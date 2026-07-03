يحتوي على معلومات حول القيود الموجودة في جميع الجداول. لا تظهر القيود المعرّفة على الجداول المؤقتة في
الوصف
system.constraints إلا ضمن الجلسة التي أُنشئت فيها. وتُعرض مع حقل
database فارغًا.
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
name(String) — اسم القيد.
type(Enum8(‘CHECK’ = 0, ‘ASSUME’ = 1)) — نوع القيد.
expression(String) — تعبير القيد.
مثال
SELECT * FROM system.constraints LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: hits
name: check_hits
type: CHECK
expression: CounterID > 0
Row 2:
──────
database: default
table: hits
name: assume_positive
type: ASSUME
expression: WatchID > 0