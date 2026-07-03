الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على سجلات التسجيل. يمكن تقييد مستوى التسجيل الذي يُسجَّل في هذا الجدول عبر إعداد الخادم
الوصف
text_log.level.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — تاريخ السجل.
event_time(DateTime) — وقت السجل.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت السجل بدقة الميكروثانية.
thread_name(LowCardinality(String)) — اسم خيط التنفيذ الذي جرى منه التسجيل.
thread_id(UInt64) — معرّف خيط التنفيذ في نظام التشغيل.
level(Enum8(‘Fatal’ = 1, ‘Critical’ = 2, ‘Error’ = 3, ‘Warning’ = 4, ‘Notice’ = 5, ‘Information’ = 6, ‘Debug’ = 7, ‘Trace’ = 8, ‘Test’ = 9)) — مستوى السجل. القيم الممكنة: 1 أو ‘Fatal’، 2 أو ‘Critical’، 3 أو ‘Error’، 4 أو ‘Warning’، 5 أو ‘Notice’، 6 أو ‘Information’، 7 أو ‘Debug’، 8 أو ‘Trace’.
query_id(String) — معرّف الاستعلام.
logger_name(LowCardinality(String)) — اسم المُسجِّل (مثل DDLWorker).
message(String) — الرسالة نفسها.
revision(UInt32) — رقم مراجعة ClickHouse.
source_file(LowCardinality(String)) — الملف المصدري الذي جرى منه التسجيل.
source_line(UInt64) — السطر المصدري الذي جرى منه التسجيل.
message_format_string(LowCardinality(String)) — سلسلة تنسيق استُخدمت لتنسيق الرسالة.
value1(String) — الوسيط 1 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value2(String) — الوسيط 2 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value3(String) — الوسيط 3 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value4(String) — الوسيط 4 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value5(String) — الوسيط 5 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value6(String) — الوسيط 6 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value7(String) — الوسيط 7 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value8(String) — الوسيط 8 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value9(String) — الوسيط 9 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
value10(String) — الوسيط 10 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
مثال
SELECT * FROM system.text_log LIMIT 1 \G
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2020-09-10
event_time: 2020-09-10 11:23:07
event_time_microseconds: 2020-09-10 11:23:07.871397
microseconds: 871397
thread_name: clickhouse-serv
thread_id: 564917
level: Information
query_id:
logger_name: DNSCacheUpdater
message: Update period 15 seconds
revision: 54440
source_file: /ClickHouse/src/Interpreters/DNSCacheUpdater.cpp; void DB::DNSCacheUpdater::start()
source_line: 45
message_format_string: Update period {} seconds
value1: 15
value2:
value3:
value4:
value5:
value6:
value7:
value8:
value9:
value10: