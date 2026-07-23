يعرض جميع خوارزميات التجذير المتاحة. يمكن استخدامها في الدالة stem.
الوصف
الأعمدة:
التوفرلا يتوفر
system.stemmers إلا في إصدارات ClickHouse المُجمَّعة مع الاعتمادية
libstemmer (
USE_LIBSTEMMER). وفي الإصدارات التي لا تتضمنها، لا يكون الجدول موجودًا، وتفشل الاستعلامات الموجَّهة إليه بالخطأ
UNKNOWN_TABLE. يمكنك التحقق مما إذا كانت مفعّلة في إصدارك باستخدام:
SELECT value FROM system.build_options WHERE name = 'USE_LIBSTEMMER';
name(String) — معرّف خوارزمية التجذير Snowball (اللغة/الخوارزمية)
مثال
SELECT * FROM system.stemmers;
┌─name───────┐
│ arabic │
│ armenian │
│ basque │
│ catalan │
│ danish │
│ dutch │
│ english │
│ [...] │
└────────────┘