعلام وُجِّه إلى العقدة المستهدفة في كل جدول
query_log:
SELECT
_table,
max(event_time) AS most_recent
FROM merge('system', '^query_log')
GROUP BY _table
ORDER BY most_recent DESC
┌─_table───────┬─────────most_recent─┐
│ query_log │ 2025-04-13 10:59:29 │
│ query_log_1 │ 2025-04-09 12:34:46 │
│ query_log_2 │ 2025-04-09 12:33:45 │
│ query_log_3 │ 2025-04-07 17:10:34 │
│ query_log_5 │ 2025-03-24 09:39:39 │
│ query_log_4 │ 2025-03-24 09:38:58 │
│ query_log_6 │ 2025-03-19 16:07:41 │
│ query_log_7 │ 2025-03-18 17:01:07 │
│ query_log_8 │ 2025-03-18 14:36:07 │
│ query_log_10 │ 2025-03-18 14:01:33 │
│ query_log_9 │ 2025-03-18 14:01:32 │
└──────────────┴─────────────────────┘
11 rows in set. Elapsed: 0.373 sec. Processed 6.44 million rows, 25.77 MB (17.29 million rows/s., 69.17 MB/s.)
Peak memory usage: 28.45 MiB.
والأهم من ذلك أن هذه الجداول تظل محلية على مستوى كل عقدة.
لا تعتمد على اللاحقة الرقمية لتحديد الترتيبرغم أن اللاحقة الرقمية في الجداول قد توحي بترتيب البيانات، فلا ينبغي الاعتماد عليها مطلقًا. لذلك، استخدم دائمًا دالة الجدول
merge مع عامل تصفية للتاريخ عند الاستعلام عن نطاقات تاريخية محددة.
للحصول على رؤية شاملة للعنقود بأكمله، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الدالة
الاستعلام عن عبر العقد
clusterAllReplicas بالاقتران مع الدالة
merge. تتيح الدالة
clusterAllReplicas الاستعلام عن جداول النظام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل العنقود “default”، مع تجميع البيانات الخاصة بكل عقدة في نتيجة موحّدة. وعند دمجها مع الدالة
merge، يمكن استخدامها لاستهداف جميع بيانات النظام الخاصة بجدول معيّن داخل عنقود.
تكون هذه المقاربة مفيدة بشكل خاص في مراقبة العمليات على مستوى العنقود واستكشاف أخطائها وإصلاحها، بما يضمن تمكّن المستخدمين من تحليل سلامة نشر ClickHouse Cloud وأدائه بفعالية.
على سبيل المثال، انظر إلى الفرق عند الاستعلام عن جدول
توفّر ClickHouse Cloud عناقيد تضم عدة نسخ متماثلة لتحقيق التكرار والتحويل التلقائي عند التعطل. وهذا يتيح ميزاتها، مثل التحجيم التلقائي الديناميكي والترقيات من دون توقف. وفي لحظة معيّنة، قد تكون هناك عقد جديدة قيد الإضافة إلى العنقود أو الإزالة منه. لتخطي هذه العقد، أضف
SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 إلى الاستعلامات التي تستخدم
clusterAllReplicas كما هو موضح أدناه.
query_log — وهو غالبًا ما يكون أساسيًا للتحليل.
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM system.query_log
WHERE (event_time >= '2025-04-01 00:00:00') AND (event_time <= '2025-04-12 00:00:00')
GROUP BY host
┌─host──────────────────────────┬─count()─┐
│ c-ecru-qn-34-server-s5bnysl-0 │ 650543 │
└───────────────────────────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.010 sec. Processed 17.87 thousand rows, 71.51 KB (1.75 million rows/s., 7.01 MB/s.)
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM clusterAllReplicas('default', system.query_log)
WHERE (event_time >= '2025-04-01 00:00:00') AND (event_time <= '2025-04-12 00:00:00')
GROUP BY host SETTINGS skip_unavailable_shards = 1
┌─host──────────────────────────┬─count()─┐
│ c-ecru-qn-34-server-s5bnysl-0 │ 650543 │
│ c-ecru-qn-34-server-6em4y4t-0 │ 656029 │
│ c-ecru-qn-34-server-iejrkg0-0 │ 641155 │
└───────────────────────────────┴─────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.026 sec. Processed 1.97 million rows, 7.88 MB (75.51 million rows/s., 302.05 MB/s.)
نظرًا لاختلاف إصدارات جداول النظام، فإن هذا لا يزال لا يمثّل كامل البيانات في العنقود. وعند دمج ما سبق مع الدالة
الاستعلام عن عبر العقد والإصدارات
merge، نحصل على نتيجة دقيقة لنطاق التاريخ المحدد:
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM clusterAllReplicas('default', merge('system', '^query_log'))
WHERE (event_time >= '2025-04-01 00:00:00') AND (event_time <= '2025-04-12 00:00:00')
GROUP BY host SETTINGS skip_unavailable_shards = 1
┌─host──────────────────────────┬─count()─┐
│ c-ecru-qn-34-server-s5bnysl-0 │ 3008000 │
│ c-ecru-qn-34-server-6em4y4t-0 │ 3659443 │
│ c-ecru-qn-34-server-iejrkg0-0 │ 1078287 │
└───────────────────────────────┴─────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.462 sec. Processed 7.94 million rows, 31.75 MB (17.17 million rows/s., 68.67 MB/s.)