Skip to main content

الوصف

يحتوي على معلومات حول القيود الموجودة في جميع الجداول. لا تظهر القيود المعرّفة على الجداول المؤقتة في system.constraints إلا ضمن الجلسة التي أُنشئت فيها. وتُعرض مع حقل database فارغًا.

الأعمدة

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦