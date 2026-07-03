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الوصف

يحتوي على معلومات عن الأجزاء الجاري نقلها حاليًا بين الشاردات ومدى التقدم المُحرَز في ذلك.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات التي تُنفَّذ فيها عملية النقل.
  • table (String) — اسم الجدول الذي تُنفَّذ فيه عملية النقل.
  • task_name (String) — اسم مهمة النقل.
  • task_uuid (UUID) — معرّف مهمة النقل.
  • create_time (DateTime) — الوقت الذي أُنشئت فيه المهمة.
  • part_name (String) — اسم الجزء الجاري نقله.
  • part_uuid (UUID) — معرّف UUID للجزء الجاري نقله.
  • to_shard (String) — اسم الشارد الوجهة.
  • dst_part_name (String) — اسم الجزء الناتج.
  • update_time (DateTime) — آخر وقت أُجري فيه تحديث.
  • state (String) — الحالة الحالية لعملية النقل.
  • rollback (UInt8) — الراية التي تشير إلى ما إذا كان قد جرى التراجع عن العملية.
  • num_tries (UInt32) — عدد المحاولات لإكمال العملية.
  • last_exception (String) — اسم الاستثناء الأخير، إن وُجد.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦