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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن معلومات عن عمليات الجلب في الخلفية الجاري تنفيذها حاليًا.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • elapsed (Float64) — الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء عرض عمليات الجلب الجارية في الخلفية.
  • progress (Float64) — النسبة المئوية للعمل المكتمل من 0 إلى 1.
  • result_part_name (String) — اسم الجزء الذي سيتكوّن نتيجة عرض عمليات الجلب الجارية في الخلفية.
  • result_part_path (String) — المسار المطلق للجزء الذي سيتكوّن نتيجة عرض عمليات الجلب الجارية في الخلفية.
  • partition_id (String) — معرّف القسم.
  • total_size_bytes_compressed (UInt64) — الحجم الإجمالي (بالبايت) للبيانات المضغوطة في الجزء الناتج.
  • bytes_read_compressed (UInt64) — عدد البايتات المضغوطة المقروءة من الجزء الناتج.
  • source_replica_path (String) — المسار المطلق إلى النسخة المتماثلة المصدر.
  • source_replica_hostname (String) — اسم المضيف للنسخة المتماثلة المصدر.
  • source_replica_port (UInt16) — رقم منفذ النسخة المتماثلة المصدر.
  • interserver_scheme (String) — اسم مخطط الاتصال بين الخوادم.
  • URI (String) — معرّف الموارد الموحّد.
  • to_detached (UInt8) — يشير هذا العلم إلى ما إذا كانت عملية الجلب الجارية في الخلفية تُنفَّذ باستخدام التعبير TO DETACHED.
  • thread_id (UInt64) — معرّف الخيط.

مثال

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦