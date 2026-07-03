يتضمن قائمة بـحسابات المستخدمين المُعرَّفة على الخادم.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم المستخدم.
id(UUID) — معرّف المستخدم.
storage(String) — المسار إلى وحدة تخزين المستخدمين. يُضبط في المعلمة
access_control_path.
auth_type(Array(Enum8(‘no_password’ = 0, ‘plaintext_password’ = 1, ‘sha256_password’ = 2, ‘double_sha1_password’ = 3, ‘ldap’ = 4, ‘kerberos’ = 5, ‘ssl_certificate’ = 6, ‘bcrypt_password’ = 7, ‘ssh_key’ = 8, ‘http’ = 9, ‘jwt’ = 10, ‘scram_sha256_password’ = 11, ‘no_authentication’ = 12))) — يعرض أنواع المصادقة. توجد عدة طرق للتحقق من هوية المستخدم: من دون كلمة مرور، أو باستخدام كلمة مرور بنص صريح، أو كلمة مرور مُرمّزة بـ SHA256، أو كلمة مرور مُرمّزة بـ SHA-1 مزدوج، أو كلمة مرور مُرمّزة بـ bcrypt.
auth_params(Array(String)) — معلمات المصادقة بتنسيق JSON وفقًا لـ
auth_type.
valid_until(Array(DateTime)) — تاريخ ووقت انتهاء صلاحية بيانات اعتماد المستخدم.
host_ip(Array(String)) — عناوين IP للمضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse.
host_names(Array(String)) — أسماء المضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse.
host_names_regexp(Array(String)) — تعبير نمطي لأسماء المضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse.
host_names_like(Array(String)) — أسماء المضيفين المسموح لهم بالاتصال بخادم ClickHouse، والمحددة باستخدام المسند LIKE.
default_roles_all(UInt8) — يوضّح أن جميع الأدوار الممنوحة مضبوطة لهذا المستخدم افتراضيًا.
default_roles_list(Array(String)) — قائمة الأدوار الممنوحة افتراضيًا.
default_roles_except(Array(String)) — جميع الأدوار الممنوحة المضبوطة كأدوار افتراضية، باستثناء المدرجة في القائمة.
grantees_any(UInt8) — العلامة التي تشير إلى ما إذا كان المستخدم الذي لديه أي خيارات منح يمكنه منحها لأي شخص.
grantees_list(Array(String)) — قائمة المستخدمين أو الأدوار المسموح لهذا المستخدم بمنح الخيارات لهم.
grantees_except(Array(String)) — قائمة المستخدمين أو الأدوار الممنوع على هذا المستخدم منح الخيارات لهم.
default_database(String) — اسم قاعدة البيانات الافتراضية لهذا المستخدم.