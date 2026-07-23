الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن القواميس.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي تحتوي على القاموس الذي أُنشئ بواسطة DDL query. وتكون سلسلة فارغة للقواميس الأخرى.
name(String) — اسم القاموس.
uuid(UUID) — UUID القاموس.
status(Enum8(‘NOT_LOADED’ = 0, ‘LOADED’ = 1, ‘FAILED’ = 2, ‘LOADING’ = 3, ‘FAILED_AND_RELOADING’ = 4, ‘LOADED_AND_RELOADING’ = 5, ‘NOT_EXIST’ = 6)) — حالة القاموس. القيم الممكنة:
- NOT_LOADED — القاموس غير محمّل حاليًا في الذاكرة
- LOADED — تم تحميل القاموس بنجاح
- FAILED — تعذّر تحميل القاموس نتيجة حدوث خطأ
- LOADING — يجري تحميل القاموس الآن
- LOADED_AND_RELOADING — تم تحميل القاموس بنجاح
- ويُعاد تحميله الآن (من الأسباب الشائعة: استعلام SYSTEM RELOAD DICTIONARY —
- انتهاء المهلة —
- تغيّر إعداد القاموس) —
- FAILED_AND_RELOADING — تعذّر تحميل القاموس نتيجة حدوث خطأ، ويجري تحميله الآن.
origin(String) — المسار إلى ملف الإعداد الذي يصف القاموس.
type(String) — نوع تخصيص القاموس. تخزين القواميس في الذاكرة.
key.names(Array(String)) — مصفوفة بأسماء المفاتيح التي يوفّرها القاموس.
key.types(Array(String)) — المصفوفة المقابلة لأنواع المفاتيح التي يوفّرها القاموس.
attribute.names(Array(String)) — مصفوفة بأسماء السمات التي يوفّرها القاموس.
attribute.types(Array(String)) — المصفوفة المقابلة لأنواع السمات التي يوفّرها القاموس.
bytes_allocated(UInt64) — مقدار ذاكرة RAM المخصّصة للقاموس.
hierarchical_index_bytes_allocated(UInt64) — مقدار ذاكرة RAM المخصّصة للفهرس الهرمي.
query_count(UInt64) — عدد الاستعلامات منذ تحميل القاموس أو منذ آخر إعادة تشغيل ناجحة.
hit_rate(Float64) — بالنسبة إلى قواميس cache، النسبة المئوية للاستخدامات التي كانت فيها القيمة موجودة في cache.
found_rate(Float64) — النسبة المئوية للاستخدامات التي عُثر فيها على القيمة.
element_count(UInt64) — عدد العناصر المخزّنة في القاموس.
load_factor(Float64) — نسبة الامتلاء في القاموس (وبالنسبة إلى القاموس المُهشَّم، نسبة الامتلاء في hash table).
source(String) — نص يصف مصدر البيانات الخاص بالقاموس.
lifetime_min(UInt64) — الحد الأدنى لمدة بقاء القاموس في الذاكرة، وبعده يحاول ClickHouse إعادة تحميل القاموس (إذا كان
invalidate_queryمضبوطًا، فلا يحدث ذلك إلا إذا كان قد تغيّر). وتُضبط هذه القيمة بالثواني.
lifetime_max(UInt64) — الحد الأقصى لمدة بقاء القاموس في الذاكرة، وبعده يحاول ClickHouse إعادة تحميل القاموس (إذا كان
invalidate_queryمضبوطًا، فلا يحدث ذلك إلا إذا كان قد تغيّر). وتُضبط هذه القيمة بالثواني.
loading_start_time(DateTime) — وقت بدء تحميل القاموس.
last_successful_update_time(DateTime) — وقت انتهاء تحميل القاموس أو تحديثه. يساعد ذلك على مراقبة بعض المشكلات المتعلقة بمصادر القواميس والتحقيق في أسبابها.
error_count(UInt64) — عدد الأخطاء منذ آخر تحميل ناجح. يساعد ذلك على مراقبة بعض المشكلات المتعلقة بمصادر القواميس والتحقيق في أسبابها.
loading_duration(Float32) — مدة تحميل القاموس.
last_exception(String) — نص الخطأ الذي يحدث عند إنشاء القاموس أو إعادة تحميله إذا تعذّر إنشاء القاموس.
comment(String) — نص التعليق الخاص بالقاموس.
اضبط القاموس:
مثال
تأكد من تحميل القاموس.
CREATE DICTIONARY dictionary_with_comment
(
id UInt64,
value String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT tcpPort() TABLE 'source_table'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 0 MAX 1000)
COMMENT 'The temporary dictionary';
SELECT * FROM system.dictionaries LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
name: dictionary_with_comment
uuid: 4654d460-0d03-433a-8654-d4600d03d33a
status: NOT_LOADED
origin: 4654d460-0d03-433a-8654-d4600d03d33a
type:
key.names: ['id']
key.types: ['UInt64']
attribute.names: ['value']
attribute.types: ['String']
bytes_allocated: 0
query_count: 0
hit_rate: 0
found_rate: 0
element_count: 0
load_factor: 0
source:
lifetime_min: 0
lifetime_max: 0
loading_start_time: 1970-01-01 00:00:00
last_successful_update_time: 1970-01-01 00:00:00
loading_duration: 0
last_exception:
comment: The temporary dictionary