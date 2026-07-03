الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن القيم التاريخية لـ
الوصف
system.asynchronous_metrics، والتي تُحفَظ مرة واحدة في كل فترة زمنية (ثانية واحدة افتراضيًا). وهو مفعّل افتراضيًا.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف الخاص بالخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — تاريخ الحدث.
event_time(DateTime) — وقت الحدث.
metric(LowCardinality(String)) — اسم المقياس.
value(Float64) — قيمة المقياس.
مثال
SELECT * FROM system.asynchronous_metric_log LIMIT 3 \G
انظر أيضًا
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-11-14
event_time: 2023-11-14 14:39:07
metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
value: 0.001
Row 2:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-11-14
event_time: 2023-11-14 14:39:08
metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
value: 0
Row 3:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-11-14
event_time: 2023-11-14 14:39:09
metric: AsynchronousHeavyMetricsCalculationTimeSpent
value: 0
- asynchronous_metric_log setting — تمكين الإعداد وتعطيله.
- system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحتسب دوريًا في الخلفية.
- system.metric_log — يحتوي على سجلٍّ لقيم المقاييس من الجدولين
system.metricsو
system.events، ويُفرَّغ دوريًا إلى القرص.