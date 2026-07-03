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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يعرض هذا الجدول تحذيرات بشأن خادم ClickHouse. تُجمَع التحذيرات من النوع نفسه في تحذير واحد. على سبيل المثال، إذا تجاوز العدد N من قواعد البيانات المرفقة حدًا T قابلًا للتهيئة، فسيُعرض إدخال واحد يتضمن القيمة الحالية N بدلًا من N إدخالات منفصلة. إذا انخفضت القيمة الحالية دون الحد، يُزال الإدخال من الجدول. يمكن ضبط الجدول باستخدام الإعدادات التالية:

الأعمدة

  • message (String) — رسالة تحذير.
  • message_format_string (LowCardinality(String)) — سلسلة التنسيق المستخدمة في تنسيق الرسالة.

مثال

Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦