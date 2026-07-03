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الوصف

تحتوي على معلومات عن ملفات البيانات المخزنة على الأقراص البعيدة (مثل S3 وAzure Blob Storage)، بما في ذلك الربط بين مسارات البيانات الوصفية المحلية ومسارات كائنات blob البعيدة. يمثل كل صف كائن blob بعيدًا واحدًا مرتبطًا بملف من ملفات البيانات.

الأعمدة

  • disk_name (String) — اسم القرص.
  • path (String) — مسار القرص.
  • cache_base_path (String) — الدليل الأساسي لملفات التخزين المؤقت.
  • local_path (String) — مسار ملف ClickHouse، ويُستخدم أيضًا كمسار للبيانات الوصفية.
  • remote_path (String) — مسار الـ blob في تخزين الكائنات المرتبط به ملف ClickHouse.
  • size (UInt64) — حجم الملف (مضغوط).
  • common_prefix_for_blobs (String) — البادئة المشتركة لكائنات الـ blob في تخزين الكائنات.
  • cache_paths (Array(String)) — ملفات التخزين المؤقت الخاصة بالـ blob المقابل.

مثال

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦