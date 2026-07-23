التوفر

لا يتوفر system.stemmers إلا في إصدارات ClickHouse المُجمَّعة مع الاعتمادية libstemmer ( USE_LIBSTEMMER ). وفي الإصدارات التي لا تتضمنها، لا يكون الجدول موجودًا، وتفشل الاستعلامات الموجَّهة إليه بالخطأ UNKNOWN_TABLE . يمكنك التحقق مما إذا كانت مفعّلة في إصدارك باستخدام: