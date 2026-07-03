hostname(LowCardinality(String))
event_date(Date)
event_time(DateTime)
query_id(String)
path(String)
offset(UInt64)
size(Int64)
prefetch_submit_time(DateTime64(6))
priority(Int64)
prefetch_execution_start_time(DateTime64(6))
prefetch_execution_end_time(DateTime64(6))
prefetch_execution_time_us(UInt64)
state(String)
thread_id(UInt64)
reader_id(String)
system.filesystem_read_prefetches_log
يحتوي على سجل بجميع عمليات الجلب المسبق التي أُجريت أثناء القراءة من جداول MergeTree المدعومة بنظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP على هذا الجدول في أي وقت.
يحتوي على سجل بجميع عمليات الجلب المسبق التي أُجريت أثناء القراءة من جداول MergeTree المدعومة بنظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP على هذا الجدول في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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