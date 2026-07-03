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الوصف

يتضمن معلومات حول إعدادات جداول AzureQueue. متاح بدءًا من إصدار الخادم 24.10.

الأعمدة

  • database (String) — قاعدة بيانات الجدول ذي المحرك AzureQueue.
  • table (String) — اسم الجدول ذي المحرك AzureQueue.
  • name (String) — اسم الإعداد.
  • value (String) — قيمة الإعداد.
  • type (String) — نوع الإعداد (قيمة نصية خاصة بالتنفيذ).
  • changed (UInt8) — 1 إذا كان الإعداد محددًا صراحةً في config أو تم تغييره صراحةً.
  • description (String) — وصف الإعداد.
  • alterable (UInt8) — يوضّح ما إذا كان بإمكان المستخدم الحالي تغيير الإعداد عبر ALTER TABLE MODIFY SETTING: ‏0 — لا يمكن للمستخدم الحالي تغيير الإعداد، ‏1 — يمكن للمستخدم الحالي تغيير الإعداد.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦