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الوصف

يحتوي هذا الجدول على سجلات منح الأدوار للمستخدمين والأدوار. ولإضافة سجلات إلى هذا الجدول، استخدم GRANT role TO user.

الأعمدة

  • user_name (Nullable(String)) — اسم المستخدم.
  • role_name (Nullable(String)) — اسم الدور.
  • granted_role_name (String) — اسم الدور الممنوح للدور role_name. لمنح دور إلى دور آخر، استخدم GRANT role1 TO role2.
  • granted_role_id (UUID) — معرّف الدور.
  • granted_role_is_default (UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان granted_role هو الدور الافتراضي. القيم الممكنة: • 1 — granted_role هو الدور الافتراضي، • 0 — granted_role ليس الدور الافتراضي.
  • with_admin_option (UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان granted_role دورًا يملك امتياز ADMIN OPTION. القيم الممكنة: • 1 — يملك الدور امتياز ADMIN OPTION. • 0 — لا يملك الدور امتياز ADMIN OPTION.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦