hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف الذي نُفِّذت عليه المعاملة.
type(Enum8(‘Begin’ = 1, ‘Commit’ = 2, ‘Rollback’ = 3, ‘AddPart’ = 10, ‘LockPart’ = 11, ‘UnlockPart’ = 12)) — نوع المعاملة. القيم الممكنة: Begin وCommit وRollback وAddPart وLockPart وUnlockPart.
event_date(Date) — تاريخ الإدخال.
event_time(DateTime64(6)) — وقت الإدخال
thread_id(UInt64) — معرّف خيط التنفيذ.
query_id(String) — معرّف الاستعلام الذي نُفِّذ ضمن نطاق المعاملة.
tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — معرّف المعاملة.
tid_hash(UInt64) — تجزئة المعرّف.
csn(UInt64) — رقم تسلسل Commit.
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي نُفِّذت عليها المعاملة.
table(String) — اسم الجدول الذي نُفِّذت عليه المعاملة.
uuid(UUID) — معرّف UUID للجدول الذي نُفِّذت عليه المعاملة.
part(String) — اسم الجزء الذي شارك في المعاملة.
system.transactions_info_log
يحتوي على معلومات عن جميع المعاملات المنفَّذة على الخادم الحالي. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP لهذا الجدول في أي وقت.
يحتوي على معلومات عن جميع المعاملات المنفَّذة على الخادم الحالي. من الآمن تنفيذ TRUNCATE أو DROP لهذا الجدول في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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