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يحتوي على سجل بجميع عمليات الجلب المسبق التي أُجريت أثناء القراءة من جداول MergeTree المدعومة بنظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP على هذا الجدول في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦