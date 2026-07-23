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الوصف

يعرض جميع خوارزميات التجذير المتاحة. يمكن استخدامها في الدالة stem.
التوفرلا يتوفر system.stemmers إلا في إصدارات ClickHouse المُجمَّعة مع الاعتمادية libstemmer (USE_LIBSTEMMER). وفي الإصدارات التي لا تتضمنها، لا يكون الجدول موجودًا، وتفشل الاستعلامات الموجَّهة إليه بالخطأ UNKNOWN_TABLE. يمكنك التحقق مما إذا كانت مفعّلة في إصدارك باستخدام:
الأعمدة:
  • name (String) — معرّف خوارزمية التجذير Snowball (اللغة/الخوارزمية)

مثال

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦