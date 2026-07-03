الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يعرض هذا الجدول تحذيرات بشأن خادم ClickHouse. تُجمَع التحذيرات من النوع نفسه في تحذير واحد. على سبيل المثال، إذا تجاوز العدد N من قواعد البيانات المرفقة حدًا T قابلًا للتهيئة، فسيُعرض إدخال واحد يتضمن القيمة الحالية N بدلًا من N إدخالات منفصلة. إذا انخفضت القيمة الحالية دون الحد، يُزال الإدخال من الجدول.

يمكن ضبط الجدول باستخدام الإعدادات التالية:

message (String) — رسالة تحذير.

(String) — رسالة تحذير. message_format_string (LowCardinality(String)) — سلسلة التنسيق المستخدمة في تنسيق الرسالة.

Query SELECT * FROM system . warnings LIMIT 2 \G;