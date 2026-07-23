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الوصف

يتضمن معلومات عن جميع إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

الأعمدة

  • cache_name (String) — اسم ذاكرة التخزين المؤقت
  • path (String) — مسار دليل ذاكرة التخزين المؤقت
  • max_size (UInt64) — الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت
  • max_elements (UInt64) — الحد الأقصى لعدد عناصر ذاكرة التخزين المؤقت، مثل مقاطع الملفات (يحدّ من عدد الملفات على نظام الملفات)
  • max_file_segment_size (UInt64) — الحد الأقصى لحجم مقطع ملف واحد
  • boundary_alignment (UInt64) — محاذاة مقطع الملف
  • cache_on_write_operations (UInt8) — يفعّل ذاكرة تخزين مؤقت للكتابة المباشرة (التخزين المؤقت عند INSERT وMERGE)
  • cache_policy (String) — سياسة إخلاء ذاكرة التخزين المؤقت
  • slru_size_ratio (Float64) — نسبة حجم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت SLRU بين العناصر المحمية والعناصر قيد الاختبار
  • background_download_threads (UInt64) — عدد خيوط التنزيل في الخلفية. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل التنزيل في الخلفية
  • background_download_queue_size_limit (UInt64) — حجم قائمة انتظار التنزيل في الخلفية. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل التنزيل في الخلفية
  • background_download_max_file_segment_size (UInt64) — الحد الأقصى للحجم الذي يمكن تنزيله في الخلفية
  • load_metadata_threads (UInt64) — الحد الأقصى لعدد الخيوط المستخدمة لتحميل البيانات الوصفية لذاكرة التخزين المؤقت عند بدء تشغيل الخادم
  • load_metadata_asynchronously (UInt8) — يفعّل التحميل غير المتزامن للبيانات الوصفية عند بدء تشغيل الخادم
  • keep_free_space_size_ratio (Float64) — نسبة المساحة الحرة التي ستحاول ذاكرة التخزين المؤقت الحفاظ عليها في الخلفية
  • keep_free_space_elements_ratio (Float64) — نسبة العناصر الحرة التي ستحاول ذاكرة التخزين المؤقت الحفاظ عليها في الخلفية
  • keep_free_space_remove_batch (UInt64) — حجم دفعة إزالة عناصر ذاكرة التخزين المؤقت التي ينفذها الخيط الخلفي للحفاظ على نسبة المساحة/العناصر الحرة
  • invalidated_entries_cleanup_interval_ms (UInt64) — الفاصل الزمني للخمول، بالمللي ثانية، للمهمة الخلفية التي تنظّف إدخالات قائمة انتظار الأولوية غير الصالحة (المزالة تكاسليًا)
  • invalidated_entries_cleanup_threshold (UInt64) — عدد إدخالات قائمة انتظار الأولوية غير الصالحة المتراكمة الذي يؤدي إلى تشغيل إزالتها في الخلفية
  • invalidated_entries_cleanup_remove_batch (UInt64) — الحد الأقصى لعدد إدخالات قائمة انتظار الأولوية غير الصالحة التي تُزال تحت قفل كتابة واحد في كل دورة خلفية
  • enable_filesystem_query_cache_limit (UInt8) — يفعّل تقييد الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت الذي يمكن كتابته ضمن استعلام
  • cache_hits_threshold (UInt64) — إعداد Deprecated
  • enable_bypass_cache_with_threshold (UInt8) — غير موثق. لا يُنصح باستخدامه
  • bypass_cache_threshold (UInt64) — غير موثق. لا يُنصح باستخدامه
  • write_cache_per_user_id_directory (UInt8) — إعداد داخلي في ClickHouse Cloud
  • allow_dynamic_cache_resize (UInt8) — السماح بتغيير حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات ديناميكيًا
  • max_size_ratio_to_total_space (Float64) — نسبة max_size إلى إجمالي مساحة القرص
  • skip_cache_on_disk_failure (UInt8) — إذا كانت القيمة true، فتُتجاوز عمليات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بصمت عند حدوث أخطاء IO في القرص. وإذا كانت false (الافتراضي)، فتُمرَّر أخطاء IO في القرص باعتبارها حالات فشل عند بدء التشغيل.
  • use_split_cache (UInt8) — استخدام فصل الملفات بين system/data.
  • split_cache_ratio (Float64) — نسبة الجزء الخاص بالنظام إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت في split_cache.
  • overcommit_eviction_evict_step (UInt64) — خطوة الإخلاء بالبايتات لسياسة إخلاء overcommit. تُستخدم مع إعدادات keep_free_space_*_ratio
  • check_cache_probability (Float64) — يعمل فقط في build الخاص بـ debug أو sanitizer. يتحقق من صحة cache عبر المرور على cache بالكامل والتحقق من حالة كل عنصر فيها
  • expose_prometheus_eviction_metrics (UInt8) — إتاحة مقاييس Prometheus لنشاط إخلاء ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (filesystem_cache_evictions_total وغيرها). تكون معطّلة افتراضيًا. ويمكن تبديلها في وقت التشغيل عبر SYSTEM RELOAD CONFIG.
  • expose_prometheus_eviction_metrics_per_user (UInt8) — إتاحة مقاييس إخلاء إضافية لكل معرّف مستخدم. يتطلب expose_prometheus_eviction_metrics. تزداد الكاردينالية مع زيادة المستخدمين المختلفين الذين يجرون الإخلاء.
  • is_initialized (UInt8) — يشير إلى ما إذا كانت cache قد تمت تهيئتها بنجاح
  • current_size (UInt64) — الحجم الحالي للـ cache
  • current_elements_num (UInt64) — العدد الحالي لعناصر cache (file segments)
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦