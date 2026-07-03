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يحتوي على معلومات عن جميع المعاملات المنفَّذة على الخادم الحالي. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP لهذا الجدول في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦