يحتوي على معلومات عن الأجزاء التي تكون حاليًا قيد النقل بين الشاردات ومدى تقدمها.

يحتوي على معلومات عن الأجزاء الجاري نقلها حاليًا بين الشاردات ومدى التقدم المُحرَز في ذلك.