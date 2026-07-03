يحتوي هذا الجدول على سجلات منح الأدوار للمستخدمين والأدوار. ولإضافة سجلات إلى هذا الجدول، استخدم GRANT role TO user .

user_name (Nullable(String)) — اسم المستخدم.

(Nullable(String)) — اسم المستخدم. role_name (Nullable(String)) — اسم الدور.

(Nullable(String)) — اسم الدور. granted_role_name (String) — اسم الدور الممنوح للدور role_name . لمنح دور إلى دور آخر، استخدم GRANT role1 TO role2 .

(String) — اسم الدور الممنوح للدور . لمنح دور إلى دور آخر، استخدم . granted_role_id (UUID) — معرّف الدور.

(UUID) — معرّف الدور. granted_role_is_default (UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان granted_role هو الدور الافتراضي. القيم الممكنة: • 1 — granted_role هو الدور الافتراضي، • 0 — granted_role ليس الدور الافتراضي.

(UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان هو الدور الافتراضي. القيم الممكنة: • 1 — هو الدور الافتراضي، • 0 — ليس الدور الافتراضي. with_admin_option (UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان granted_role دورًا يملك امتياز ADMIN OPTION . القيم الممكنة: • 1 — يملك الدور امتياز ADMIN OPTION . • 0 — لا يملك الدور امتياز ADMIN OPTION .