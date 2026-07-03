يحتوي هذا الجدول على سجلات منح الأدوار للمستخدمين والأدوار. ولإضافة سجلات إلى هذا الجدول، استخدم
الوصف
GRANT role TO user.
الأعمدة
user_name(Nullable(String)) — اسم المستخدم.
role_name(Nullable(String)) — اسم الدور.
granted_role_name(String) — اسم الدور الممنوح للدور
role_name. لمنح دور إلى دور آخر، استخدم
GRANT role1 TO role2.
granted_role_id(UUID) — معرّف الدور.
granted_role_is_default(UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان
granted_roleهو الدور الافتراضي. القيم الممكنة: • 1 —
granted_roleهو الدور الافتراضي، • 0 —
granted_roleليس الدور الافتراضي.
with_admin_option(UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان
granted_roleدورًا يملك امتياز
ADMIN OPTION. القيم الممكنة: • 1 — يملك الدور امتياز
ADMIN OPTION. • 0 — لا يملك الدور امتياز
ADMIN OPTION.