الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن عمليات الإدراج غير المتزامنة المعلّقة في قائمة الانتظار.
الوصف
الأعمدة
query(String) — نص الاستعلام.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
format(String) — اسم التنسيق.
first_update(DateTime64(6)) — وقت أول عملية إدراج بدقة الميكروثانية.
total_bytes(UInt64) — إجمالي عدد البايتات المنتظرة في قائمة الانتظار.
entries.query_id(Array(String)) — مصفوفة معرّفات الاستعلام لعمليات الإدراج المنتظرة في قائمة الانتظار.
entries.bytes(Array(UInt64)) — مصفوفة بعدد البايتات لكل استعلام إدراج منتظر في قائمة الانتظار.
مثال
Query
SELECT * FROM system.asynchronous_inserts LIMIT 1 \G;
Response
Row 1:
──────
query: INSERT INTO public.data_guess (user_id, datasource_id, timestamp, path, type, num, str) FORMAT CSV
database: public
table: data_guess
format: CSV
first_update: 2023-06-08 10:08:54.199606
total_bytes: 133223
entries.query_id: ['b46cd4c4-0269-4d0b-99f5-d27668c6102e']
entries.bytes: [133223]
انظر أيضًا
- system.query_log — وصف لجدول النظام
query_logالذي يحتوي على معلومات عامة عن تنفيذ الاستعلامات.
- system.asynchronous_insert_log — يحتوي هذا الجدول على معلومات عن عمليات الإدراج غير المتزامن المنفَّذة.