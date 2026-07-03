system.replicated_merge_tree_settings تحتوي على قائمة بجميع الإعدادات الخاصة بمحرك ReplicatedMergeTree، وقيمها الحالية والافتراضية، إلى جانب أوصافها. يمكنك تغيير أيٍّ منها في قسم SETTINGS ضمن استعلام CREATE.

التالي