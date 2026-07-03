يحتوي على معلومات عن الأجزاء الجاري نقلها حاليًا بين الشاردات ومدى التقدم المُحرَز في ذلك.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي تُنفَّذ فيها عملية النقل.
table(String) — اسم الجدول الذي تُنفَّذ فيه عملية النقل.
task_name(String) — اسم مهمة النقل.
task_uuid(UUID) — معرّف مهمة النقل.
create_time(DateTime) — الوقت الذي أُنشئت فيه المهمة.
part_name(String) — اسم الجزء الجاري نقله.
part_uuid(UUID) — معرّف UUID للجزء الجاري نقله.
to_shard(String) — اسم الشارد الوجهة.
dst_part_name(String) — اسم الجزء الناتج.
update_time(DateTime) — آخر وقت أُجري فيه تحديث.
state(String) — الحالة الحالية لعملية النقل.
rollback(UInt8) — الراية التي تشير إلى ما إذا كان قد جرى التراجع عن العملية.
num_tries(UInt32) — عدد المحاولات لإكمال العملية.
last_exception(String) — اسم الاستثناء الأخير، إن وُجد.