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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن القيم التاريخية لـ system.asynchronous_metrics، والتي تُحفَظ مرة واحدة في كل فترة زمنية (ثانية واحدة افتراضيًا). وهو مفعّل افتراضيًا.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم المضيف الخاص بالخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ الحدث.
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث.
  • metric (LowCardinality(String)) — اسم المقياس.
  • value (Float64) — قيمة المقياس.

مثال

انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦