Skip to main content
الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن معلومات عن عمليات الإدراج غير المتزامنة المعلّقة في قائمة الانتظار.

الأعمدة

  • query (String) — نص الاستعلام.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • format (String) — اسم التنسيق.
  • first_update (DateTime64(6)) — وقت أول عملية إدراج بدقة الميكروثانية.
  • total_bytes (UInt64) — إجمالي عدد البايتات المنتظرة في قائمة الانتظار.
  • entries.query_id (Array(String)) — مصفوفة معرّفات الاستعلام لعمليات الإدراج المنتظرة في قائمة الانتظار.
  • entries.bytes (Array(UInt64)) — مصفوفة بعدد البايتات لكل استعلام إدراج منتظر في قائمة الانتظار.

مثال

Query
Response

انظر أيضًا

  • system.query_log — وصف لجدول النظام query_log الذي يحتوي على معلومات عامة عن تنفيذ الاستعلامات.
  • system.asynchronous_insert_log — يحتوي هذا الجدول على معلومات عن عمليات الإدراج غير المتزامن المنفَّذة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦