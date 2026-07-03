Skip to main content
الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على سجلات التسجيل. يمكن تقييد مستوى التسجيل الذي يُسجَّل في هذا الجدول عبر إعداد الخادم text_log.level.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ السجل.
  • event_time (DateTime) — وقت السجل.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت السجل بدقة الميكروثانية.
  • thread_name (LowCardinality(String)) — اسم خيط التنفيذ الذي جرى منه التسجيل.
  • thread_id (UInt64) — معرّف خيط التنفيذ في نظام التشغيل.
  • level (Enum8(‘Fatal’ = 1, ‘Critical’ = 2, ‘Error’ = 3, ‘Warning’ = 4, ‘Notice’ = 5, ‘Information’ = 6, ‘Debug’ = 7, ‘Trace’ = 8, ‘Test’ = 9)) — مستوى السجل. القيم الممكنة: 1 أو ‘Fatal’، 2 أو ‘Critical’، 3 أو ‘Error’، 4 أو ‘Warning’، 5 أو ‘Notice’، 6 أو ‘Information’، 7 أو ‘Debug’، 8 أو ‘Trace’.
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام.
  • logger_name (LowCardinality(String)) — اسم المُسجِّل (مثل DDLWorker).
  • message (String) — الرسالة نفسها.
  • revision (UInt32) — رقم مراجعة ClickHouse.
  • source_file (LowCardinality(String)) — الملف المصدري الذي جرى منه التسجيل.
  • source_line (UInt64) — السطر المصدري الذي جرى منه التسجيل.
  • message_format_string (LowCardinality(String)) — سلسلة تنسيق استُخدمت لتنسيق الرسالة.
  • value1 (String) — الوسيط 1 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value2 (String) — الوسيط 2 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value3 (String) — الوسيط 3 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value4 (String) — الوسيط 4 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value5 (String) — الوسيط 5 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value6 (String) — الوسيط 6 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value7 (String) — الوسيط 7 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value8 (String) — الوسيط 8 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value9 (String) — الوسيط 9 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.
  • value10 (String) — الوسيط 10 الذي استُخدم لتنسيق الرسالة.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦