الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن عمليات الجلب في الخلفية الجاري تنفيذها حاليًا.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
elapsed(Float64) — الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء عرض عمليات الجلب الجارية في الخلفية.
progress(Float64) — النسبة المئوية للعمل المكتمل من 0 إلى 1.
result_part_name(String) — اسم الجزء الذي سيتكوّن نتيجة عرض عمليات الجلب الجارية في الخلفية.
result_part_path(String) — المسار المطلق للجزء الذي سيتكوّن نتيجة عرض عمليات الجلب الجارية في الخلفية.
partition_id(String) — معرّف القسم.
total_size_bytes_compressed(UInt64) — الحجم الإجمالي (بالبايت) للبيانات المضغوطة في الجزء الناتج.
bytes_read_compressed(UInt64) — عدد البايتات المضغوطة المقروءة من الجزء الناتج.
source_replica_path(String) — المسار المطلق إلى النسخة المتماثلة المصدر.
source_replica_hostname(String) — اسم المضيف للنسخة المتماثلة المصدر.
source_replica_port(UInt16) — رقم منفذ النسخة المتماثلة المصدر.
interserver_scheme(String) — اسم مخطط الاتصال بين الخوادم.
URI(String) — معرّف الموارد الموحّد.
to_detached(UInt8) — يشير هذا العلم إلى ما إذا كانت عملية الجلب الجارية في الخلفية تُنفَّذ باستخدام التعبير TO DETACHED.
thread_id(UInt64) — معرّف الخيط.
مثال
SELECT * FROM system.replicated_fetches LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: t
elapsed: 7.243039876
progress: 0.41832135995612835
result_part_name: all_0_0_0
result_part_path: /var/lib/clickhouse/store/700/70080a04-b2de-4adf-9fa5-9ea210e81766/all_0_0_0/
partition_id: all
total_size_bytes_compressed: 1052783726
bytes_read_compressed: 440401920
source_replica_path: /clickhouse/test/t/replicas/1
source_replica_hostname: node1
source_replica_port: 9009
interserver_scheme: http
URI: http://node1:9009/?endpoint=DataPartsExchange%3A%2Fclickhouse%2Ftest%2Ft%2Freplicas%2F1&part=all_0_0_0&client_protocol_version=4&compress=false
to_detached: 0
thread_id: 54