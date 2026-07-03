يحتوي على معلومات حول أجزاء جداول MergeTree المحذوفة الواردة في system.dropped_tables مخطط هذا الجدول مطابق لمخطط system.parts
الوصف
الأعمدة
partition(سلسلة) — معرّف القسم (تمثيل نصي مشتق من تعبير مفتاح تقسيم الجدول).
name(سلسلة) — اسم جزء البيانات. يمكن استخدام بنية تسمية الجزء لاستنتاج العديد من خصائص البيانات وأنماط إدخالها ودمجها. ويكون تنسيق تسمية الجزء كما يلي:
<partition_id>_<minimum_block_number>_<maximum_block_number>_<level>_<data_version>
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التعريفات:
partition_id- يحدّد مفتاح التقسيم
minimum_block_number- يحدّد الحد الأدنى لرقم الكتلة في الجزء. يدمج ClickHouse دائمًا الكتل المتتالية
maximum_block_number- يحدّد الحد الأقصى لرقم الكتلة في الجزء
level- يُزاد بمقدار واحد مع كل عملية دمج إضافية للجزء. يشير المستوى 0 إلى أن هذا جزء جديد لم يُدمج بعد. ومن المهم تذكّر أن جميع الأجزاء في ClickHouse غير قابلة للتعديل دائمًا
data_version- قيمة اختيارية، تُزاد عند تعديل الجزء (ومرة أخرى، لا تُكتب البيانات المعدَّلة إلا في جزء جديد، لأن الأجزاء غير قابلة للتعديل)
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uuid(UUID) — معرّف UUID لجزء البيانات.
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part_type(String) — تنسيق تخزين جزء البيانات. القيم الممكنة:
Wide— يُخزَّن كل عمود في ملف منفصل، و
Compact— تُخزَّن جميع الأعمدة في ملف واحد. يتحكم إعدادا
min_bytes_for_wide_partو
min_rows_for_wide_partفي جدول MergeTree في تنسيق تخزين البيانات.
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active(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان جزء البيانات نشطًا. إذا كان جزء البيانات نشطًا، فإنه يُستخدم في جدول. وإلا فهو على وشك الحذف. تظهر أجزاء البيانات غير النشطة بعد عمليات الدمج والتعديل.
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marks(UInt64) — عدد العلامات. للحصول على عدد تقريبي للصفوف في جزء بيانات، اضرب عدد العلامات في index granularity (عادةً 8192) (لا تنطبق هذه الملاحظة على adaptive granularity).
-
rows(UInt64) — عدد الصفوف.
-
files(UInt64) — عدد الملفات في جزء البيانات.
-
bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات بالبايت.
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data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات. لا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على علامات).
-
data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات. لا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على علامات).
-
primary_key_size(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) التي تستخدمها قيم المفتاح الأساسي في ملف primary.idx/cidx على القرص.
-
marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات.
-
secondary_indices_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة للفهارس الثانوية في جزء البيانات. لا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على علامات).
-
secondary_indices_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة للفهارس الثانوية في جزء البيانات. لا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على علامات).
-
secondary_indices_marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على علامات الفهارس الثانوية.
-
modification_time(DateTime) — الوقت الذي عُدِّل فيه الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات. ويتوافق هذا عادةً مع وقت إنشاء جزء البيانات.
-
remove_time(DateTime) — الوقت الذي أصبح فيه جزء البيانات غير نشط.
-
refcount(UInt32) — عدد المواضع التي يُستخدم فيها جزء البيانات. وتشير القيمة الأكبر من 2 إلى أن جزء البيانات يُستخدم في الاستعلامات أو عمليات الدمج.
-
min_date(Date) — القيمة الدنيا لمفتاح التاريخ في جزء البيانات.
-
max_date(Date) — القيمة القصوى لمفتاح التاريخ في جزء البيانات.
-
min_time(DateTime) — القيمة الدنيا لمفتاح التاريخ والوقت في جزء البيانات.
-
max_time(DateTime) — القيمة القصوى لمفتاح التاريخ والوقت في جزء البيانات.
-
partition_id(String) — معرّف القسم.
-
min_block_number(Int64) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
-
max_block_number(Int64) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
-
level(UInt32) — عمق شجرة الدمج. ويعني الصفر أن الجزء الحالي أُنشئ بعملية insert بدلًا من دمج أجزاء أخرى.
-
data_version(UInt64) — رقم يُستخدم لتحديد عمليات mutation التي يجب تطبيقها على جزء البيانات (عمليات mutation ذات الإصدار الأعلى من data_version).
-
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المستخدمة لقيم المفتاح الأساسي. تكون القيمة 0 عندما يكون
primary_key_lazy_loadممكّنًا ولم يُحمَّل المفتاح. وعندما تكون غير صفرية، تكون هذه البايتات موجودة داخل الجزء نفسه وتُحتسب ضمن
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes. ولا تُحتسب مطلقًا ضمن
PrimaryIndexCacheBytes— فهذان المقياسان متنافيان لكل جزء: إذ يكون الفهرس موجودًا إما في الجزء نفسه (هذا المقياس) أو في
PrimaryIndexCacheالمشتركة (المقياس الآخر)، وذلك حسب
primary_key_lazy_loadو
use_primary_key_cache.
-
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي. تكون القيمة 0 عندما يكون
primary_key_lazy_loadممكّنًا ولم يُحمَّل المفتاح. وعندما تكون غير صفرية، تُحتسب ضمن
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes. راجع الملاحظة الخاصة بـ
primary_key_bytes_in_memoryلمعرفة العلاقة مع
PrimaryIndexCacheBytes.
-
index_granularity_bytes_in_memory(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المستخدمة لقيم دقة الفهرس (تكون 0 في حالة primary_key_lazy_load=1 و use_primary_key_cache=1). وعندما تكون غير صفرية، تكون هذه البايتات مملوكة للجزء وتُحتسب ضمن
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes.
-
index_granularity_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم دقة الفهرس (تكون 0 في حالة primary_key_lazy_load=1 و use_primary_key_cache=1). وعندما تكون غير صفرية، تُحتسب ضمن
jemalloc.mergetree_arena.active_bytes.
-
is_frozen(UInt8) — علامة توضّح وجود نسخة احتياطية من بيانات القسم. 1: النسخة الاحتياطية موجودة. 0: النسخة الاحتياطية غير موجودة. لمزيد من التفاصيل، راجع FREEZE PARTITION.
-
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
-
table(String) — اسم الجدول.
-
engine(String) — اسم محرك الجدول من دون معلمات.
-
disk_name(String) — اسم القرص الذي يخزن جزء البيانات.
-
path(String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
-
hash_of_all_files(String) — قيمة sipHash128 للملفات المضغوطة.
-
hash_of_uncompressed_files(String) — قيمة sipHash128 للملفات غير المضغوطة (مثل الملفات التي تحتوي على marks وملف الفهرس وما إلى ذلك).
-
uncompressed_hash_of_compressed_files(String) — قيمة sipHash128 للبيانات الموجودة في الملفات المضغوطة كما لو كانت غير مضغوطة.
-
delete_ttl_info_min(DateTime) — القيمة الدنيا لمفتاح التاريخ والوقت لقاعدة TTL DELETE.
-
delete_ttl_info_max(DateTime) — القيمة القصوى لمفتاح التاريخ والوقت لقاعدة TTL DELETE.
-
move_ttl_info.expression(Array(String)) — مصفوفة من التعبيرات. يحدّد كل تعبير قاعدة TTL MOVE.
-
move_ttl_info.min(Array(DateTime)) — مصفوفة من قيم التاريخ والوقت. يصف كل عنصر القيمة الدنيا للمفتاح لقاعدة TTL MOVE.
-
move_ttl_info.max(Array(DateTime)) — مصفوفة من قيم التاريخ والوقت. يصف كل عنصر القيمة القصوى للمفتاح لقاعدة TTL MOVE.
-
default_compression_codec(String) — اسم codec المستخدم لضغط جزء البيانات هذا (في حال عدم وجود codec صريح للأعمدة).
-
recompression_ttl_info.expression(Array(String)) — تعبير TTL.
-
recompression_ttl_info.min(Array(DateTime)) — القيمة الدنيا لتعبير TTL المحسوب داخل هذا الجزء. ويُستخدم لمعرفة ما إذا كان لدينا صف واحد على الأقل انتهت مدة TTL الخاصة به.
-
recompression_ttl_info.max(Array(DateTime)) — القيمة القصوى لتعبير TTL المحسوب ضمن هذا الجزء. تُستخدم لفهم ما إذا كانت جميع الصفوف قد انتهت صلاحية TTL الخاصة بها.
-
group_by_ttl_info.expression(Array(String)) — تعبير TTL.
-
group_by_ttl_info.min(Array(DateTime)) — القيمة الدنيا لتعبير TTL المحسوب ضمن هذا الجزء. تُستخدم لفهم ما إذا كان هناك صف واحد على الأقل انتهت صلاحية TTL الخاصة به.
-
group_by_ttl_info.max(Array(DateTime)) — القيمة القصوى لتعبير TTL المحسوب ضمن هذا الجزء. تُستخدم لفهم ما إذا كانت جميع الصفوف قد انتهت صلاحية TTL الخاصة بها.
-
rows_where_ttl_info.expression(Array(String)) — تعبير TTL.
-
rows_where_ttl_info.min(Array(DateTime)) — القيمة الدنيا لتعبير TTL المحسوب ضمن هذا الجزء. تُستخدم لفهم ما إذا كان هناك صف واحد على الأقل انتهت صلاحية TTL الخاصة به.
-
rows_where_ttl_info.max(Array(DateTime)) — القيمة القصوى لتعبير TTL المحسوب ضمن هذا الجزء. تُستخدم لفهم ما إذا كانت جميع الصفوف قد انتهت صلاحية TTL الخاصة بها.
-
projections(Array(String)) — قائمة أسماء الإسقاطات المحسوبة لهذا الجزء.
-
visible(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان هذا الجزء مرئيًا لاستعلامات SELECT.
-
creation_tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — معرّف المعاملة التي أنشأت هذا الكائن أو تحاول إنشاءه.
-
removal_tid_lock(UInt64) — قيمة تجزئة
removal_tid، وتُستخدم لقفل كائن تمهيدًا لإزالته.
-
removal_tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — معرّف المعاملة التي أزالت هذا الكائن أو تحاول إزالته
-
creation_csn(UInt64) — قيمة CSN للمعاملة التي أنشأت هذا الكائن
-
removal_csn(UInt64) — قيمة CSN للمعاملة التي أزالت هذا الكائن
-
has_lightweight_delete(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان الجزء يحتوي على قناع حذف خفيف الوزن.
-
last_removal_attempt_time(DateTime) — آخر وقت حاول فيه الخادم حذف هذا الجزء.
-
removal_state(String) — الحالة الحالية لعملية إزالة الجزء.