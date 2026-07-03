يتضمن معلومات حول إعدادات جداول AzureQueue. متاح بدءًا من إصدار الخادم
الوصف
24.10.
الأعمدة
database(String) — قاعدة بيانات الجدول ذي المحرك AzureQueue.
table(String) — اسم الجدول ذي المحرك AzureQueue.
name(String) — اسم الإعداد.
value(String) — قيمة الإعداد.
type(String) — نوع الإعداد (قيمة نصية خاصة بالتنفيذ).
changed(UInt8) — 1 إذا كان الإعداد محددًا صراحةً في config أو تم تغييره صراحةً.
description(String) — وصف الإعداد.
alterable(UInt8) — يوضّح ما إذا كان بإمكان المستخدم الحالي تغيير الإعداد عبر ALTER TABLE MODIFY SETTING: 0 — لا يمكن للمستخدم الحالي تغيير الإعداد، 1 — يمكن للمستخدم الحالي تغيير الإعداد.