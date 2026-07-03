​ نظرة عامة على جداول النظام

توفر جداول النظام معلومات حول:

حالات الخادم وعملياته وبيئته.

العمليات الداخلية للخادم.

الخيارات المستخدمة عند بناء الملف التنفيذي لـ ClickHouse.

جداول النظام:

موجودة في قاعدة البيانات system .

. متاحة للقراءة فقط.

لا يمكن إسقاطها أو تعديلها، ولكن يمكن فصلها.

تخزّن معظم جداول النظام بياناتها في RAM. وينشئ ClickHouse server هذه الجداول عند بدء التشغيل.

query_log وquery_thread_log وtrace_log وpart_log وcrash_log وtext_log و وعلى عكس جداول النظام الأخرى، فإن جداول سجل النظام metric_log backup_log تستخدم محرك الجدول ‏ MergeTree ، وتخزّن بياناتها في filesystem افتراضيًا. وإذا أزلت جدولًا من filesystem، فسيُنشئ ClickHouse server جدولًا فارغًا من جديد عند كتابة البيانات التالية. وإذا تغيّر مخطط جدول نظام في release جديد، فسيُعيد ClickHouse تسمية الجدول الحالي ويُنشئ جدولًا جديدًا.

يمكن تخصيص جداول سجل النظام بإنشاء config file يحمل الاسم نفسه للجدول ضمن /etc/clickhouse-server/config.d/ ، أو بضبط العناصر المقابلة في /etc/clickhouse-server/config.xml . والعناصر التي يمكن تخصيصها هي:

database : قاعدة البيانات التي ينتمي إليها جدول سجل النظام. هذا الخيار Deprecated الآن. جميع جداول سجل النظام موجودة ضمن قاعدة البيانات system .

: قاعدة البيانات التي ينتمي إليها جدول سجل النظام. هذا الخيار Deprecated الآن. جميع جداول سجل النظام موجودة ضمن قاعدة البيانات . table : الجدول الذي تُدرج فيه البيانات.

: الجدول الذي تُدرج فيه البيانات. partition_by : حدّد expression ‏PARTITION BY.

: حدّد expression ‏PARTITION BY. ttl : حدّد expression ‏TTL للجدول.

: حدّد expression ‏TTL للجدول. flush_interval_milliseconds : الفاصل الزمني لتفريغ البيانات إلى disk.

: الفاصل الزمني لتفريغ البيانات إلى disk. engine : يوفّر expression كاملًا للمحرك (يبدأ بـ ENGINE = ) مع parameters. يتعارض هذا الخيار مع partition_by و ttl . وإذا تم تعيينها معًا، فسيقوم server بraise an exception ثم الخروج.

مثال:

< clickhouse > < query_log > < database > system </ database > < table > query_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < ttl > event_date + INTERVAL 30 DAY DELETE </ ttl > <!-- <engine>ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(event_date) ORDER BY (event_date, event_time) SETTINGS index_granularity = 1024</engine> --> < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_log > </ clickhouse >

MergeTree . بشكل افتراضي، يكون نمو الجدول غير محدود. للتحكم في حجم الجدول، يمكنك استخدام إعدادات TTL لإزالة سجلات السجل القديمة. كما يمكنك أيضًا استخدام ميزة التقسيم في الجداول التي تستخدم المحرك

​ مصادر مقاييس النظام

لجمع مقاييس النظام، يستخدم ClickHouse server ما يلي:

القدرة CAP_NET_ADMIN .

. procfs (في Linux فقط).

procfs

إذا لم تكن لدى ClickHouse server القدرة CAP_NET_ADMIN ، فإنه يحاول التبديل تلقائيًا إلى ProcfsMetricsProvider . ويتيح ProcfsMetricsProvider جمع مقاييس النظام لكل استعلام (لـ CPU وI/O).

إذا كان procfs مدعومًا ومُمكّنًا على النظام، فإن ClickHouse server يجمع هذه المقاييس:

OSCPUVirtualTimeMicroseconds

OSCPUWaitMicroseconds

OSIOWaitMicroseconds

OSReadChars

OSWriteChars

OSReadBytes

OSWriteBytes

يكون OSIOWaitMicroseconds معطّلًا افتراضيًا في نوى Linux ابتداءً من الإصدار 5.14.x. يمكنك تمكينه باستخدام sudo sysctl kernel.task_delayacct=1 أو بإنشاء ملف .conf في /etc/sysctl.d/ يتضمن kernel.task_delayacct = 1

​ جداول النظام في ClickHouse Cloud

في ClickHouse Cloud، توفّر جداول النظام رؤى بالغة الأهمية حول حالة الخدمة وأدائها، تمامًا كما هو الحال في عمليات النشر ذاتية الإدارة. وتعمل بعض جداول النظام على مستوى العنقود بالكامل، ولا سيما تلك التي تستمد بياناتها من عُقد Keeper التي تدير البيانات الوصفية الموزعة. وتعكس هذه الجداول الحالة العامة للعنقود، ويجب أن تكون متسقة عند الاستعلام عنها من العُقد الفردية. على سبيل المثال، يجب أن يكون جدول parts متسقًا بغض النظر عن العُقدة التي يُجرى منها الاستعلام:

SELECT hostname(), count () FROM system . parts WHERE `table` = 'pypi' ┌─hostname()────────────────────┬─ count ()─┐ │ c - ecru - qn - 34 - server - vccsrty - 0 │ 26 │ └───────────────────────────────┴─────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 005 sec. SELECT hostname(), count () FROM system . parts WHERE `table` = 'pypi' ┌─hostname()────────────────────┬─ count ()─┐ │ c - ecru - qn - 34 - server - w59bfco - 0 │ 26 │ └───────────────────────────────┴─────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 004 sec.

في المقابل، تكون بعض جداول النظام الأخرى خاصة بكل عقدة، مثل تلك الموجودة في الذاكرة أو التي تحتفظ ببياناتها باستخدام محرك الجدول MergeTree. وهذا شائع في بيانات مثل السجلات والمقاييس. ويضمن هذا التخزين الدائم بقاء البيانات التاريخية متاحة للتحليل. ومع ذلك، فإن هذه الجداول الخاصة بالعقدة تكون، بطبيعتها، فريدة لكل عقدة.

بوجه عام، يمكن تطبيق القواعد التالية عند تحديد ما إذا كان جدول من جداول النظام خاصًا بعقدة معينة:

جداول النظام التي تحمل اللاحقة _log .

. جداول النظام التي تعرض المقاييس، مثل metrics و asynchronous_metrics و events .

و و . جداول النظام التي تعرض العمليات الجارية، مثل processes و merges .

بالإضافة إلى ذلك، قد تُنشأ إصدارات جديدة من جداول النظام نتيجةً للترقيات أو للتغييرات التي تطرأ على مخططها. وتُسمّى هذه الإصدارات باستخدام لاحقة رقمية.

على سبيل المثال، لنأخذ جداول system.query_log ، التي تحتوي على صف لكل query تنفذه العقدة:

SHOW TABLES FROM system LIKE 'query_log%' ┌─ name ─────────┐ │ query_log │ │ query_log_1 │ │ query_log_10 │ │ query_log_2 │ │ query_log_3 │ │ query_log_4 │ │ query_log_5 │ │ query_log_6 │ │ query_log_7 │ │ query_log_8 │ │ query_log_9 │ └──────────────┘ 11 rows in set . Elapsed: 0 . 004 sec.

​ الاستعلام عن عدة إصدارات

query_log : يمكننا إجراء استعلام عبر هذه الجداول باستخدام الدالة merge . على سبيل المثال، يحدِّد الاستعلام أدناه أحدث استعلام وُجِّه إلى العقدة المستهدفة في كل جدول

SELECT _table, max (event_time) AS most_recent FROM merge ( 'system' , '^query_log' ) GROUP BY _table ORDER BY most_recent DESC ┌─_table───────┬─────────most_recent─┐ │ query_log │ 2025 - 04 - 13 10 : 59 : 29 │ │ query_log_1 │ 2025 - 04 - 09 12 : 34 : 46 │ │ query_log_2 │ 2025 - 04 - 09 12 : 33 : 45 │ │ query_log_3 │ 2025 - 04 - 07 17 : 10 : 34 │ │ query_log_5 │ 2025 - 03 - 24 09 : 39 : 39 │ │ query_log_4 │ 2025 - 03 - 24 09 : 38 : 58 │ │ query_log_6 │ 2025 - 03 - 19 16 : 07 : 41 │ │ query_log_7 │ 2025 - 03 - 18 17 : 01 : 07 │ │ query_log_8 │ 2025 - 03 - 18 14 : 36 : 07 │ │ query_log_10 │ 2025 - 03 - 18 14 : 01 : 33 │ │ query_log_9 │ 2025 - 03 - 18 14 : 01 : 32 │ └──────────────┴─────────────────────┘ 11 rows in set . Elapsed: 0 . 373 sec. Processed 6 . 44 million rows , 25 . 77 MB ( 17 . 29 million rows / s., 69 . 17 MB / s.) Peak memory usage: 28 . 45 MiB.

لا تعتمد على اللاحقة الرقمية لتحديد الترتيب رغم أن اللاحقة الرقمية في الجداول قد توحي بترتيب البيانات، فلا ينبغي الاعتماد عليها مطلقًا. لذلك، استخدم دائمًا دالة الجدول merge مع عامل تصفية للتاريخ عند الاستعلام عن نطاقات تاريخية محددة.

والأهم من ذلك أن هذه الجداول تظل محلية على مستوى كل عقدة.

​ الاستعلام عن عبر العقد

merge . تتيح الدالة clusterAllReplicas الاستعلام عن جداول النظام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل العنقود “default”، مع تجميع البيانات الخاصة بكل عقدة في نتيجة موحّدة. وعند دمجها مع الدالة merge ، يمكن استخدامها لاستهداف جميع بيانات النظام الخاصة بجدول معيّن داخل عنقود. للحصول على رؤية شاملة للعنقود بأكمله، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الدالة clusterAllReplicas بالاقتران مع الدالة. تتيح الدالةالاستعلام عن جداول النظام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل العنقود “default”، مع تجميع البيانات الخاصة بكل عقدة في نتيجة موحّدة. وعند دمجها مع الدالة، يمكن استخدامها لاستهداف جميع بيانات النظام الخاصة بجدول معيّن داخل عنقود.

تكون هذه المقاربة مفيدة بشكل خاص في مراقبة العمليات على مستوى العنقود واستكشاف أخطائها وإصلاحها، بما يضمن تمكّن المستخدمين من تحليل سلامة نشر ClickHouse Cloud وأدائه بفعالية.

توفّر ClickHouse Cloud عناقيد تضم عدة نسخ متماثلة لتحقيق التكرار والتحويل التلقائي عند التعطل. وهذا يتيح ميزاتها، مثل التحجيم التلقائي الديناميكي والترقيات من دون توقف. وفي لحظة معيّنة، قد تكون هناك عقد جديدة قيد الإضافة إلى العنقود أو الإزالة منه. لتخطي هذه العقد، أضف SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 إلى الاستعلامات التي تستخدم clusterAllReplicas كما هو موضح أدناه.

على سبيل المثال، انظر إلى الفرق عند الاستعلام عن جدول query_log — وهو غالبًا ما يكون أساسيًا للتحليل.

SELECT hostname() AS host, count () FROM system . query_log WHERE (event_time >= '2025-04-01 00:00:00' ) AND (event_time <= '2025-04-12 00:00:00' ) GROUP BY host ┌─host──────────────────────────┬─ count ()─┐ │ c - ecru - qn - 34 - server - s5bnysl - 0 │ 650543 │ └───────────────────────────────┴─────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 010 sec. Processed 17 . 87 thousand rows , 71 . 51 KB ( 1 . 75 million rows / s., 7 . 01 MB / s.) SELECT hostname() AS host, count () FROM clusterAllReplicas( 'default' , system . query_log ) WHERE (event_time >= '2025-04-01 00:00:00' ) AND (event_time <= '2025-04-12 00:00:00' ) GROUP BY host SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 ┌─host──────────────────────────┬─ count ()─┐ │ c - ecru - qn - 34 - server - s5bnysl - 0 │ 650543 │ │ c - ecru - qn - 34 - server - 6em4y4t - 0 │ 656029 │ │ c - ecru - qn - 34 - server - iejrkg0 - 0 │ 641155 │ └───────────────────────────────┴─────────┘ 3 rows in set . Elapsed: 0 . 026 sec. Processed 1 . 97 million rows , 7 . 88 MB ( 75 . 51 million rows / s., 302 . 05 MB / s.)

​ الاستعلام عن عبر العقد والإصدارات

نظرًا لاختلاف إصدارات جداول النظام، فإن هذا لا يزال لا يمثّل كامل البيانات في العنقود. وعند دمج ما سبق مع الدالة merge ، نحصل على نتيجة دقيقة لنطاق التاريخ المحدد:

SELECT hostname() AS host, count () FROM clusterAllReplicas( 'default' , merge ( 'system' , '^query_log' )) WHERE (event_time >= '2025-04-01 00:00:00' ) AND (event_time <= '2025-04-12 00:00:00' ) GROUP BY host SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 ┌─host──────────────────────────┬─ count ()─┐ │ c - ecru - qn - 34 - server - s5bnysl - 0 │ 3008000 │ │ c - ecru - qn - 34 - server - 6em4y4t - 0 │ 3659443 │ │ c - ecru - qn - 34 - server - iejrkg0 - 0 │ 1078287 │ └───────────────────────────────┴─────────┘ 3 rows in set . Elapsed: 0 . 462 sec. Processed 7 . 94 million rows , 31 . 75 MB ( 17 . 17 million rows / s., 68 . 67 MB / s.)