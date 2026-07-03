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الوصف

يتضمن قائمة بـحسابات المستخدمين المُعرَّفة على الخادم.

الأعمدة

  • name (String) — اسم المستخدم.
  • id (UUID) — معرّف المستخدم.
  • storage (String) — المسار إلى وحدة تخزين المستخدمين. يُضبط في المعلمة access_control_path.
  • auth_type (Array(Enum8(‘no_password’ = 0, ‘plaintext_password’ = 1, ‘sha256_password’ = 2, ‘double_sha1_password’ = 3, ‘ldap’ = 4, ‘kerberos’ = 5, ‘ssl_certificate’ = 6, ‘bcrypt_password’ = 7, ‘ssh_key’ = 8, ‘http’ = 9, ‘jwt’ = 10, ‘scram_sha256_password’ = 11, ‘no_authentication’ = 12))) — يعرض أنواع المصادقة. توجد عدة طرق للتحقق من هوية المستخدم: من دون كلمة مرور، أو باستخدام كلمة مرور بنص صريح، أو كلمة مرور مُرمّزة بـ SHA256، أو كلمة مرور مُرمّزة بـ SHA-1 مزدوج، أو كلمة مرور مُرمّزة بـ bcrypt.
  • auth_params (Array(String)) — معلمات المصادقة بتنسيق JSON وفقًا لـ auth_type.
  • valid_until (Array(DateTime)) — تاريخ ووقت انتهاء صلاحية بيانات اعتماد المستخدم.
  • host_ip (Array(String)) — عناوين IP للمضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse.
  • host_names (Array(String)) — أسماء المضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse.
  • host_names_regexp (Array(String)) — تعبير نمطي لأسماء المضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse.
  • host_names_like (Array(String)) — أسماء المضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse، والمحددة باستخدام المسند LIKE.
  • default_roles_all (UInt8) — يوضّح أن جميع الأدوار الممنوحة مضبوطة لهذا المستخدم افتراضيًا.
  • default_roles_list (Array(String)) — قائمة الأدوار الممنوحة افتراضيًا.
  • default_roles_except (Array(String)) — جميع الأدوار الممنوحة المضبوطة كأدوار افتراضية، باستثناء المدرجة في القائمة.
  • grantees_any (UInt8) — العلامة التي تشير إلى ما إذا كان المستخدم الذي لديه أي خيارات منح يمكنه منحها لأي شخص.
  • grantees_list (Array(String)) — قائمة المستخدمين أو الأدوار المسموح لهذا المستخدم بمنح الخيارات لهم.
  • grantees_except (Array(String)) — قائمة المستخدمين أو الأدوار الممنوع على هذا المستخدم منح الخيارات لهم.
  • default_database (String) — اسم قاعدة البيانات الافتراضية لهذا المستخدم.

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦